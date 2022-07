Foram anunciados os novos personagens jogáveis do "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" "Mash Kyrielight" e "Neco-Arc", e todos os personagens adicionais até o quarto conjunto estarão disponíveis gratuitamente!

À venda no Steam a partir de 4 de agosto

TÓQUIO, 31 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) anuncia os novos personagens jogáveis "Mash Kyrielight" e "Neco-Arc" para o jogo de luta 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

"Mash Kyrielight" e "Neco-Arc", com lançamento programado para este verão, estarão disponíveis gratuitamente, juntamente com mais dois personagens jogáveis a serem adicionados no próximo inverno.

Novo personagem do MELTY BLOOD: TYPE LUMINA para o verão de 2022

Além disso, o jogo estará à venda com 35% de desconto no Steam, a partir de 4 de agosto de 2022 às 10h (PDT).

No momento, também há uma promoção no PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Xbox One.

Site oficial

https://meltyblood.typelumina.com/en/

Imagem e detalhes

https://drive.google.com/drive/folders/1V4juku_fmoJiH2YMT4iA_bvmRQfLRi8q?usp=sharing

Sobre o "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

O "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" é um jogo de luta 2D famoso por suas batalhas empolgantes e em ritmo acelerado e por sua linda animação 2D.

Os jogadores controlam um dos 18 personagens para participar de batalhas animadas entre si. Selecione personagens para usar suas inúmeras técnicas e para vivenciar uma história individual para cada um deles.

O total de vendas globais já ultrapassou 270 mil cópias. O jogo também foi selecionado para a categoria principal no torneio de jogos de luta "Evo 2022".

O jogo conta com rolback netcode para garantir conexões estáveis para se jogar on-line em todo o mundo e apoia eventos on-line de jogos competitivos e desenvolvimento de e-sports.

Todos os personagens adicionais até o quarto conjunto estarão disponíveis gratuitamente

A empresa decidiu lançar os próximos quatro personagens jogáveis para atualizações gratuitas do "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

O terceiro conjunto de novos personagens jogáveis está programado para ser lançado neste verão, e o quarto está previsto para o inverno seguinte.

À venda no Steam com 35% de desconto

O "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" estará à venda com 35% de desconto no Steam.

Lembre-se de adicioná-lo a sua lista de desejos e ficar de olho na promoção.

https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

Período da promoção no Steam

10h (PDT) de 4 de agosto de 2022~10h de 18 de agosto de 2022

Itens em promoção

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" – Standard Edition

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" – Deluxe Edition

Round Announcements

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868203/MBTL_NewCharacters_2022Summer.jpg

FONTE Lasengle

SOURCE Lasengle