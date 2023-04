Menarini oznamuje uzavření exkluzivní smlouvy o distribuci testovacího systému AFIAS-10 od společnosti Boditech

Smlouva se týká výhradní distribuce systému AFIAS-10 Single Test Immuno-Assay System včetně testu IGRA-Tuberculosis ve 34 evropských zemích

FLORENCIE, Itálie, 20. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) s potěšením oznamuje uzavření exkluzivní smlouvy o distribuci systému AFIAS-10 a testu IGRA-TB (mimo jiné), která navazuje na několikaletou plodnou spolupráci se společností Boditech Med Inc. (Boditech) v Itálii.

Tato dohoda poskytuje společnosti Menarini s okamžitou platností výhradní práva na distribuci integrovaného systému AFIAS-10, plně automatizované diagnostické platformy schopné paralelně provádět 10 různých testů, a to ve 34 evropských zemích.

AFIAS-10 nabízí jednoduchý postup testování přímo ze zkumavek pro odběr krve s možností provedení více testů, který poskytuje rychlé výsledky a umožňuje rychlé předávání medicínských informací. Univerzální kazeta pro platformu AFIAS je dodávaná připravená k použití a obsahuje všechna testovací činidla. Aktuálně umožňuje stanovovat přes 50 parametrů.

IGRA-TB je test uvolňování cytokinů pro kvantitativní stanovení interferonu gama (IFN-γ), produkovaného lidskými krevními buňkami při stimulaci antigeny bakterie Mycobacterium tuberculosis (MTB). Konkrétně AFIAS IGRA-TB je pak jednoduchý, rychlý a nákladově efektivní imunofluorescenční test pro platformu AFIAS-10, který představuje optimální řešení pro testování latentní tuberkulózy v širokém spektru laboratoří.

Tuberkulóza představuje celosvětově jednu z hlavních příčin úmrtí(1). WHO odhaduje, že v roce 2021 onemocnělo tuberkulózou na celém světě 10,6 milionu lidí a celkem 1,6 milionu lidí na tuto nemoc zemřelo(1). V Evropě v roce 2021 onemocnělo tuberkulózou podle odhadů 230.000 lidí, přičemž poprvé po dvou desetiletích je odhadováno zvýšení míry výskytu – o 1,2 % oproti roku 2020(2).

Globální ředitel společnosti A. Menarini Diagnostics S.r.l. Fabio Piazzalunga uvedl: „Tato smlouva představuje pro naši společnost významnou příležitost přispět k dosažení požadované efektivity služeb IVD (in vitro diagnostiky) obohacením evropského trhu s imunoanalytickými testy o vysoce inovativní testovací systém, jelikož Afias-10 je ideální pro decentralizované použití s nákladově efektivním umístěním. Portfolio testů této platformy zahrnuje testy s vysokou lékařskou hodnotou, jako je právě testování na latentní tuberkulózu. Distribuce AFIAS-10 využije naše silné prodejní a marketingové zdroje nasazené v zemích, na které se dohoda vztahuje."

O společnosti Boditech Med

Společnost Boditech Med Inc. vyvíjí již po 20 let produkty pro in vitro diagnostiku a diagnostická činidla. Společnost se sídlem v Koreji je lídrem v pronikání na nové trhy díky automatizaci imunodiagnostických zařízení pro diagnostiku na klinikách (on-site) a vývoji nových, vysoce citlivých diagnostických produktů.

O společnosti A.Menarini Diagnostics – Lidský dotek v technologii

Společnost se již více než 45 let věnuje podpoře zdravotnických pracovníků při stanovování bezpečných a udržitelných diagnóz a zlepšování kvality života lidí po celém světě.

A.Menarini Diagnostics je součástí farmaceutické skupiny Menarini, která byla založena v roce 1886. K dnešnímu dni působí ve 140 zemích světa, má více než 17.000 zaměstnanců a za rok 2022 dosáhla obratu 4,154 miliardy eur.

