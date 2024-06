HONOR publie son rapport ESG 2023 lors du Forum sur le développement durable

Présentation des candidatures primées des Talents HONOR au prestigieux Musée du Palais

PÉKIN, 1er juin 2024 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a accueilli avec succès le deuxième Forum HONOR ESG sur le développement durable dans le Jardin du Palais Jianfu du Musée du Palais. Soutenu par des organismes réputés tels que le Bureau de promotion des investissements et de la technologie (ITPO) de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'Académie centrale des beaux-arts (CAFA) et l'Association chinoise pour l'économie circulaire (CACE), le forum a rassemblé des diplomates, des organisations internationales, des associations industrielles, des universités et des entreprises pour des discussions approfondies sur le développement durable.

Au cours de l'événement, HONOR a officiellement dévoilé son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2023, soulignant ses progrès en matière d'autonomisation des jeunes, de Tech for Good et de transformation durable. Parallèlement, l'exposition des HONOR Talents Global Design Awards a fait son entrée au Musée du Palais, mettant en avant l'engagement indéfectible de HONOR en faveur de l'autonomisation des jeunes et de la préservation du patrimoine culturel.

Favoriser le développement durable grâce aux innovations technologiques

En tant que marque technologique mondiale de premier plan, HONOR fait de l'ESG une priorité stratégique à long terme, qui englobe sept domaines clés : la protection de l'environnement, la technologie au service du bien, la protection de la vie privée, l'autonomisation des jeunes, la responsabilité sociale des fournisseurs, le développement des employés et la gouvernance responsable.

« Engagée dans un développement durable centré sur l'humain, HONOR s'efforce de favoriser une entreprise responsable innovante, ouverte et inclusive. Nous nous efforçons d'aller au-delà et de créer un nouveau monde intelligent pour tous », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd.

Permettre aux jeunes talents de montrer leur potentiel

Les HONOR Talents Global Design Awards sont devenus une plateforme permettant aux jeunes talents du monde entier de montrer tout leur potentiel. Au cours des quatre dernières années, il a recueilli 25 000 candidatures provenant de plus de 40 marchés et 240 universités. En 2023, l'installation artistique interactive « What's Going on in the Stone », créée par Yuan Shi de la CAFA, a reçu la première place mondiale. Cette installation invite les spectateurs à s'engager dans des interactions intergénérationnelles avec des personnages de la dynastie Han, capturant de manière vivante la rencontre intrigante de la technologie et de la culture.

Pendant ce temps, l'exposition du prix HONOR Talents Global Design Awards s'est tenue au pavillon Yanchun dans le jardin du palais Jianfu. Après les expositions précédentes organisées au siège des Nations unies à New York, au Paseo de la Reforma au Mexique et au site du patrimoine mondial de Humburg, Speicherstadt, le projet d'autonomisation des jeunes de HONOR est une fois de plus entré dans un point de repère culturel mondial.

L'engagement de HONOR en faveur de la technologie au service du bien

Dans le cadre de sa stratégie Tech for Good, HONOR se consacre au développement de technologies et de produits centrés sur l'humain. Pour répondre aux besoins numériques des personnes âgées, des malvoyants et des malentendants, HONOR propose des solutions d'IA sur appareil telles que la lecture d'écran et les sous-titres IA, comblant ainsi le fossé numérique grâce à des fonctions d'accessibilité hors ligne et personnalisées. D'ici la fin de l'année 2023, HONOR aura développé et mis en œuvre 26 projets adaptés aux personnes âgées, bénéficiant à plus de 4,66 millions d'utilisateurs avec des fonctions d'assistance visuelle et à plus de 940 000 utilisateurs avec des fonctions d'assistance auditive. À la fin de 2023, HONOR a développé et mis en œuvre 26 projets adaptés aux personnes âgées, bénéficiant à plus de 4,66 millions d'utilisateurs de fonctions d'assistance visuelle et à plus de 940 000 utilisateurs de fonctions d'assistance auditive.

Au cours de l'événement, HONOR a fait la démonstration de sa fonction exclusive de sous-titres IA en temps réel, qui rend le son visible pour les personnes handicapées. « HONOR maintient une approche ouverte et collaborative dans ses initiatives Tech for Good à venir. Grâce à des collaborations ouvertes, nous libérons pleinement le potentiel de l'IA dans l'ESG et d'autres domaines en tirant parti de la synergie entre l'IA sur l'appareil et l'IA dans le cloud », a ajouté George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd.

L'utilisation d'énergie propre a atteint 8 % au cours de la première année

HONOR intègre activement le changement climatique dans sa gestion d'entreprise. Avec l'objectif d'atteindre des opérations neutres en carbone d'ici 2045, HONOR a fait des efforts significatifs pour réduire ses émissions de carbone à travers ses produits, sa fabrication et ses opérations, démontrant ainsi un engagement fort en faveur de la durabilité environnementale. Depuis 2023, HONOR a adopté l'utilisation de l'énergie propre, qui représentait 8 % de sa consommation d'énergie la première année.

HONOR a franchi des étapes remarquables dans son engagement en faveur des produits et de la fabrication écologiques. Grâce aux progrès réalisés en matière de recherche et de conception, de sélection des matériaux, de durabilité et d'efficacité, 128 smartphones et tablettes HONOR ont obtenu la certification environnementale CQC, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 876 tonnes. Par ailleurs, les innovations en matière d'emballage mises en œuvre en 2023 ont permis de réduire les émissions de carbone de plus de 650 tonnes.

Le parc industriel HONOR Intelligent Manufacturing a été reconnu comme une usine durable de niveau national, avec une centrale photovoltaïque auto-construite qui devrait produire 700 000 kWh d'électricité propre par an.

En termes d'opérations écologiques, HONOR a adopté des opérations sans papier dans les bureaux internes et les magasins hors ligne, ce qui a permis de réduire la consommation de papier imprimé de manière à éviter l'abattage de 108 pins de Masson en 2023.

En 2023, les projets ESG de HONOR ont été reconnus par de nombreuses institutions industrielles faisant autorité, notamment le Fortune China Best Designs et le Bloomberg Green ESG 50.

Cliquez ici pour lire l'intégralité du rapport ESG 2023 de HONOR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427003/image_5003200_39833528.jpg