"Make the Invisible Visible": la campaña de #BiasCorrect de Catalyst para el Día Internacional de la Mujer hace preguntas desafiantes

NUEVA YORK, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Catalyst celebra el Día Internacional de la Mujer 2021 desafiando a las compañías a unirse a su campaña global #BiasCorrect "Make the Invisible Visible" (Hacer visible lo invisible), que ofrece fondos de escritorio virtuales que invitan a tener conversaciones valientes acerca de los prejuicios inconscientes en las reuniones.

Investigaciones de Catalyst han demostrado que las barreras invisibles para las mujeres en el ambiente laboral, particularmente para las mujeres de color, han proliferado hacia los espacios de trabajo remoto durante la pandemia:

1 de cada 5 mujeres se ha sentido ignorada o pasada por algo por parte de sus compañeros de trabajo en reuniones virtuales.

El 45 % de las mujeres que ocupan posiciones directivas en las empresas indica que a las mujeres se les hace difícil alzar la voz en las reuniones virtuales.

Además, 1 de cada 5 empleados ha evidenciado un mayor nivel de discriminación en el trabajo desde el brote de la Covid-19.

La campaña "Make the Invisible Visible" de Catalyst, creada en colaboración con Burns Group, permite a las personas elegir y descargar fondos de escritorio que hacen preguntas desafiantes para suscitar conversaciones importantes sobre cómo abordar estas experiencias de prejuicios inconscientes en el lugar de trabajo:

¿Alguna vez se ha sentido juzgada cuando alguno de sus hijos interrumpe una reunión?

¿Alguna vez la han interrumpido al hablar en una reunión?

¿Alguna vez ha sido la "única" en la sala?

¿Alguna vez le han preguntado "de dónde es usted realmente"?

¿Alguna vez ha tenido que renunciar a su yo verdadera?

Los fondos virtuales están disponibles en inglés, francés, alemán y español.

La campaña de este año surge desde las campañas #BiasCorrect de Catalyst para el Día Internacional de la Mujer de 2019 y 2020, que estuvieron enfocadas en las palabras prejuiciosas que se utilizan para describir a las mujeres en el lugar de trabajo, y que demuestran que mujeres y hombres con los mismo talentos y habilidades usualmente son descritos de formas muy diferentes, esto crea barreras que pueden afectar negativamente el progreso de las mujeres.

"Make the Invisible Visible presenta las experiencias de prejuicios que experimentan las mujeres en el trabajo remoto durante la crisis de la Covid-19", comentó Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. "Los prejuicios inconscientes son algo persistente, motivo por el cual queremos involucrar a las compañías y sus empleados (mujeres y hombres) con #BiasCorrect y ayudar así a crear culturas más inclusivas en el lugar de trabajo".

Catalyst invita a las personas y a las compañías a visitar el sitio web de #BiasCorrect, allí podrán encontrar diferentes recursos que resultan útiles para comprender, interrumpir y corregir los prejuicios inconscientes. Bank of America y The Guardian Life Insurance Company of America patrocinan esta campaña.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una organización global sin fines de lucro que colabora con algunos de los directores ejecutivos más poderosos del mundo y con compañías líderes para ayudar a generar entornos laborales adecuados para las mujeres. Fundada en 1962, Catalyst impulsa el cambio gracias a sus innovadoras investigaciones, herramientas prácticas y soluciones probadas para acelerar y fomentar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, porque el progreso para la mujer es progreso para todos.

Acerca de Burns Group

Burns Group es una compañía de transformación de marcas que con valentía cocrea el futuro de las marcas, jóvenes o viejas. Aportamos valentía a marcas ya establecidas y experiencia a los emprendimientos. Para obtener más información, visite burnsgroupnyc.com

Contactos para los medios

Naomi R. Patton

Vicepresidenta de Comunicaciones Globales

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Consultora en comunicaciones para los Estados Unidos

Catalyst

[email protected]

Francine Beck

Consultora en comunicaciones para Canadá

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

Consultora en comunicaciones para Europa

Catalyst

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

FUENTE Catalyst

Related Links

www.catalyst.org



SOURCE Catalyst