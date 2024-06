Společnost HONOR zveřejnila v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj zprávu o ESG za rok 2023

Vítězné příspěvky do soutěže HONOR Talents se představily v proslulém Palácovém muzeu

PEKING, 1. června 2024 /PRNewswire/ -- Globální technologická značka HONOR dnes úspěšně uspořádala druhé Fórum udržitelného rozvoje HONOR ESG v Palácové zahradě muzea paláce Ťian-fu. Na fóru, které podpořily uznávané organizace včetně Kanceláře pro podporu investic a technologií (ITPO) Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Ústřední akademie výtvarných umění (CAFA) a Čínské asociace oběhového hospodářství (CACE), se k podnětným diskusím o udržitelnosti sešli diplomaté, mezinárodní organizace, průmyslové asociace, univerzity i podniky.

V rámci této akce společnost HONOR oficiálně představila svou Zprávu o udržitelném přístupu k životnímu prostředí, zaměstnancům a řízení společnosti (Environmental, Social, and Governance – ESG Report) za rok 2023, v níž zdůraznila své pokroky v podpoře mladých lidí, strategii „Tech for Good" a ekologické transformaci. Do Palácového muzea současně dorazila také výstava prací z globální designové soutěže HONOR Talents Global Design Awards, která ilustruje trvalé úsilí společnosti HONOR v oblasti podpory mladých talentů a ochrany kulturního dědictví.

Technologické inovace jako hnací síla udržitelného rozvoje

Jakožto významná globální technologická značka klade společnost HONOR dlouhodobě strategický důraz na koncept ESG, který zahrnuje sedm klíčových oblastí: Ochrana životního prostředí, Tech for Good (Technologie pro dobrou věc), Ochrana soukromí, Podpora mladých lidí, CSR (společenská odpovědnost) dodavatelů, Rozvoj zaměstnanců a Odpovědné řízení.

„Společnost HONOR se zavázala k udržitelnému rozvoji zaměřenému na lidstvo a snaží se rozvíjet inovativní, otevřené a inkluzivní odpovědné podnikání. Naším cílem je překonávat hranice a tvořit nový inteligentní svět pro každého," řekl generální ředitel společnosti HONOR Device Co. Ltd. George Zhao.

Pomoci mladým talentům ukázat svůj potenciál

Soutěž HONOR Talents Global Design Awards se vyvinula v platformu, na níž mohou mladé talenty z celého světa naplno ukázat svůj potenciál. Za poslední čtyři roky se do soutěže přihlásilo 25.000 prací z více než 40 trhů a 240 univerzit. V roce 2023 získala celosvětové první místo interaktivní umělecká instalace „What's Going on in the Stone" (Co se děje v kameni), kterou vytvořil Yuan Shi z CAFA. Tato instalace zve diváky k mezigeneračnímu setkání s postavami z dynastie Chan a živě zachycuje zajímavý střet technologie a kultury.

V pavilonu Jen-čchun v Palácové zahradě Ťian-fu se zatím odehrávala výstava prací ze soutěže HONOR Talents Global Design Awards. Po předchozích výstavách, které se konaly v sídle OSN v New Yorku, na Paseo de la Reforma v Mexiku a v hamburské památce světového kulturního dědictví Speicherstadt, se tak projekt HONOR na podporu mladých talentů znovu vrací do prostředí světové kulturní památky.

Závazek společnosti HONOR k Tech for Good

V rámci své strategie Tech for Good se společnost HONOR dlouhodobě věnuje vývoji technologií a produktů s ohledem na lidské potřeby. Pro zajištění digitálních potřeb starších osob a lidí se zrakovým či sluchovým postižením poskytuje značka HONOR AI řešení – jako je například čtení obrazovky a titulky generované umělou inteligencí – přímo v zařízení a překonává tak digitální propast pomocí offline fungujících a individuálně přizpůsobených funkcí usnadnění přístupu. Do konce roku 2023 společnost HONOR vyvinula a realizovala 26 projektů zaměřených na seniory, které pomohly více než 4,66 milionu uživatelů funkcí pro podporu zraku a více než 940.000 uživatelů funkcí pro podporu sluchu.

Během akce společnost HONOR také demonstrovala svou patentovanou funkci titulkování pomocí AI v reálném čase, která pomáhá handicapovaným osobám převedením zvuků na zrakový vjem. „Společnost HONOR si i pro další nadcházející iniciativy Tech for Good zachovává otevřený a kolaborativní přístup. Prostřednictvím otevřené spolupráce plně využijeme potenciál AI v oblasti ESG i dalších oborech, a to díky synergii mezi AI v zařízení a AI v cloudu," uvedl generální ředitel společnosti HONOR Device Co. Ltd. George Zhao.

Využití čisté energie dosáhlo v prvním roce 8 %

Společnost HONOR ve svém podnikovém řízení aktivně zohledňuje změnu klimatu. S cílem dosáhnout do roku 2045 uhlíkově neutrálního provozu vyvinula společnost HONOR značné úsilí o snížení emisí uhlíku u svých produktů, ve výrobě i v provozu, čímž prokázala sílu svého závazku vůči ekologické udržitelnosti. Od roku 2023 společnost HONOR rovněž začala využívat čistou energii, jejíž podíl na celkové spotřebě energie činil již v prvním roce 8 %.

Společnost HONOR rovněž dosáhla pozoruhodných milníků ve svém závazku k ekologické výrobě a produktům. Díky pokroku ve vývoji a designu, výběru materiálů, odolnosti a účinnosti získalo 128 chytrých telefonů a tabletů HONOR ekologickou certifikaci CQC, což vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů o přibližně 876 tun. Inovované obaly zavedené v roce 2023 zároveň umožnily snížit emise uhlíku o více než 650 tun.

Průmyslový park pro inteligentní výrobu HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park byl označen jako ekologický podnik celonárodní úrovně, přičemž jeho vlastní fotovoltaická elektrárna by měla ročně vyprodukovat 700.000 kWh čisté elektřiny.

Co se týče ekologického provozu, společnost HONOR zavedla ve svých interních kancelářích a kamenných obchodech bezpapírový provoz, čímž dosáhla za rok 2023 snížení spotřeby potištěného papíru odpovídající záchraně 108 borovic Massonových.

ESG projekty společnosti HONOR získaly v roce 2023 uznání od několika prestižních institucí, včetně žebříčků Fortune China Best Designs a Bloomberg Green ESG 50.

Plné znění ESG reportu společnosti HONOR za rok 2023 najdete zde .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427003/image_5003200_39833528.jpg