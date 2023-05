La série NOTE 30 d'Infinix établit une nouvelle norme pour les smartphones abordables grâce à sa technologie novatrice All-Round FastCharge

SHANGHAI, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Infinix a annoncé aujourd'hui la sortie de sa nouvelle série NOTE 30, qui comprend le NOTE 30 Pro, le NOTE 30 5G et le NOTE 30. Cette dernière offre de produits Infinix dispose des capacités de recharge spécifiques de la marque, avec une solution All-Round FastCharge améliorée pouvant atteindre jusqu'à 68 W par câble et 15 W sans fil. De plus, la série NOTE 30 dispose d'un affichage de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz souple et réactif et d'un système de triple caméra ultra-nette avec des objectifs allant jusqu'à 108 MP. En outre, Infinix s'est associée à JBL pour améliorer les canaux sonores et créer la technologie Ultra Powerful Signal, offrant aux utilisateurs des performances et une efficacité incroyables inédites sur un appareil Infinix.

The NOTE 30 Series. Eye-catching design language.

« Chez Infinix, nous avons conçu la série NOTE dans le but de fournir aux utilisateurs un téléphone puissant leur permettant de rester connectés au monde entier, à tout moment et n'importe où. Pour ce faire, nous avons développé la toute première solution All-Round FastCharge, qui offre non seulement la rapidité mais assure également la sécurité, l'intelligence et la flexibilité. Avec cette solution, les utilisateurs peuvent prendre leur vie en main quel que soit le scénario, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Tous les appareils disposent d'un écran haut de gamme, d'une caméra ultra-nette, d'un système de son JBL et de capacités de connectivité avancées. Nous sommes convaincus que la série NOTE 30 est un excellent choix pour les utilisateurs expérimentés en recherche d'une valeur imbattable », a déclaré Liang Zhang, directeur général adjoint chez Infinix.

La révolution de la charge rapide

La série NOTE 30 d'Infinix est dotée d'innovations révolutionnaires en matière de recharge. Le NOTE 30 Pro dispose d'une solution All-Round FastCharge de 68 W, qui lui permet de recharger sa batterie de 5000 mAh de 1 à 80 % en seulement 30 minutes[1]. Il supporte également une charge rapide sans fil de 15 W, une première dans sa gamme de prix. Le NOTE 30 et le NOTE 30 5G sont dotés d'une solution All-Round FastCharge de 45 W qui alimente rapidement les appareils en un tournemain. Tous ces modèles possèdent une durabilité inégalée, dépassant la moyenne de l'industrie en supportant 1 000 cycles de charge complets tout en conservant 80 % de leur énergie.

La série NOTE 30 présente la solution tout-en-un d'Infinix pour le rechargement du téléphone. La charge inverse permet à l'appareil de fonctionner comme un distributeur d'énergie pour d'autres appareils en cas d'urgence. La charge de dérivation filtre le courant pour alimenter directement la carte principale contrôlant la température du téléphone, ce qui entraîne une baisse de température moyenne de 2℃ à 7℃[2]. Ces avancées dans le contrôle de la température permettent de garder l'appareil au frais, permettant ainsi aux utilisateurs de charger leur téléphone tout en jouant à des jeux. La série comprend également le système Intelligent Power E-IQ, qui améliore encore l'expérience de recharge grâce à des algorithmes d'IA et des mesures de sécurité qui protègent les utilisateurs contre la surcharge. Enfin, la PD 3.0 est entièrement prise en charge, ce qui permet au chargeur de charger rapidement d'autres appareils intelligents en même temps que l'appareil de la série NOTE 30 de l'utilisateur.

Le compagnon idéal pour le divertissement sur mobile

Le portefeuille d'appareils de la série NOTE 30 est doté d'un affichage de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui bénéficie des technologies Smart Refresh et Magellan Engine d'Infinix. Ces fonctions permettent à l'appareil d'ajuster sa vitesse de rafraîchissement en fonction de l'utilisateur, offrant une expérience plus fluide et moins consommatrice d'énergie. Qu'il s'agisse de jouer ou de regarder une vidéo, l'écran de la série NOTE 30 enrichit l'expérience de visionnage. En outre, tous les modèles comprennent un mode de protection des yeux certifié par TUV Rheinland, qui protège les yeux des utilisateurs pendant les durées de visionnage prolongées.

Le NOTE 30 Pro d'Infinix offre une expérience visuelle sans pareille. L'écran AMOLED 10 bits possède une luminosité maximale de 900 nits, un rapport de contraste de 5 000 000:1, une gradation PWM de 1920 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Cela signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à un affichage réactif et dynamique dans chaque situation. Les cadres ultra-fins et les deux haut-parleurs stéréo, dont le son certifié Hi-Res est assuré par JBL, font de la série NOTE 30 une référence dans le domaine pour ses capacités audio.

