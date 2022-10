Medit wygrywa cztery kolejne sprawy patentowe z 3Shape

SEUL, Korea Południowa, 7 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Medit Corp. („Medit"), globalny dostawca rozwiązań do skanowania 3D, skutecznie obronił się przed zarzutami postawionymi w czterech oddzielnych sprawach o naruszenie praw patentowych wszczętych w Niemczech przez duńskiego konkurenta firmy, 3Shape A/S („3Shape"). W ciągu ostatnich 3 lat firma 3Shape wnosiła agresywne roszczenia przeciwko Merit w sprawach sądowych o naruszenie patentów na podstawie czterech patentów (EP 2,568,870; EP 2,400,919; EP 2,732,434; EP 3,401,876). Wszystkie cztery sprawy o naruszenie praw patentowych toczące się przed sądami niemieckimi zakończyły się jednak rozstrzygnięciem na korzyść Medit. Ponadto 1 z 4 patentów został unieważniony przez sąd niemiecki.

„Bardzo się cieszymy, że sąd potwierdził bezzasadność roszczeń oraz że były one ze strony konkurenta próbą ochrony swojej dominującej pozycji. Mamy nadzieję, że to rozstrzygnięcie pomoże zapobiec nierozważnemu wszczynaniu sporów sądowych w przyszłości. Jest to zwycięstwo także dla naszych klientów i partnerów biznesowych oraz wszystkich osób zainteresowanych stomatologią cyfrową. Orzeczenia sądowe zapewniają większą przejrzystość i jakże potrzebne bezpieczeństwo rynku stomatologii cyfrowej. Medit będzie nadal działać na rzecz zapewniania najlepszej technologii z korzyścią dla naszych klientów i pacjentów".

