Firma HONOR przedstawiła raport ESG za rok 2023 podczas Forum Zrównoważonego Rozwoju

Prezentacja nagrodzonych prac w ramach HONOR Talents Global Design Awards w prestiżowym Muzeum Pałacowym.

PEKIN, 3 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR z powodzeniem zorganizowała drugie Forum Zrównoważonego Rozwoju, HONOR ESG, w ogrodzie Jianfu przy Muzeum Pałacowym. Wydarzenie wspierane przez cenione organizacje, w tym Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Biura Promocji Inwestycji i Technologii (ITPO), Centralną Akademię Sztuk Pięknych (CAFA) i Chińskie Stowarzyszenie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (CACE) zgromadziło dyplomatów, organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia branżowe, uniwersytety i przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia wnikliwych dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju.

Podczas wydarzenia firma HONOR oficjalnie przedstawiła swój raport dotyczący kwestii wpływu na ochronę środowiska, dbania o społeczeństwo i ładu korporacyjnego (raport ESG) za rok 2023, podkreślając swoje postępy w zakresie wzmacniania pozycji młodzieży, technologii przynoszącej korzyści i zielonej transformacji. Ponadto w Muzeum Pałacowym zorganizowano wystawę nagrodzonych prac w ramach HONOR Talents Global Design Awards, co dowodzi niezmiennego zaangażowania firmy we wzmacnianie pozycji młodzieży i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Stymulowanie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje technologiczne

Jako wiodąca globalna marka technologiczna, firma HONOR traktuje działania z zakresu ESG jako długoterminowy cel strategiczny, który obejmuje siedem kluczowych obszarów: ochrona środowiska, technologia przynosząca korzyści, prywatność, wzmocnienie pozycji młodzieży, odpowiedzialność społeczna dostawców, rozwój pracowników i odpowiedzialny ład korporacyjny.

„W ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój ukierunkowany na człowieka, firma HONOR dąży do wspierania innowacyjnego, otwartego, integracyjnego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Pragniemy wychodzić poza ramy i tworzyć nowy, inteligentny świat dla wszystkich" - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co. Ltd.

Umożliwienie młodym talentom zaprezentowania swojego potencjału

Konkurs HONOR Talents Global Design Awards stał się platformą dla młodych talentów z całego świata umożliwiającą im zaprezentowanie swojego pełnego potencjału. W ciągu ostatnich czterech lat zgromadzono 25 tysięcy zgłoszeń z ponad 40 rynków i 240 uczelni. W 2023 roku interaktywna instalacja artystyczna pt. „What's Going on the Stone" („Co się dzieje w kamieniu") stworzona przez Yuana Shi z CAFA otrzymała główną nagrodę spośród wszystkich zgłoszeń z całego świata. Instalacja ta zachęca widzów do interakcji międzypokoleniowych z postaciami z dynastii Han, w sposób przekonujący ilustrując intrygujące zderzenie technologii i kultury.

Wystawę prac w ramach HONOR Talents Global Design Awards zorganizowano w pawilonie Yanchun w ogrodzie pałacowym Jianfu. Po wcześniejszych wystawach, które odbyły się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Paseo de la Reforma w Meksyku oraz w Hamburgu na terenie Speicherstadt wpisanego na listę światowego dziedzictwa, projekt HONOR na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży po raz kolejny znalazł się w globalnym centrum kultury.

Zaangażowanie firmy HONOR na rzecz technologii przynoszącej korzyści

Realizując strategię na rzecz technologii przynoszącej korzyści („Tech for Good"), firma HONOR pozostaje zaangażowana w rozwój technologii i produktów ukierunkowanych na człowieka. Aby zaspokoić cyfrowe potrzeby osób starszych, niedowidzących i niedosłyszących, HONOR zapewnia rozwiązania AI na urządzeniach, takie jak czytanie ekranu i napisy AI, niwelując przepaść cyfrową dzięki funkcjom offline i spersonalizowanym funkcjom dostępności. Do końca 2023 roku firma HONOR opracowała i wdrożyła 26 projektów przyjaznych osobom starszym, z których skorzystało ponad 4,66 miliona użytkowników - w przypadku funkcji wspomagania wzroku i ponad 940 tysięcy użytkowników - w przypadku funkcji wspomagania słuchu.

Podczas wydarzenia firma HONOR zademonstrowała opracowaną przez siebie funkcję napisów AI w czasie rzeczywistym, która sprawia, że dźwięk jest widoczny dla osób niepełnosprawnych. „HONOR utrzymuje otwarte i oparte na współpracy podejście w ramach nadchodzących inicjatyw Tech for Good. Dzięki otwartej współpracy w pełni uwalniamy potencjał sztucznej inteligencji w obszarach ESG i innych dziedzinach, wykorzystując synergię między sztuczną inteligencją na urządzeniu i w chmurze" - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co. Ltd.

Korzystanie z czystej energii na poziomie 8% w pierwszym roku

HONOR w sposób aktywny uwzględnia zmiany klimatyczne w zarządzaniu korporacyjnym. Mając na celu osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 roku, firma poczyniła znaczne wysiłki w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w swoich produktach, produkcji i działalności, demonstrując silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska. Od 2023 roku HONOR wykorzystuje czystą energię, która w pierwszym roku stanowiła 8% jej całkowitego zużycia energii.

HONOR osiąga kamienie milowe dzięki zaangażowaniu na rzecz ekologicznych produktów i procesów produkcyjnych. Dzięki postępom w badaniach i projektowaniu, doborze materiałów, trwałości i wydajności, 128 smartfonów i tabletów HONOR uzyskało certyfikat środowiskowy CQC, co doprowadziło do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o około 876 ton. Ponadto innowacje w zakresie opakowań, wdrożone w 2023 roku, pozwoliły zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 650 ton.

Inteligentny przemysłowy park produkcyjny HONOR został uznany za ekologiczną fabrykę na poziomie krajowym, posiadającą własną elektrownię fotowoltaiczną, która ma generować 700 tysięcy kWh czystej energii elektrycznej rocznie.

Dążąc do ekologicznej działalności operacyjnej, HONOR stawia na procedury bez użycia wydruków papierowych w biurach wewnętrznych i sklepach offline, dzięki czemu zmniejszono zużycie papieru w ilości pozwalającej uchronić 108 sosnom Masson przed wycinką w roku 2023.

W 2023 roku projekty w obszarze ESG firmy HONOR zdobyły uznanie wielu autorytatywnych instytucji branżowych, w tym Fortune China Best Designs i Bloomberg Green ESG 50.

Aby zapoznać się z pełną wersją Raportu HONOR ESG 2023, kliknij tutaj.

