SPOLOČNOSŤ MENARINI OZNAMUJE EXKLUZÍVNU DISTRIBUČNÚ ZMLUVU PRE SYSTÉM AFIAS-10 OD SPOLOČNOSTI BODITECH

Dohoda sa vzťahuje na výhradnú distribúciu systému AFIAS-10 na imunoanalytické testovanie vrátane IGRA testu na tuberkulózu v 34 krajinách Európy.

FLORENCIA, Taliansko, 19. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) s potešením oznamuje exkluzívnu distribučnú dohodu pre systém AFIAS-10 a test IGRA-TB (okrem iných), ktorá nadväzuje na niekoľkoročnú plodnú spoluprácu so spoločnosťou Boditech Med Inc. (Boditech) v Taliansku.

Táto dohoda poskytuje spoločnosti Menarini s okamžitou platnosťou exkluzivitu na distribúciu – v 34 krajinách Európy – integrovaného systému AFIAS-10, plne automatizovanej diagnostickej platformy, ktorá môže nezávisle paralelne vykonávať 10 rôznych testov.

AFIAS-10 ponúka jednoduchý postup testovania priamo zo skúmaviek na odber krvi s viacnásobným testovaním, ktoré poskytuje rýchle výsledky a umožňuje rýchly prenos lekárskych informácií. Kazeta „všetko v jednom" pre platformu AFIAS je pripravená na použitie a obsahuje všetky testovacie činidlá. V súčasnosti je k dispozícii na meranie viac ako 50 parametrov.

IGRA-TB je test uvoľňovania cytokínov na kvantitatívne stanovenie interferónu gama (IFN-γ) produkovaného ľudskými krvnými bunkami stimulovanými antigénmi Mycobacterium tuberculosis (MTB). Konkrétne test AFIAS IGRA-TB je jednoduchý, rýchly a nákladovo efektívny fluorescenčný imunoanalytický test, ktorý sa môže používať na platforme AFIAS-10, čo je optimálne riešenie testovania latentnej tuberkulózy pre širokú škálu typologických laboratórií.

Tuberkulóza je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete(1). Podľa WHO sa odhaduje, že v roku 2021 ochorelo na tuberkulózu na celom svete 10,6 milióna ľudí a celkovo na ňu zomrelo 1,6 milióna ľudí.(1). Odhaduje sa, že v Európe v roku 2021 ochorelo na tuberkulózu 230 000 ľudí a prvýkrát za dve desaťročia sa miera výskytu zvýšila o 1,2 % v porovnaní s rokom 2020.(2)

Fabio Piazzalunga, globálny riaditeľ spoločnosti A. Menarini Diagnostics S.r.l., vyhlásil: „Táto dohoda predstavuje pre našu spoločnosť veľkú príležitosť prispieť k požadovanej efektívnosti služieb in-vitro diagnostiky tým, že na trh EÚ prinesie vysoko inovatívny systém s jednotlivými imunoanalytickými testami, keďže Afias-10 sa dokonale hodí na decentralizované použitie s nákladovo efektívnym umiestnením. Portfólio testov platformy zahŕňa testy s vysokou medicínskou hodnotou, ako je testovanie latentnej tuberkulózy. Distribúcia AFIAS-10 bude profitovať z využitia nášho výkonného predajného a marketingového vplyvu v krajinách, na ktoré sa dohoda vzťahuje."

Viac informácií nájdete na stránke https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Professional-Diagnostics/Immunochemistry/AFIAS-10/Features

Referencie

1. Globálna správa o tuberkulóze za rok 2022. Ženeva: Svetová zdravotnícka organizácia; 2022.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, regionálny úrad WHO pre Európu. Dohľad a monitorovanie tuberkulózy v Európe v rokoch 2023 – 2021.

O spoločnosti Boditech Med

Boditech Med Inc. už 20 rokov vyvíja produkty pre in vitro diagnostiku a diagnostické činidlá. Spoločnosť so sídlom v Kórei je lídrom v objavovaní nových trhov prostredníctvom automatizácie imunodiagnostických zariadení s diagnostikovaním na mieste a vývoja novej, vysoko citlivej diagnostiky.

O spoločnosti A.Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology

Viac ako 45 rokov sa spoločnosť venuje pomoci zdravotníckym pracovníkom pri stanovovaní bezpečných a udržateľných diagnóz, čím zlepšuje kvalitu života ľudí na celom svete.

A.Menarini Diagnostics je súčasťou farmaceutickej skupiny Menarini, založenej v roku 1886. V súčasnosti pôsobí v 140 krajinách po celom svete, s viac ako 17 000 zamestnancami a obratom za rok 2022 vo výške 4,154 miliardy EUR.

Viac informácií nájdete na stránkach: www.menarinidiagnostics.com a Linkedin.

