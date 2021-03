Tornar o Invisível Visível: Campanha #BiasCorrect da Catalyst para o Dia Internacional da Mulher de 2021 faz perguntas desafiadoras

NOVA YORK, 3 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Catalyst está celebrando o Dia Internacional da Mulher (International Women's Day, IWD) de 2021 desafiando as empresas a participar da sua campanha global #BiasCorrect "Torne o Invisível Visível", oferecendo planos de fundo virtuais que estimulam conversas corajosas sobre preconceitos inconscientes em reuniões.

Uma pesquisa feita pela Catalyst mostra que barreiras invisíveis para as mulheres no local de trabalho, particularmente às mulheres de cor, proliferaram no trabalho remoto durante a pandemia:

Uma em cada cinco mulheres se sentiu ignorada e negligenciada por colegas de trabalho durante reuniões virtuais;

Quarenta e cinco por cento das mulheres líderes empresariais dizem que é difícil para as mulheres se expressarem em reuniões virtuais; e

Um em cada cinco profissionais testemunhou mais discriminação no trabalho desde o surgimento da Covid-19.

A campanha Tornar o Invisível Visível da Catalyst, desenvolvida em colaboração com o Burns Group, permite aos indivíduos selecionar e baixar planos de fundo virtuais que fazem perguntas desafiadoras para estimular conversas importantes sobre como abordar essas experiências de preconceito inconsciente no ambiente de trabalho:

Você já se sentiu julgada quando seu(ua) filho(a) interrompeu uma reunião?

Alguém já interrompeu você durante uma reunião?

Você já se sentiu a "única" na sala?

Você já foi questionada: "De qual departamento você é mesmo?"

Você já teve que comprovar sua identidade na entrada?

Os fundos virtuais estão disponíveis em inglês, francês, alemão e espanhol.

A campanha deste ano baseia-se nas campanhas da Catalyst para o IWD #BiasCorrect de 2019 e 2020, com foco nas palavras tendenciosas usadas para descrever as mulheres no local de trabalho, demonstrando que mulheres e homens com os mesmos talentos e habilidades muitas vezes são descritos de maneiras muito diferentes, criando barreiras que podem causar impacto negativo no progresso das mulheres.

"Tornar o Invisível Visível realmente mostra as experiências de preconceito que as mulheres enfrentam no trabalho remoto durante a crise da Covid-19", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "O preconceito inconsciente é persistente, por isso queremos envolver as empresas e seus funcionários, incluindo homens como parceiros de gênero, na campanha #BiasCorrect e criar culturas de ambiente de trabalho mais inclusivas."

A Catalyst convida pessoas e empresas a acessar o site #BiasCorrect, que oferece recursos para que todos ajudem a entender, interromper e corrigir preconceitos inconscientes. O Bank of America e The Guardian Life Insurance Company of America são patrocinadores desta campanha.

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha com alguns dos CEOs mais poderosos do mundo e com as principais empresas para ajudar a construir ambientes de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com pesquisas pioneiras, ferramentas práticas e soluções comprovadas para acelerar e conduzir as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres significa progresso para todos.

Sobre o Burns Group

O Burns Group é uma empresa de transformação de marcas que corajosamente cria em conjunto o futuro de marcas, novas e antigas. Trazemos bravura para marcas estabelecidas e experiência para startups. Para saber mais, acesse burnsgroupnyc.com

Contatos de mídia

Naomi R. Patton

vice-presidente de comunicação global

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

consultora de comunicação para os EUA

Catalyst

[email protected]

Francine Beck

consultora de comunicação para o Canadá

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

consultora de comunicação para a Europa

Catalyst

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

FONTE Catalyst

Related Links

www.catalyst.org



SOURCE Catalyst