КОМПАНИЯ MENARINI ЗАКЛЮЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ДИСТРИБУЦИИ СИСТЕМЫ AFIAS-10 BODITECH

Соглашение предусматривает эксклюзивное распространение в 34 странах Европы единой тест-системы иммуноанализа AFIAS-10, включая тест на туберкулез IGRA-Tuberculosis

ФЛОРЕНЦИЯ, Италия, 19 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) с радостью объявляет о заключении эксклюзивного соглашения по распространению системы AFIAS-10 и теста IGRA-TB Assay (среди прочих), что стало результатом нескольких лет плодотворного сотрудничества с компанией Boditech Med Inc. (Boditech) в Италии.

Настоящее соглашение предоставляет Menarini эксклюзивные права для распространения (в 34 странах Европы) комплексной системы тестирования AFIAS-10 — полностью автоматизированной диагностической платформы, способной проводить 10 различных независимых тестов параллельно.

AFIAS-10 предлагает простую в использовании процедуру тестирования непосредственно из пробирок для забора крови с возможностью проведения нескольких тестов, которая обеспечивает быстрые результаты и позволяет быстро передавать медицинскую информацию. Универсальный картридж для платформы AFIAS готов к использованию и содержит все реагенты для анализа. В настоящее время он способен измерять более 50 параметров.

Тест IGRA-TB представляет собой анализ выбросов цитокинов для количественного определения гамма-интерферона (IFN-γ), производимого клетками крови человека, стимулируемыми антигенами микобактерии туберкулеза (МБТ). В частности, тест AFIAS IGRA-TB представляет собой простой, быстрый и экономичный флуоресцентный иммунотест, доступный на платформе AFIAS-10 и являющийся оптимальным средством тестирования на латентный туберкулез для лабораторий различного типа.

Туберкулез является одной из основных причин смертности во всем мире(1). По данным ВОЗ, во всем мире в 2021 году туберкулезом заболели примерно 10,6 миллиона человек, а умерли от этого заболевания в общей сложности 1,6 миллиона человек(1). В Европе примерно 230 000 человек заболели туберкулезом в 2021 году, и впервые за два десятилетия уровень заболеваемости, по оценкам, вырос на 1,2% по сравнению с 2020 годом(2).

Фабио Пьяццалунга (Fabio Piazzalunga), глава глобального подразделения A.Menarini Diagnostics S.r.l., заявил «Это соглашение представляет собой прекрасную возможность нашей компании внести вклад в повышение эффективности услуг лабораторной диагностики путем вывода на рынок ЕС инновационной системы комплексной иммунодиагностики, поскольку AFIAS-10 идеально подходит для децентрализованного использования с экономически эффективным позиционированием. Портфель анализов платформы включает тесты с высокой медицинской ценностью, такие как тестирование на латентный туберкулез. Распространение AFIAS-10 позволит использовать наши мощные торговые и маркетинговые ресурсы, развернутые в странах, охваченных соглашением».

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Professional-Diagnostics/Immunochemistry/AFIAS-10/Features

Ссылки

1. Глобальный доклад о туберкулезе за 2022 год. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2022 г.

2. Европейский центр профилактики и борьбы с заболеваниями, Европейское региональное отделение ВОЗ. Данные по наблюдению и мониторингу туберкулеза в Европе за 2023-2021 годы.

Информация о компании Boditech Med

Компания Boditech Med Inc. разрабатывает продукты для лабораторной диагностики и диагностические реагенты на протяжении последних 20 лет. Компания, расположенная в Корее, является лидером в освоении новых рынков благодаря автоматизации иммунодиагностических устройств, осуществляющих диагностику на месте, и разработке новых высокочувствительных диагностических средств.

Информация о компании A.Menarini Diagnostics — Human Touch of Technology

Уже более 45 лет компания стремится помогать медицинским работникам в обеспечении безопасной и устойчивой диагностики, повышая качество жизни людей по всему миру.

Компания A.Menarini Diagnostics входит в состав Menarini Pharmaceutical Group, основанной в 1886 году. В настоящее время она представлена в 140 странах по всему миру, ее штат насчитывает более 17 000 сотрудников, а оборот за 2022 год составил 4,154 млрд евро.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте: www.menarinidiagnostics.com и в Linkedin.

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SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite