Компания Medit выиграла четыре патентных спора против 3Shape

СЕУЛ (Южная Корея), 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit Corp. (далее — Medit), мировой поставщик решений для 3D-сканирования, успешно защитилась в суде от четырех отдельных исков о нарушении патентных прав, поданных в Германии ее датским конкурентом — 3Shape A/S (3Shape). За последние 3 года компания 3Shape активно пыталась привлечь Medit за нарушения патентных прав на основе четырех патентов (2 568 870, 2 400 919, 2 732 434, 3 401 876). Тем не менее, все четыре судебных процесса по этим патентам теперь завершены немецкими судами в пользу Medit. Кроме того, немецкие суды аннулировали один из четырех патентов.

Medit wins four consecutive patent lawsuits against 3Shape.

«Мы рады видеть, что суд подтвердил безосновательность этих исков, а также тот факт, что это была попытка конкурента утвердить свой приоритет. Мы надеемся, что этот результат будет способствовать предотвращению безответственных правовых споров в будущем. Мы рассматриваем это как победу наших клиентов и партнеров, а в конечном итоге и всех тех, кто интересуется цифровой стоматологией. Эти решения обеспечивают более четкий и столь необходимый уровень безопасности на рынке цифровой стоматологии. Компания Medit продолжит внедрять лучшие технологии в интересах наших клиентов и пациентов» . <г.б. ко (gb ko), генеральный директор>

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1915266/IOS_family_3_rv.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

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