Серия Infinix NOTE 30 устанавливает новый стандарт с зарядкой All-Round FastCharge

Серия Infinix NOTE 30 устанавливает новый стандарт в области доступных по цене смартфонов с революционной универсальной зарядкой All-Round FastCharge

ШАНХАЙ, 23 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Infinix объявила о выпуске своей новой серии смартфонов NOTE 30, которая включает в себя модели NOTE 30 Pro, NOTE 30 5G и NOTE 30. Это новейшее предложение от Infinix обладает характерными для бренда возможностями зарядки с улучшенной универсальной системой зарядки All-Round FastCharge, которая может достигать мощности до 68 Вт в проводном режиме и 15 Вт в беспроводном режиме. Кроме того, серия NOTE 30 может похвастаться плавным и отзывчивым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также сверхчеткой системой трех камер с объективами до 108 МП. Кроме того, Infinix установила партнерские отношения с компанией JBL для улучшения качества настраиваемого звучания и разработала технологию Ultra Powerful Signal, что обеспечивает пользователям невиданную прежде невероятную производительность и эффективность на устройствах Infinix.

The NOTE 30 Series. Eye-catching design language.

«Компания Infinix разработала серию NOTE с целью предоставить пользователям мощный телефон, который может поддерживать их на связи с миром в любое время и в любом месте. Для достижения этой цели мы разработали первую в мире универсальную зарядку All-Round FastCharge, которая обеспечивает не только скорость, но и безопасность, интеллектуальность и гибкость. С ее помощью пользователи могут контролировать любую ситуацию в своей жизни 24/7. Все устройства имеют дисплей премиум-класса, сверхчеткую камеру, настроенную JBL звуковую систему и расширенные возможности подключения. Мы уверены, что серия NOTE 30 — это лучший выбор искушенных пользователей, которым нужна лучшая цена», — заявил Лян Чжан, заместитель главного управляющего компании Infinix.

Революция быстрой зарядки

Серия Infinix NOTE 30 оснащена новыми революционными инновациями в области зарядки. Модель NOTE 30 Pro оснащена технологией универсальной быстрой зарядки All-Round FastCharge мощностью 68 Вт, которая может зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% всего за 30 минут[1]. Она первая в своем ценовом сегменте поддерживает беспроводную зарядку FastCharge мощностью 15 Вт. Модели NOTE 30 и NOTE 30 5G поддерживают универсальную зарядку All-Round FastCharge мощностью 45 Вт, которая быстро заряжает устройства на ходу. Все модели обладают беспрецедентной продолжительностью срока службы, превосходящей средний показатель по отрасли и выдерживающей 1000 полных циклов зарядки, сохраняя при этом 80% энергии.

Серия NOTE 30 представляет универсальное решение Infinix для зарядки. Реверсивная зарядка позволяет устройству работать в качестве блока питания для других устройств в чрезвычайных ситуациях. Обходная зарядка фильтрует ток для подачи питания непосредственно на основную плату, которая контролирует температуру телефона, что приводит к среднему падению температуры на 2–7 °C[2]. Эти достижения в области контроля температуры обеспечивают охлаждение устройства, позволяя пользователям одновременно осуществлять зарядку и играть в игры. Эта серия также включает в себя систему Intelligent Power E-IQ, что еще больше расширяет возможности зарядки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и мер безопасности, которые защищают пользователей от перезарядки. Наконец, модели полностью поддерживают технологию быстрой зарядки PD 3.0, что позволяет зарядному устройству быстро заряжать другие интеллектуальные устройства вместе с пользовательским устройством серии NOTE 30.

Идеальный компаньон для мобильных развлечений

Ассортимент устройств серии NOTE 30 оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц, в котором используются технологии Smart Refresh от Infinix, а также Magellan Engine. Эти функции позволяют устройству регулировать частоту обновления в соответствии с пользовательским сценарием, обеспечивая при этом более плавное взаимодействие с меньшим энергопотреблением. Независимо от того, играете ли вы или просматриваете видео, дисплей серии NOTE 30 улучшает качество просмотра. Кроме того, все модели оснащены режимом ухода за глазами с сертификацией TUV Rheinland, который защищает глаза пользователей во время продолжительного времени у экрана.

Модель NOTE 30 Pro от Infinix предлагает непревзойденные впечатления от просмотра. 10-битный AMOLED-дисплей имеет пиковую яркость 900 нит, коэффициент контрастности 5000000:1, ШИМ-затемнение 1920 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц. Это означает, что пользователи могут рассчитывать на отзывчивый, яркий дисплей в любой ситуации. Ультратонкие рамки и двойные стереодинамики, которые разработаны JBL и сертифицированы по стандарту Hi-Res, выделяют серию NOTE 30 в отрасли благодаря своим звуковым возможностям.

