Компания HONOR выпустила ESG-отчет за 2023 год на Форуме по устойчивому развитию

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HONOR

Jun 01, 2024, 12:58 ET

Презентация отмеченных наградами работ конкурса HONOR Talents в престижном Дворцовом музее

ПЕКИН, 1 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Международный технологический бренд HONOR сегодня успешно провел второй Форум по устойчивому развитию HONOR ESG в  Дворцовом саду Цзяньфу (Jianfu Palace Garden) Дворцового музея (Palace Museum). При поддержке уважаемых организаций, включая Офисы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по содействию инвестициям и технологиям (ITPO), Центральную академию изящных искусств (CAFA) и Китайскую ассоциацию циркулярной экономики (CACE), форум собрал дипломатов, представителей международных организаций, отраслевых ассоциаций, университетов и бизнеса для глубокого обсуждения вопросов устойчивого развития.

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В ходе мероприятия компания HONOR официально представила свой Отчет об экологическом, социальном и корпоративном управлении (ESG) за 2023 год, в котором освещается прогресс в области расширения прав и возможностей молодежи, реализации инициативы по социально-ответственному использованию передовых технологий (Tech for Good) и экологической трансформации. Одновременно в Дворцовом музее прошла выставка HONOR Talents Global Design Awards, демонстрирующая непоколебимую приверженность HONOR расширению прав и возможностей молодежи и сохранению культурного наследия.

Обеспечение устойчивого развития с помощью технологических инноваций

Являясь известным международным технологическим брендом, HONOR уделяет вопросам ESG долгосрочное стратегическое внимание, охватывающее семь ключевых областей: Охрана окружающей среды (Environmental Protection), Социально-ответственное использование передовых технологий (Tech for Good), Конфиденциальность (Privacy), Расширение прав и возможностей молодежи (Youth Empowerment), КСО поставщиков (Supplier CSR), Развитие сотрудников (Еmployee Development) и Ответственное управление (Responsible Governance).

«Реализуя курс на устойчивое развитие, ориентированное на человека, HONOR стремится к построению инновационного, открытого и инклюзивного ответственного бизнеса. Мы стремимся преодолевать ограничения, создавая новый интеллектуальный мир для всех», — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co. Ltd.

Предоставление молодым талантам возможности проявить свой потенциал

Премия HONOR Talents Global Design Awards превратилась в платформу, позволяющую молодым талантам со всего мира полностью раскрыть свой потенциал.  За последние четыре года на конкурс было подано 25.000 заявок, представляющих более 40 рынков и 240 университетов. В 2023 году глобальное первое место завоевала интерактивная арт-инсталляция «Что происходит в камне» (What's Going on in the Stone), созданная Юань Ши (Yuan Shi) из CAFA. Эта инсталляция приглашает зрителей принять участие во взаимодействии нескольких поколений с представителями династии Хань, ярко запечатлев интригующее столкновение технологий и культуры.

Одновременно в павильоне Яньчунь (Yanchun Pavilion) в Дворцовом саду Цзяньфу прошла выставка HONOR Talents Global Design Awards. После триумфа предыдущих выставок, состоявшихся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на проспекте Пасео-де-ла-Реформа (Paseo de la Reforma) в Мехико и в гамбургском «городе пакгаузов» Шпайхерштадте (Speicherstadt), внесенном в список объектов Всемирного наследия, проект HONOR по расширению прав и возможностей молодежи вновь стал глобальной культурной достопримечательностью.

Приверженность HONOR инициативе Tech for Good

Следуя своей стратегии социально-ответственного использования передовых технологий (Tech for Good), компания HONOR продолжает заниматься разработкой технологий и продуктов, ориентированных на человека. Для удовлетворения цифровых потребностей пожилых людей, а также людей с нарушениями зрения и слуха HONOR предлагает встроенные в различные устройства решения на основе искусственного интеллекта, такие как озвучивание содержания экрана и ИИ-субтитры, преодолевая цифровой барьер с помощью автономных и персонализированных функций доступности. К концу 2023 года компания HONOR разработала и реализовала 26 проектов для пожилых людей, предоставив более 4,66 миллионам пользователей функции визуальной поддержки и более 940.000 пользователей — функции слуховой поддержки.

В ходе мероприятия HONOR продемонстрировала свою фирменную функцию «живых» ИИ-субтитров, которая делает звук доступным для людей с ограниченными возможностями. «HONOR придерживается открытого подхода к сотрудничеству в рамках наших предстоящих инициатив Tech for Good. Открытое сотрудничество позволяет нам полностью раскрыть потенциал искусственного интеллекта в рамках ESG и в других областях, используя синергию между ИИ на устройствах и облачным ИИ», — пояснил Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co. Ltd.

За первый год использование экологически чистой энергии достигло 8%

Компания HONOR активно включает вопросы изменения климата в свою стратегию корпоративного управления. Поставив перед собой цель достижения углеродной нейтральности к 2045 году, HONOR приложила значительные усилия для сокращения углеродного следа в своей продукции, технологических процессах и организационной деятельности, демонстрируя твердую приверженность экологической устойчивости. С 2023 года HONOR перешла на использование экологически чистой энергии, доля которой в первый год составила 8% общего энергопотребления компании.

Компания HONOR добилась значительных успехов в реализации своего курса на экологичность продукции и производства. Благодаря достижениям в области исследований и дизайна, выбора материалов, долговечности и эффективности, 128 смартфонов и планшетов HONOR прошли экологическую сертификацию CQC, что привело к сокращению выбросов парниковых газов примерно на 876 тонн. Одновременно, инновации в области упаковки, реализованные в 2023 году, позволили сократить выбросы углерода более чем на 650 тонн.

Интеллектуальный производственный индустриальный парк (Intelligent Manufacturing Industrial Park) HONOR с собственной солнечной электростанцией, которая, как ожидается, будет генерировать 700.000 кВт-ч чистой электроэнергии в год, получил статус экологически чистого промышленного объекта национального уровня.

Что касается экологически чистой организационной деятельности, компания HONOR внедрила систему безбумажного документооборота во внутренних офисах и офлайн-магазинах, добившись в 2023 году сокращения расхода бумаги для печати, эквивалентного спасению от вырубки 108 сосен Массона.

В 2023 году ESG-проекты HONOR получили признание многих авторитетных отраслевых учреждений, включая Fortune China Best Designs и Bloomberg Green ESG 50.

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полным текстом ESG-отчета HONOR за 2023 год.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2427003/image_5003200_39833528.jpg 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2427004/image_5003200_39833621.jpg

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