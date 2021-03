La campagne de la Journée internationale des femmes 2021 #BiasCorrect de Catalyst « Make the Invisible Visible », soulève des questions intéressantes

Des arrière-plans virtuels sont offerts pour dénoncer les préjugés en milieu de travail

NEW YORK, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- Catalyst célèbre la Journée internationale des femmes 2021 en mettant les entreprises au défi de participer à sa campagne mondiale #BiasCorrect Make the Invisible Visible. Des arrière-plans virtuels seront offerts pour encourager des conversations courageuses sur les préjugés inconscients dans les réunions.

La recherche de Catalyst montre que les obstacles invisibles que rencontrent les femmes sur le lieu de travail, en particulier les femmes de couleur, se sont multipliés avec le travail à distance pendant la pandémie :

1 femme sur 5 s'est sentie ignorée et négligée par ses collègues au cours de réunions virtuelles;

45 % des femmes chefs d'entreprise disent qu'il est difficile pour les femmes de s'exprimer lors de réunions virtuelles;

1 personne sur 5 a été témoin de plus de discrimination au travail depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Créée en collaboration avec Burns Group, la campagne Make the Invisible Visible de Catalyst permet aux participants de sélectionner et de télécharger des arrière-plans virtuels qui soulèvent des questions intéressantes afin de susciter des conversations importantes sur la façon d'aborder les expériences de préjugés inconscients suivants en milieu de travail :

Vous êtes-vous déjà sentie jugée lorsque votre enfant interrompait une réunion?

Vous a-t-on déjà coupé la parole au cours d'une réunion?

Avez-vous déjà été la seule femme à participer à une réunion?

Vous a-t-on déjà demandé d'où vous veniez vraiment?

Avez-vous déjà eu à reléguer votre individualité au placard?

Les arrière-plans virtuels sont disponibles en anglais, français, allemand et espagnol.

La campagne de cette année s'inscrit dans la suite logique des campagnes #BiasCorrect 2019 et 2020 de Catalyst, qui mettaient l'accent sur les mots tendancieux utilisés pour décrire les femmes en milieu de travail, démontrant que les femmes et les hommes ayant les mêmes talents et les mêmes compétences sont souvent décrits de façons très différentes. Cela crée des obstacles qui peuvent nuire à l'avancement des femmes.

« La campagne Make the Invisible Visible met vraiment en valeur les préjugés auxquels sont confrontées les femmes dans le cadre du travail à distance pendant la crise de COVID-19, a déclaré Lorraine Hariton, PDG de Catalyst. Les préjugés inconscients sont persistants, alors nous voulons mobiliser les entreprises et leurs employés, y compris les hommes en tant que partenaires de genre, pour #BiasCorrect et créer des cultures de travail plus inclusives. »

Catalyst invite les particuliers et les entreprises à consulter la page Web #BiasCorrect, qui met des ressources à la disposition de tous visant à aider à comprendre et à corriger les préjugés inconscients ainsi qu'à y mettre fin. Bank of America et The Guardian Life Insurance Company of America parrainent cette campagne.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille aux côtés de quelques-uns des PDG les plus puissants au monde et d'entreprises de premier plan afin de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Créée en 1962, Catalyst encourage le changement grâce à des recherches pionnières, des outils concrets et des solutions éprouvées, afin d'accélérer et de faire progresser les femmes en direction du leadership — dans la mesure où le progrès des femmes constitue un progrès pour tous.

À propos de Burns Group

Burns Group est une société de transformation des marques qui co-crée avec audace l'avenir des marques, à la fois récentes et anciennes. L'entreprise apporte du courage aux marques établies et de l'expérience aux startups. Pour en savoir plus, consultez le site burnsgroupnyc.com.

Relations avec les médias

Naomi R. Patton

Vice-présidente, Communications mondiales

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Conseillère en communications aux États-Unis

Catalyst

[email protected]

Francine Beck

Conseillère en communications au Canada

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

Consultante en communication pour l'Europe

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

www.catalyst.org



SOURCE Catalyst