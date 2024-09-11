Компания HONOR получила 39 наград СМИ на IFA 2024

Передовые инновации подчеркивают приверженность HONOR ориентированным на пользователя технологиям

БЕРЛИН, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальный технологический бренд HONOR продемонстрировал свое технологическое лидерство с несколькими инновационными продуктами, получив 39 наград Best of IFA. HONOR Magic V3 переосмысляет складные смартфоны со своим ультратонким 9,2-миллиметровым развернутым профилем. Honor MagicBook Art 14 оснащен уникальной съемной камерой, сочетающей визуальный опыт и конфиденциальность в сверхлегких ноутбуках. HONOR MagicPad 2 впечатляет своим 12,3-дюймовым OLED-дисплеем, пространственным звуком и технологией защиты глаз. Эти устройства подчеркивают приверженность HONOR передовому дизайну и клиентоориентированным инновациям в различных категориях продуктов.

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Первое появление HONOR Magic V3 на мировой арене на IFA 2024 получило значительную похвалу со стороны ведущих мировых технических СМИ. TechRadar назвал устройство «Лучшим из IFA 2024 г.», отметив: «Абсолютно невероятно держать его в руке и чувствовать, насколько он тонкий». Это мнение было поддержано Trusted Reviews, которы подчеркнул новаторскую толщину Magic V3 9,2 мм и заявил: «Он имеет один из самых тонких складных корпусов, которые мы когда-либо держали, и он великолепен». Фуррор продолжился с Android Authority, который подчеркнул потенциал Magic V3 для изменения рынка складных устройств, отметив, что «HONOR Magic V3 — самое тонкое складное устройство в виде книги в мире». Эти похвалыот уважаемых технических авторитетов подчеркивают успешное продвижение HONOR на передний план складных технологий, а HONOR Magic V3 устанавливает новые стандарты дизайна и функциональности в конкурентном ландшафте флагманских устройств.

HONOR MagicBook Art 14 также привлек внимание ведущих технических СМИ на IFA 2024. XDA Developers подчеркнули идеальный баланс между качеством дисплея и инновационной съемной камерой, отметив: «Простая гениальность этой идеи — это та идея, которую я люблю видеть в компаниях». Yanko Design также был особенно впечатлен ведущим в отрасли инновационным дизайном, комментируя: «HONOR только что убил Apple MacBook Notch по всем фронтам». Эти комментарии подчеркивают приверженность HONOR инновациям, позиционируя MagicBook Art 14 как лидера на конкурентном рынке сверхлегких ноутбуков.

HONOR MagicPad 2 также получил высокую оценку на IFA 2024, а ведущие технические СМИ высоко оценили его исключительные аудиовизуальные возможности и передовые технологии защиты глаз. Сосредоточив внимание на производительности и визуальных качествах, Android Headlines высоко оценил то, что «новый MagicPad 2 от HONOR является самым мощным Android-планшетом на рынке». Les Numeriques были впечатлены впечатляющей производительностью планшета, заявив, что MagicPad 2 — это «высококлассный планшет с ИИ для повышения производительности».

Восторженный прием последних инноваций HONOR на IFA 2024 подчеркивает непоколебимую приверженность бренда к расширению технологических границ и обеспечению исключительного пользовательского опыта.

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О компании HONOR

HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимой техники на любой кошелек, дает людям возможность стать лучшей версией себя.

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