Une performance de niveau supérieur

Axée sur la performance, la série NOTE 30 est entièrement équipée de puissants composants internes spécialement conçus pour permettre à l'utilisateur de profiter au maximum de sa journée. Les NOTE 30 Pro et NOTE 30 4G sont dotés de processeurs MediaTek Helio G99 puissants, avec un processus de 6 nm pour une haute efficacité énergétique et des performances élevées. Grâce à la technologie de refroidissement liquide Vapor-Chamber du NOTE 30 Pro, l'appareil reste au frais en toute circonstance grâce à un matériau breveté de 10 couches avec une contenance de 2 000 mm2. Le NOTE 30 5G dispose quant à lui d'un processeur MediaTek Dimensity 6080 6 nm 5G et d'un support double SIM 5G, qui offre aux utilisateurs la vitesse incomparable de la 5G.

La série NOTE 30 est fière de présenter sa dernière innovation : la technologie auto-développée Ultra Power Signal (UPS). Conçue spécifiquement pour les environnements à signaux faibles, cette technologie révolutionnaire est optimisée pour l'utilisateur situé en zone à faible réseau comme les sous-sols, les ascenseurs, les zones périurbaines et les zones naturelles. Avec une conception d'antenne novatrice et des algorithmes exclusifs, la technologie UPS améliore considérablement les performances du signal dans des conditions de gigue électronique, de densité et de faiblesse du signal. Elle permet de basculer intelligemment d'une antenne à l'autre, d'accélérer le réseau et de réduire le temps de latence lors de l'utilisation d'applications à faible latence telles que les jeux, le téléchargement de contenu et le visionnage de vidéos. La série NOTE 30 a réalisé une augmentation remarquable de 40 % de la puissance du signal cellulaire et de 100 % de la puissance du signal WiFi en mode paysage[3], assurant une expérience de divertissement fluide et ininterrompue.

Capturer avec clarté

Infinix est fière d'annoncer que la série NOTE 30 dispose d'un impressionnant système triple caméra. Les Infinix NOTE 30 Pro et NOTE 30 5G sont livrés avec un appareil photo principal ultra-haut pixel de 108 MP, qui permet de capturer chaque instant avec une netteté maximale et une transparence cristalline. De son côté, le modèle NOTE 30 est équipé d'une caméra principale de 64 MP pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. En outre, les trois appareils disposent d'une technologie de gradation automatique des couleurs pour améliorer la qualité de l'image en cas de rétroéclairage et d'éblouissement.

Les capacités des caméras de la série NOTE 30 sont encore améliorées avec des fonctionnalités telles que le mode Dual View, qui permet aux utilisateurs de capturer des moments avec les caméras avant et arrière de manière simultanée. Sky Remap ajuste le ciel dans les photos, tandis que le filtre Street Photography aide les utilisateurs à maîtriser l'art de la photographie de rue. Avec toutes ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent capturer de superbes images répondant à leurs désirs exacts. De plus, la caméra selfie NOTE 30 Pro de 32 MP avec Style Makeup permet aux utilisateurs de montrer les multiples facettes de leur personnalité.

Principales caractéristiques supplémentaires

La série NOTE 30 dispose d'une mémoire impressionnante de 8 Go + 256 Go, avec une mise à niveau de la technologie RAM étendue de 8 Go + 8 Go (équivalent à 16 Go) pour des performances multitâches et des capacités de stockage supérieures.

Fonctionnant sous XOS 13 construit sur Android 13, la série NOTE 30 offre une interface utilisateur élégante, une nouvelle conception sonore et des graphiques animés. XOS 13 offre également une connexion PC 2.0, des fonctionnalités multi-fenêtres Lightning et Notepad pour garantir une expérience personnalisée et intuitive.

Grâce à la communication en champ proche multifonctionnelle (NFC) de la série NOTE 30, les utilisateurs peuvent profiter de la commodité des technologies sans fil à courte portée, ce qui permet de partager des charges utiles de données telles que des titres de transport en commun ou des frais débités d'une carte de crédit.

Prix et disponibilité

Le NOTE 30 Pro coûtera 269 $ et sera disponible en Noir classique ou en Or variable avec un dos en verre élégant et durable. Les prix du NOTE 30 5G et du NOTE 30 débuteront à 239 $ et 229 $ respectivement ; ils seront disponibles en Noir classique, en Bleu interstellaire ou en Or coucher de soleil. Les prix et la disponibilité des produits de la série NOTE 30 varieront en fonction de la région.

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de pointe, Infinix crée des appareils intelligents à la mode, puissants et à un prix abordable qui apportent la dernière technologie sur le marché aux utilisateurs du monde entier à un moment où ils en ont besoin au prix qu'ils veulent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

[1] Les données proviennent d'Infinix Labs, et la situation réelle peut varier en fonction des environnements d'utilisation.

[2] Les données proviennent du laboratoire Infinix et sont testées avec Subway et PUBG à une température de 25℃.

[3] L'amélioration de la force du signal est comparée à celle avant optimisation et consiste en une donnée théorique.

