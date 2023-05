Seria produktów Infinix NOTE 30 ustanawia nowe standardy przystępnych cenowo smartfonów wyposażonych w przełomową funkcję All-Round FastCharge

SZANGHAJ, 23 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Infinix ogłosiła dzisiaj premierę nowych produktów z serii NOTE 30, obejmującej NOTE 30 Pro, NOTE 30 5G i NOTE 30. Najnowsza oferta produktowa Infinix obejmuje funkcje ładowania, które są wizytówką tej marki, w tym udoskonalone rozwiązanie kompleksowego szybkiego ładowania All-Round FastCharge o mocy do 68 W przy ładowaniu przewodowym i 15 W przy ładowaniu indukcyjnym. Smartfony z serii NOTE 30 mogą również poszczycić się płynnym i czułym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz i niezwykle przejrzystym potrójnym aparatem z soczewkami o rozdzielczości do 108 MP. Ponadto firma Infinix podjęła współpracę z JBL w celu dostarczenia udoskonalonego dostrojonego brzmienia i stworzyła technologię Ultra Powerful Signal, oferując użytkownikom niesamowite parametry i wydajność, których jak dotąd nie miało żadne urządzenie marki Infinix.

The NOTE 30 Series. Eye-catching design language.

„W Infinix zaprojektowaliśmy serię NOTE w celu dostarczenia użytkownikom mocnych telefonów i zapewniania im stałej łączności ze światem, o każdej porze i w każdym miejscu. Aby to osiągnąć, opracowaliśmy pierwsze w swoim rodzaju rozwiązanie All-Round FastCharge, które nie tylko zapewnia szybkie ładowanie telefonu, lecz również bezpieczeństwo, inteligencję i elastyczność. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy zyskują możliwość utrzymania kontroli nad swoim życiem w każdej sytuacji i o każdej porze dnia i nocy. Wszystkie urządzenia wyposażono w wysokiej klasy wyświetlacze, aparaty zapewniające ultrawyraźne obrazy, system dźwiękowy JBL i zaawansowane funkcje łączności. Jesteśmy przekonani, że produkty serii NOTE 30 są najlepszym wyborem dla użytkowników poszukujących niezrównanej wartości" - Liang Zhang, zastępca dyrektora generalnego Infinix.

Rewolucja w zakresie szybkiego ładowania

Smartfony serii NOTE 30 są wyposażone w przełomowe i innowacyjne technologie ładowania. W telefonie NOTE 30 Pro zapewniono funkcję All-Round FastCharge o mocy 68 W, co oznacza możliwość ładowania baterii 5000 mAh od 1% do 80% w zaledwie 30 minut[1]. Uwzględniono również funkcję ładowania indukcyjnego FastCharge o mocy 15 W, pierwszą w tym segmencie cenowym. Telefony NOTE 30 i NOTE 30 5G wyposażono w funkcję All-Round FastCharge o mocy 45 W, pozwalającą na szybkie ładowanie urządzeń, nawet będąc w ciągłym ruchu. Wszystkie modele charakteryzują się niezrównaną trwałością - 1000 pełnych cykli ładowania przy zachowaniu 80% mocy - przekraczając średnie wartości branży.

Seria NOTE 30 wprowadza kompleksowe rozwiązanie ładowania opracowane przez firmę Infinix. Funkcja Reverse Charge umożliwia zastosowanie urządzenia jako power banku dla innych urządzeń w nagłych sytuacjach. Funkcja Bypass Charge filtruje prąd, aby dostarczyć energię bezpośrednio do płyty głównej, która kontroluje temperaturę telefonu, co przyczynia się do średniego obniżenia temperatury o 2–7oC[2]. Te nowe rozwiązania w zakresie kontroli temperatury sprawiają, że urządzenie pozostaje chłodne, co pozwala użytkownikom na równoczesne ładowanie telefonu i granie. Seria ta również obejmuje rozwiązanie Intelligent Power E-IQ, udoskonalając jeszcze bardziej proces ładowania dzięki algorytmom sztucznej inteligencji i zabezpieczeniom, które chronią przed nadmiernym naładowaniem urządzenia. Ponadto urządzenie w pełni obsługuje PD 3.0, co pozwala na wykorzystanie ładowarki do szybkiego ładowania innych inteligentnych urządzeń oprócz NOTE 30.

