« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » a annoncé le lancement des nouveaux personnages « Mash Kyrielight » et « Neco-Arc » - Tous les personnages supplémentaires jusqu'à la quatrième série seront disponibles gratuitement !

TOKYO, 31 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) a annoncé le lancement des nouveaux personnages « Mash Kyrielight » et « Neco-Arc » pour le jeu de combat 2D « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA ».

« Mash Kyrielight » et « Neco-Arc », dont le lancement est prévu cet été, seront disponibles gratuitement, ainsi que deux autres personnages qui seront ajoutés l'hiver prochain.

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA New Character 2002 Summer

De plus, le jeu sera en vente avec 35 % de réduction sur Steam à partir du 4 août 2022 à 10 h 00 (HAP).

Une vente est également en cours sur PlayStation®4, Nintendo Switch™, et Xbox One.

· Site officiel :

https://meltyblood.typelumina.com/en/

· Image et détails

https://drive.google.com/drive/folders/1V4juku_fmoJiH2YMT4iA_bvmRQfLRi8q?usp=sharing

À propos de « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA »

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » est un jeu de combat en 2D réputé pour ses combats passionnants et rapides et sa magnifique animation en 2D.

Les joueurs contrôlent l'un des 18 personnages pour des batailles animées les uns contre les autres. Ils sélectionnent des personnages pour utiliser leurs nombreuses techniques et vivent une histoire individuelle pour chacun d'entre eux.

Les ventes totales du jeu au niveau mondial ont maintenant dépassé les 270 000 exemplaires. Le jeu a également été sélectionné pour la catégorie principale de « Evo 2022 », le tournoi de jeux de combat.

Le jeu dispose du netcode rollback pour garantir des connexions stables pour le jeu en ligne dans le monde entier, et prend en charge les événements de jeu compétitif en ligne et le développement des e-sports.

Tous les personnages supplémentaires jusqu'à la quatrième série seront disponibles gratuitement

La société a décidé de rendre public le lancement des quatre prochains personnages pour les mises à jour gratuites de « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA ».

La troisième série de nouveaux personnages est prévue pour cet été, et la quatrième série pour l'hiver prochain.

En vente sur Steam avec 35 % de réduction

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » sera mis en vente avec 35 % de réduction sur Steam.

Soyez sûr de l'ajouter à votre liste de souhaits et gardez un œil sur les promos.

https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

· Période de vente sur Steam

PDT 4 août 2022, 10 h 00 - 18 août 2022, 10 h 00

Articles en solde

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » – Standard Edition

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » – Deluxe Edition

Round Announcements

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868094/MBTL_NewCharacters_2022Summer.jpg

SOURCE Lasengle