PLANO, Texas, 2 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- No importa que su idea de la aventura sea recorrer por tierra un lugar remoto, atravesar un desierto, visitar un parque nacional con su familia, o trasladarse diariamente, el nuevo Lexus GX 2024 inspira a los conductores a convertir en realidad las metas a las que aspiran. En la campaña de marketing "Live Up to It" (Manténgase a la altura) que inicia hoy, Lexus empodera a los conductores para que satisfagan con confianza su curiosidad y conduzcan hacia la aventura.

"MANTÉNGASE A LA ALTURA" EN EL NUEVO LEXUS GX 2024

"Por más de dos décadas, el GX ha demostrado que usted no tiene que elegir entre el lujo sofisticado y la capacidad indiscutible", dijo Cynthia Tenhouse, vicepresidenta de Marketing de Lexus. "'Live Up to It' inspira a los conductores del GX a rehusarse a renunciar a prestaciones, aceptar sus pasiones y explorar lo extraordinario".

"Live Up to It": comerciales de televisión

La campaña inicia con seis nuevos comerciales de televisión con creaciones diversas, de gran alcance y específicas, diseñadas para mostrar las expresiones únicas del tema "Manténgase a la altura".

En "Secret Entrance" (Entrada secreta) (Team One), un hombre sigue su curiosidad y conduce hacia la aventura mientras dirige su Lexus GX fuera de la carretera, cruzando un obstáculo y hacia una estructura de parqueo fantástica donde le aguarda un emocionante mundo de aventuras.

En el segundo anuncio "Exceptional Things" (Cosas excepcionales) (Team One), el GX viaja por las calles citadinas con la misma facilidad con la que se desplaza por fuera de los caminos en un desierto, lo cual permite resaltar las características lujosas bien pensadas del vehículo y su considerable capacidad.

En "Pure Black Joy" (Pura alegría negra) ( Walton Isaacson ), dos mejores amigos se inspiran en el nuevo Lexus GX para sorprender a sus hijos con su propia versión de "adversidad" fuera de la red.

), dos mejores amigos se inspiran en el nuevo Lexus GX para sorprender a sus hijos con su propia versión de "adversidad" fuera de la red. Mientras tanto en un segundo anuncio, "Core Memories" (Recuerdos importantes) ( Walton Isaacson ), una mujer hispana y su padre se motivan por la capacidad lujosa del GX para conducir hacia el desierto y recrear un preciado recuerdo de la niñez.

), una mujer hispana y su padre se motivan por la capacidad lujosa del GX para conducir hacia el desierto y recrear un preciado recuerdo de la niñez. En "Cards" (Cartas) (IW Group), un padre del este asiático mira su nuevo GX para hacer realidad los sueños de su esposa e hija de maneras inesperadas.

Finalmente, en un segundo anuncio "Escape" (Escape) (IW Group), un grupo de amigos de la India utilizan la tecnología, la capacidad y el lujo de su GX para resolver enigmas de la sala de escape.

Lugares que alimentan las pasiones

Con un lanzamiento preparado para TV lineal, TV por streaming, audio, medios digitales, programas, publicidad pagada en redes sociales, publicidad impresa y digital en la vía pública, la estrategia de comunicación polifacética de la campaña se centrará en momentos clave previstos para impulsar la conversación cultural.

En conjunto con Amazon Ads, Outside Inc., Artnet y otros, Lexus dará vida a historias personalizadas que alimentan la pasión de los seguidores del GX e incluirá música, aventuras al aire libre, gastronomía de alta calidad, deportes, bienestar y mucho más.

Más específicamente, en apoyo al Mes de Disfrutar Actividades al Aire Libre y del Día Internacional de la Música, Lexus trabajará junto con Amazon Ads para crear un video personalizado con artistas renombrados de la música, aún por definir.

Además, Outside Inc. y Lexus colaborarán para desarrollar un centro de contenido personalizado titulado "Extraordinary Adventures" (Aventuras extraordinarias), que presentará experiencias suntuosas al aire libre en asociación con amantes de la aventura.

A través de un video único personalizado con Artnet, el Lexus GX también se ubicará junto al increíble e inspirador "land art" con un artista que trabaja en la naturaleza.

La primera generación del GX se introdujo en el mercado de América del Norte en 2002 como una fuerza a tener en cuenta en el mercado de los todoterrenos de lujo medio. Los amantes del Lexus han elogiado su legendaria capacidad fuera de la carretera y su habilidad para enfrentar los terrenos difíciles, llevando a los clientes cómodamente de una salida para hacer mandados a viajes a lugares remotos. El GX 2024 se apoya en la sólida base creada por la generación saliente e incorpora la tecnología intuitiva, los toques interiores bien pensados y las hazañas continuas fuera de la carretera a los que se acostumbraron los clientes de Lexus. Para obtener más información sobre el nuevo GX, visite www.lexus.com/gx y la Lexus Newsroom.

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento sensacional le permite a la marca de estilo de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su trayectoria en 1989 con dos sedanes de lujo y un compromiso a alcanzar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de clientes de lujo a nivel mundial en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden en 244 concesionarios que ofrecen una línea completa de automóviles de lujo. Con ocho modelos que incorporan la conducción híbrida de Lexus, la marca es líder en vehículos híbridos de lujo. Lexus también ofrece nueve modelos F SPORT, un modelo de rendimiento F y un modelo F. Lexus está comprometido con ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

Nota para editores: La información y las imágenes del producto Lexus están disponibles en línea a través de nuestro sitio web de noticias http://LexusNewsroom.com.

