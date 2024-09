HONOR vyhráva 39 mediálnych ocenení na IFA 2024

Špičkové inovácie zdôrazňujú záväzok spoločnosti HONOR k technológii zameranej na používateľa

BERLÍN, 11. septembra 2024 /PRNewswire/ – Globálna technologická značka HONOR preukázala svoje vedúce postavenie v oblasti technológií prostredníctvom viacerých inovatívnych produktov a získala 39 ocenení „Best of IFA". HONOR Magic V3 nanovo definuje skladacie smartfóny s ultratenkým 9,2 mm profilom pri rozložení. HONOR MagicBook Art 14 je vybavený unikátnym odnímateľným fotoaparátom, ktorý v ultraľahkých notebookoch vyvažuje vizuálny zážitok a súkromie. HONOR MagicPad 2 zaujme svojím 12,3-palcovým OLED displejom, priestorovým zvukom a technológiou ochrany zraku. Tieto zariadenia zdôrazňujú záväzok spoločnosti HONOR k špičkovému dizajnu a inováciám zameraným na človeka v rámci rôznych kategórií produktov.

Debut HONOR Magic V3 na globálnej scéne veľtrhu IFA 2024 si vyslúžilo veľkú pochvalu od popredných svetových technologických médií. TechRadar ocenil zariadenie ako „Best of IFA 2024" a poznamenal: „Je neskutočné držať ho v ruke a pocítiť, aký je tenký." Tento názor potvrdili aj Trusted Reviews, ktoré vyzdvihli prelomovú hrúbku 9,2 mm Magic V3 a uviedli: „Patrí medzi najtenšie skladacie zariadenia, aké sme kedy držali v ruke, a preto z neho máme ešte lepší pocit." Chvály pokračovali u Android Authority, ktorá zdôraznila potenciál Magic V3 zmeniť trh so skladacími zariadeniami a poznamenala, že „HONOR Magic V3 je najtenšie skladacie zariadenie typu kniha na svete". Tieto ocenenia od uznávaných technologických autorít podčiarkujú úspešný prienik spoločnosti HONOR do popredia skladacej technológie, pričom HONOR Magic V3 nastavuje nové štandardy pre dizajn a funkčnosť v konkurenčnom prostredí vlajkových zariadení.

HONOR MagicBook Art 14 na veľtrhu IFA 2024 tak isto zaujal popredné technické médiá. XDA Developers zdôraznili dokonalú rovnováhu medzi kvalitou displeja a inovatívnym odnímateľným fotoaparátom a poznamenali: „Táto jednoduchá vynaliezavosť je presne ten druh nápadu, ktorý si u spoločností cením." Yanko Design boli tak isto ohromení inovatívnym dizajnom, ktorý je v odvetví na špičke, s komentárom „HONOR práve zabil Apple MacBook Notch tým najlepším spôsobom." Tieto komentáre potvrdzujú odhodlanie spoločnosti HONOR k inováciám, ktoré zaradili MagicBook Art 14 na pozíciu lídra na konkurenčnom trhu ultraľahkých notebookov.

HONOR MagicPad 2 si tiež získal veľké uznanie na IFA 2024, pričom špičkové technologické médiá chválili jeho výnimočné audiovizuálne schopnosti a pokročilú technológiu ochrany zraku. Android Headlines sa zamerali na produktivitu a vizuálny výkon a pochválili, že „nový MagicPad 2 od spoločnosti HONOR je najvýkonnejší tablet so systémom Android na trhu". Les Numeriques boli ohromení pohlcujúcou produktivitou tabletu a uviedli, že HONOR MagicPad 2 je „špičkový tablet s AI na zvýšenie produktivity".

Nadšené prijatie posledných inovácií HONOR na veľtrhu IFA 2024 podčiarkuje neochvejné odhodlanie značky posúvať technologické hranice a poskytovať používateľom výnimočné zážitky.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým dodávateľom inteligentných zariadení. Vynakladá úsilie stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a vytvárať nový inteligentný svet pre každého prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je spoločnosť odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete ísť ďalej a dávajú im slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov HONOR ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení, ktoré vyhovujú každému rozpočtu a umožňujú ľuďom stať sa lepšou verziou samých seba.