Doskonały towarzysz mobilnej rozrywki

Urządzenia z serii NOTE 30 wyposażono w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz w oparciu o funkcję inteligentnego odświeżania Smart Refresh i mechanizm Magellan Engine opracowany przez Infinix. Pozwala to na dostosowanie częstotliwości odświeżania do funkcji wybieranych przez użytkownika, co zapewnia mu płynne korzystanie i niższe zużycie energii. Niezależnie od tego, czy użytkownik wybiera grę czy film, wyświetlacz zastosowany w telefonach serii NOTE 30 wzbogaca wrażenia z oglądania. Ponadto wszystkie modele zawierają tryb ochrony oczu, który uzyskał certyfikat TUV Rheinland, dbając o oczy użytkowników podczas długiego korzystania z telefonu.

Model Infinix NOTE 30 Pro oferuje niepowtarzalne wrażenia płynące z oglądania. 10-bitowy wyświetlacz AMOLED charakteryzuje się jasnością ekranu na poziomie 900 nitów, współczynnikiem kontrastu 5 000 000:1, ściemnianiem PWM 1920 Hz oraz częstotliwością próbkowania dotykowego na poziomie 360 Hz. Oznacza to, że użytkownicy mogą oczekiwać wyświetlacza o dużej czułości i żywym obrazie w każdej sytuacji. Ultracienka ramka i podwójne głośniki stereo od JBL z certyfikatem Hi-Res, sprawiają, że smartfony serii NOTE 30 wyróżniają się spośród podobnych produktów możliwościami w zakresie dźwięku.

Wydajność na wyższym poziomie

Jeżeli chodzi o wydajność, produkty serii NOTE 30 są w pełni wyposażone w mocne układy wewnętrzne, które zaprojektowano specjalnie z myślą o pełnym wykorzystaniu ich możliwości przez użytkowników. NOTE 30 Pro i NOTE 30 4G wyposażono w potężne procesory MediaTek Helio G99 charakteryzujące się procesem litograficznym 6 nm, umożliwiającym oszczędność energii i wysoką wydajność. Przy technologii chłodzenia Vapor-Chamber Liquid Cooling zastosowanej w smartfonie NOTE 30 Pro urządzenie pozostaje chłodne w trudnych warunkach dzięki opatentowanemu 10-warstwowemu materiałowi z powierzchnią komory 2 000 mm2. Równocześnie w modelu NOTE 30 5G zastosowano procesor MediaTek Dimensity 6080 6nm 5G i możliwością zastosowania dwóch kart SIM 5G, zapewniając użytkownikom błyskawiczne prędkości sieci 5G.

Wraz z serią NOTE 30 firma ma zaszczyt przedstawić swoją najnowszą innowację, autorską technologię Ultra Power Signal (UPS). Zaprojektowana specjalnie z myślą o środowiskach o słabym sygnale, ta przełomowa technologia została zoptymalizowana dla korzystania z funkcji smartfona w miejscach o słabym sygnale, w tym w piwnicach, windach, terenach podmiejskich i pozamiejskich. Dzięki nowej budowie anteny i zastrzeżonym algorytmom technologia UPS znacznie poprawia parametry sygnału w warunkach zakłóceń, nakładających się sygnałów i słabego zasięgu. Może w inteligentny sposób przełączać anteny, zwiększyć prędkość sieci i obniżyć wskaźnik opóźnień przy korzystaniu z aplikacji, które wymagają niskich czasów opóźnień, takich jak gry, pobieranie treści i oglądanie filmów. Produkty serii NOTE 30 osiągnęły imponujący wzrost mocy sygnału sieci komórkowej do 40% i wzrost mocy sygnału Wi-Fi na poziomie 100% w trybie zewnętrznym,[3] zapewniając bezproblemowe i niezakłócone doświadczenia płynące z rozrywki.

