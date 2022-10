SEUL, Coreia do Sul, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Medit Corp. ("Medit"), fornecedora global de soluções de escaneamento 3D, defendeu-se com sucesso em quatro ações separadas de infração de patente apresentadas na Alemanha por um concorrente dinamarquês, a 3Shape A/S ("3Shape"). Nos últimos três anos, a 3Shape interpôs de forma agressiva ações de infração de patentes contra a Medit com base em quatro patentes (EP 2,568,870; EP 2,400,919; EP 2,732,434; EP 3,401,876). No entanto, todos os quatro processos de patentes já foram resolvidos a favor da Medit pelos tribunais alemães. Além disso, uma das quatro patentes foi invalidada pelos tribunais alemães.

Medit ganha quatro processos de patente consecutivos contra 3Shape.

"Estamos muito satisfeitos por saber que o tribunal confirmou que esses casos não tinham fundamento e que também foi uma tentativa do concorrente para proteger sua posição preferencial. Esperamos que esse resultado ajude a combater litígios jurídicos imprudentes no futuro. Consideramos isso uma vitória para nossos clientes e parceiros e, sobretudo, para todos os interessados em odontologia digital. Essas decisões oferecem ao mercado de odontologia digital maior clareza e segurança, que é tão necessária. A Medit continuará a oferecer as melhores tecnologias para o benefício de nossos clientes e dos pacientes."

FONTE Medit

