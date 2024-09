HONOR zdobywa 39 nagród na targach IFA 2024

Rewolucyjne innowacje potwierdzają przywiązanie HONOR do technologii zorientowanej na użytkownika

BERLIN, 10 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka technologiczna HONOR potwierdziła swój status lidera technologii, prezentując podczas targów IFA szereg nowatorskich produktów, za które otrzymała 39 nagród „Best of IFA". Ultracienki (9,2 mm) rozkładany profil w HONOR Magic V3 to zupełnie nowa jakość w dziedzinie składanych smartfonów. HONOR MagicBook Art 14, reprezentujący segment ultralekkich laptopów, wyróżnia się wyjątkową demontowalną kamerą, w której zachowano równowagę pomiędzy walorami wizualnymi i prywatnością. Z kolei HONOR MagicPad zachwyca ekranem OLED o przekątnej 12,3 cali, przestrzennym dźwiękiem oraz technologią ochrony oczu. Urządzenia te pokazują przywiązanie HONOR do najnowocześniejszego designu i humanocentrycznych innowacji w szerokim spektrum kategorii produktowych.

image

Debiut HONOR Magic V3 na scenie międzynarodowej podczas targów IFA 2024 spotkał się z licznymi pochwałami czołowych międzynarodowych mediów technologicznych. Portal TechRadar przyznał urządzeniu tytuł „Best of IFA 2024", komentując: „Wrażenie podczas trzymania urządzenia w dłoni jest niesamowite. Czuć, że smartfon jest naprawdę cienki". W podobnym tonie wypowiadali się redaktorzy portalu Trusted Reviews, podkreślając rewolucyjnie małą grubość (9,2 mm) Magic V3. Jak zauważyli: „To jeden z najcieńszych składanych smartfonów, jaki kiedykolwiek mieliśmy okazję trzymać. Wspaniale trzyma się go w dłoni". Równie entuzjastyczne komentarze popłynęły ze strony portalu Android Authority, który podkreślił, że Magic V3 ma szansę zmienić oblicze rynku składanych smartfonów, stwierdzając: „HONOR Magic V3 to najcieńszy na świecie smartfon składany na wzór książki". Otrzymane pochwały od mediów będących autorytetem w dziedzinie technologii potwierdzają, że HONOR skutecznie przebija się do forpoczty rynku smartfonów składanych, a HONOR Magic V3 wyznacza nowe standardy w dziedzinie designu i funkcjonalności w warunkach silnej konkurencji.

Czołowe media technologiczne obecne na targach IFA 2024 zwróciły uwagę również na HONOR MagicBook Art 14. Portal XDA Developers podkreślił idealny balans pomiędzy jakością ekranu a innowacyjną demontowalną kamerą. Jak zauważył jego redaktor: „Jest to pomysł genialny w swojej prostocie. Takich właśnie rozwiązań oczekuję od producentów". Z kolei na dziennikarzach Yanko Design szczególne wrażenie zrobił nowatorski, wiodący w branży design. Ich komentarz: „HONOR właśnie pobił notch applowskiego MacBooka w najlepszym możliwym stylu". Wszystkie te opinie potwierdzają przywiązanie HONOR do idei innowacyjności, pokazując, że MagicBook Art 14 znajduje się w forpoczcie wysoce konkurencyjnego rynku ultralekkich laptopów.

Podczas targów IFA 2024 pochwały zebrał także HONOR MagicPad 2, na którego wyjątkowe możliwości audiowizualne i zaawansowaną technologię ochrony oczu zwróciły uwagę czołowe media technologiczne. Portal Android Headlines szczególnie wyróżnił produktywność i parametry wizualne, podkreślając, że „Nowy MagicPad 2 HONOR to najpotężniejszy na rynku tablet z systemem Android". Z kolei na dziennikarzach Les Numeriques szczególne wrażenie zrobiła immersyjna produktywność tabletu. Według nich HONOR MagicPad 2 to „wysokiej klasy tablet wykorzystujący sztuczną inteligencję dla zwiększenia produktywności".

Entuzjastyczne przyjęcie najświeższych innowacji od HONOR podczas targów IFA 2024 pokazuje, że marka niezmiennie dąży do wyznaczania nowych granic możliwości technologicznych oraz zapewniania wyjątkowych wrażeń użytkowych.

###

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma konsekwentnie buduje reputację międzynarodowej ikony technologicznej, kreując swoimi produktami i usługami nowy inteligentny świat dla wszystkich. HONOR niezmiennie stawia na badania i rozwój, poświęcając się pracom nad nowymi technologiami będącymi narzędziem, dzięki któremu ludzie na całym świecie mogą przekraczać granice swoich możliwości. Oferta HONOR to wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia do noszenia na każdą kieszeń, które cechują się doskonałym wykonaniem i wysokim poziomem niezawodności, stanowiąc dla użytkowników narzędzie samodoskonalenia.

Więcej informacji o HONOR można uzyskać na stronie www.honor.com lub wysyłając e-mail na adres [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2501711/image.jpg