Uchwycenie wyraźnego obrazu

Infinix z dumą ogłasza, że modele telefonów z serii NOTE 30 wyposażono w potrójny aparat. Infinix NOTE 30 Pro i NOTE 30 5G dostępne są z aparatem głównym 108 MP, który zarejestruje każdą chwilę z maksymalną ostrością i krystaliczną przejrzystością. Natomiast model NOTE 30 wyposażono w aparat główny 64 MP, który jest odpowiedzią na różnorodne potrzeby użytkowników. Ponadto wszystkie trzy urządzenia zawierają technologię automatycznej gradacji kolorów, pozwalającej na poprawę jakości obrazu w warunkach nadmiernego podświetlenia i rozbłysku.

Możliwości aparatów w smartfonach serii NOTE 30 stają się jeszcze bardziej imponujące dzięki takim funkcjom jak tryb Dual View, pozwalający użytkownikom na uchwycenie momentów jednocześnie aparatem przednim i tylnym. Funkcja Sky Remap koryguje fotografie nieba, podczas gdy filtr Street Photography pomaga użytkownikom opanować sztukę fotografii ulicznej. Dzięki tym wszystkim funkcjom użytkownicy mogą zarejestrować zapierające dech w piersi kadry, które dokładnie spełniają ich oczekiwania. Ponadto aparat do selfie z funkcją Style Makeup dostępny w modelu NOTE 30 Pro pomaga użytkownikom pokazać ich wielowymiarową osobowość.

Pozostałe kluczowe funkcje

Smartfony serii NOTE 30 mogą pochwalić się imponującymi parametrami pomięci 8GB+256GB, wraz z technologią rozszerzenia pamięci RAM 8GB+8GB (równowartość 16GB), co zapewnia wspaniałe parametry pod względem wykonywania wielu zadań jednocześnie i przechowywania danych.

Dzięki systemowi operacyjnemu XOS 13 opartemu na systemie Android 13 modele serii NOTE 30 zapewniają elegancki interfejs użytkownika i grafikę. XOS 13 oferuje również udoskonalone połączenie PC 2.0, funkcję Lightning Multi-Window (błyskawiczne przełączanie okien), i funkcję Notepad, zapewniają spersonalizowaną i intuicyjną obsługę.

Dzięki funkcji NFC (Multi-Functional Near Field Communciation) w telefonach NOTE 30 użytkownicy mogą delektować się wygodą technologii bezprzewodowych bliskiego zasięgu, co pozwala na przesyłanie danych w takich sytuacjach, jak opłaty za przejazd czy płatność kartą kredytową.

Ceny i dostępność

Smartfon NOTE 30 Pro będzie kosztować 269 $ i jest dostępny w kolorze czarnym (Classic Black) i złotym (Variable Gold), z elegancką szklaną obudową. Ceny modeli NOTE 30 5G i NOTE 30 zaczynają się odpowiednio od 239 i 229 $ i będą dostępne w kolorze czarnym (Classic Black), Niebieskim (Interstellar Blue) i złotym (Sunset Gold). Ceny i dostępność smartfonów serii NOTE 30 będą różnić się w zależności od regionu.

Pobierz obrazy tutaj:

NOTE 30 Pro

NOTE 30 5G

NOTE 30

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku. Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.infinixmobility.com/pl/.

[1] Dane uzyskano w laboratoriach Infinix, a rzeczywiste wartości mogą być odmienne ze względu różne środowiska użytkowania.

[2] Dane pozyskano z laboratoriów Infinix oraz w wyniku testów na Subway i PUBG przy temperaturze 25oC.

[3] Poprawa sygnału w porównaniu z danymi sprzed optymalizacji i danymi teoretycznymi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2078204/20230511_165956.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2078205/3.jpg

SOURCE Infinix Mobility