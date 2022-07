-"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA": Anunciados los nuevos personajes jugables "Mash Kyrielight" y "Neco-Arc". ¡Todos los personajes adicionales hasta el cuarto set estarán disponibles de forma gratuita!

A la venta en Steam a partir del 4 de agosto

TOKIO, 31 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- El Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) anuncia nuevos personajes jugables "Mash Kyrielight" y "Neco-Arc" para el juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

"Mash Kyrielight" y "Neco-Arc", cuyo lanzamiento está previsto para este verano, estarán disponibles de forma gratuita, junto con otros dos personajes jugables que se añadirán el próximo invierno.

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA New Character 2002 Summer

Además, el juego estará a la venta con un 35% de descuento en Steam, a partir del 4 de agosto de 2022 a las 10:00 (PDT).

También hay una oferta en marcha en PlayStation®4, Nintendo Switch™ y Xbox One en este momento.

Página web oficial

https://meltyblood.typelumina.com/en/

https://drive.google.com/drive/folders/1V4juku_fmoJiH2YMT4iA_bvmRQfLRi8q?usp=sharing

Acerca de "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" es un juego de lucha en 2D que destaca por sus emocionantes y trepidantes combates y su hermosa animación en 2D.

Los jugadores controlan a uno de los 18 personajes en combates animados contra los demás. Seleccione los personajes para utilizar sus numerosas técnicas y viva una historia individual para cada uno de ellos.

Las ventas totales del título en todo el mundo han superado ya las 270.000 copias. El juego también fue seleccionado para la categoría principal del torneo de juegos de lucha "Evo 2022".

El juego cuenta con un código de red rollback para garantizar conexiones estables para el juego en línea en todo el mundo, y es compatible con los eventos de juego competitivo en línea y el desarrollo de los deportes electrónicos.

Todos los personajes adicionales hasta el cuarto juego estarán disponibles de forma gratuita

La compañía ha decidido lanzar las próximas cuatro actualizaciones de personajes jugables para "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" de forma gratuita.

El tercer conjunto de nuevos personajes jugables está programado para ser lanzado este verano, y el cuarto conjunto este próximo invierno.

A la venta en Steam con un 35% de descuento

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" saldrá a la venta con un 35% de descuento en Steam.

Asegúrese de añadirlo a la lista de deseos y esté atento a la oferta.

https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

Periodo de venta en Steam

PDT 4 de agosto de 2022, 10:00~18 de agosto de 2022, 10:00

Artículos en venta

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Standard Edition

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Deluxe Edition

Round Announcements

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868094/MBTL_NewCharacters_2022Summer.jpg