Производительность нового уровня

Серия NOTE 30, ориентированная на производительность, полностью оснащена мощными внутренними компонентами, специально разработанными для того, чтобы дать пользователю возможность извлечь максимум пользы из своего дня. В моделях NOTE 30 Pro и NOTE 30 4G используются мощные процессоры MediaTek Helio G99 с 6-нм техпроцессом для повышения энергоэффективности и высокой производительности. Благодаря технологии жидкостного охлаждения паровой камеры в модели NOTE 30 Pro устройство сохраняет свою прохладную температуру во время активного использования благодаря запатентованному 10-слойному материалу с2 камерами площадью 2000 мм. Между тем, модель NOTE 30 5G оснащена 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6080 5G с поддержкой двух SIM-карт 5G, что обеспечивает пользователям молниеносную скорость 5G.

В серии NOTE 30 с гордостью представлена ее последняя инновация: технология Ultra Power Signal (UPS) собственной разработки. Эта революционная технология, разработанная специально для сред со слабым сигналом, оптимизирована для пользовательских сценариев со слабым сигналом, включая подвалы, лифты, пригородные районы и ландшафтные портативные устройства. Благодаря новой конструкции антенны и запатентованным алгоритмам технология UPS значительно улучшает характеристики сигнала в условиях джиттера сигнала, плотности сигнала и слабого сигнала. Она может интеллектуально переключать антенны, повышать скорость работы сети и уменьшать частоту задержек при использовании приложений с низкой задержкой, таких как игры, загрузка контента и просмотр видео. В серии NOTE 30 достигается значительное повышение мощности сигнала сотовой связи на 40%, и на 100% увеличивается мощность сигнала Wi-Fi в ландшафтном режиме[3], что обеспечивает бесперебойные развлечения.

Захват с четкостью

Компания Infinix с гордостью объявляет о том, что серия NOTE 30 оснащена впечатляющей системой трех камер. Модели Infinix NOTE 30 Pro и NOTE 30 5G оснащены непревзойденной 108-мегапиксельной основной камерой со сверхвысоким разрешением, которая фиксирует каждый момент с максимальной резкостью и кристально чистой прозрачностью. Между тем, модель NOTE 30 оснащена 64-мегапиксельной основной камерой для удовлетворения различных потребностей пользователей. Кроме того, все три устройства оснащены технологией автоматической градации цветов для улучшения качества изображения при контровом свете и бликах.

Возможности камер серии NOTE 30 дополнительно расширяются благодаря таким функциям, как режим двойного просмотра Dual View, который позволяет пользователям фиксировать моменты с помощью фронтальной и задней камер одновременно. Фильтр Sky Remap корректирует небо на фотографиях, а Street Photography помогает пользователям овладеть искусством уличной фотографии. Благодаря всем этим функциям пользователи могут делать потрясающие снимки, точно соответствующие их запросам. Кроме того, 32-мегапиксельная селфи-камера модели NOTE 30 Pro с функцией Style Makeup помогает пользователям продемонстрировать свою многогранную индивидуальность.

Дополнительные ключевые характеристики

Серия NOTE 30 может похвастаться впечатляющей памятью объемом 8 ГБ + 256 ГБ с технологией расширенной ОЗУ 8 ГБ + 8 ГБ (эквивалентно 16 ГБ) для обеспечения превосходной производительности во время многозадачности и возможностей хранения данных.

Серия NOTE 30, функционирующая на операционной системе XOS 13 на базе Android 13, отличается элегантным пользовательским интерфейсом, новым звуковым дизайном и анимированной графикой. XOS 13 также предлагает усовершенствованные функции подключения к ПК 2.0, Lightning Multi-Window и Блокнота, обеспечивающие персонализированный и интуитивно понятный интерфейс.

Благодаря многофункциональной технологии ближней бесконтактной связи (NFC) серии NOTE 30 пользователи могут наслаждаться удобством беспроводных технологий малого радиуса действия, что позволяет обмениваться данными, такими как проездные или списание средств с кредитных карт.

Цены и наличие

Цена NOTE 30 Pro составит 269 $, и модель будет доступна в цветах Classic Black и Variable Gold с гладкой и прочной стеклянной задней крышкой. Стоимость NOTE 30 5G и NOTE 30 начинается с 239 $ и 229 $ соответственно, и модели будут доступны в цветах Classic Black, Interstellar Blue или Sunset Gold. Цены и доступность серии NOTE 30 будут отличаться в зависимости от региона.

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NOTE 30 Pro

NOTE 30 5G

NOTE 30

Информация о компании Infinix:

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году. Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

[1] Данные получены от Infinix Labs, а фактическая ситуация может варьироваться в зависимости от различных условий использования.

[2] Данные получены от Infinix Labs и протестированы с помощью Subway и PUBG при 25 °C.

[3] Улучшение уровня сигнала сравнивается с показателями до оптимизации и представляет собой теоретические данные.

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SOURCE Infinix Mobility