MENARINI INFORMUJE O ZAWARCIU UMOWY O WYŁĄCZNEJ DYSTRYBUCJI SYSTEMU AFIAS-10 FIRMY BODITECH

Umowa dotyczy wyłącznej dystrybucji systemu pojedynczych testów immunologicznych AFIAS-10, w tym testu IGRA, w 34 europejskich krajach.

FLORENCJA, Włochy, 20 kwietnia 2023 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) ma przyjemność poinformować o zawarciu umowy o wyłącznej dystrybucji Systemu AFIAS-10 i (między innymi) testu IGRA-TB, co jest owocem kilkuletniej współpracy z Boditech Med Inc. (Boditech) we Włoszech.

Na podstawie umowy firmie Menarini przyznano prawa do wyłącznej dystrybucji zintegrowanego systemu AFIAS-10 w 34 europejskich krajach. Jest to w pełni zautomatyzowana platforma diagnostyczna, która pozwala wykonywać niezależnie i równolegle 10 różnych testów.

AFIAS-10 charakteryzuje się łatwą w użyciu procedurą wykonywania testów bezpośrednio z probówek do pobierania krwi, z możliwością realizacji wielu testów, co zapewnia szybkie wyniki i umożliwia sprawne przekazywanie informacji medycznych. Jednoczęściowy wkład (typu all-in-one) dla platformy AFIAS jest gotowy do użycia i zawiera wszystkie odczynniki do testów. Obecnie umożliwia on pomiar ponad 50 parametrów.

IGRA-TB to test uwalniania cytokin służący do ilościowego oznaczania Interferonu Gamma (IFN-γ) wytwarzanego przez ludzkie komórki krwi stymulowane antygenami Mycobacterium tuberculosis (MTB). Test AFIAS IGRA-TB jest przede wszystkim prostym, szybkim i wydajnym pod względem kosztów fluorescencyjnym testem immunologicznym, który może być stosowany na platformie AFIAS-10. Jest to optymalne rozwiązanie do badania gruźlicy utajonej dla wielu typologii laboratoriów.

Gruźlica jest jedną z wiodących przyczyn zgonów na świecie [1]. WHO szacuje, że tylko w 2021 roku aż 10,6 miliona osób na całym świecie zachorowało na gruźlicę, a łącznie 1,6 miliona osób zmarło z powodu tej choroby [1]. Szacuje się, że w Europie w 2021 roku na gruźlicę zachorowało 230 tysięcy osób, a po raz pierwszy od dwóch dekad wskaźnik zachorowalności wzrósł o 1,2% w porównaniu z rokiem 2020 [2].

Fabio Piazzalunga, dyrektor globalny A. Menarini Diagnostics S.r.l., powiedział: „Zawarta umowa stanowi dla naszej firmy doskonałą okazję do wniesienia wkładu na rzecz osiągnięcia wymaganej efektywności usług z zakresu diagnostyki in vitro poprzez wprowadzenie na rynek unijny wysoce innowacyjnego systemu do wykonywania pojedynczych testów immunologicznych - Afias-10, który doskonale nadaje się do zdecentralizowanego użycia z wydajnym kosztowo pozycjonowaniem. Oferta testów dostępnych w ramach platformy obejmuje testy o wysokiej wartości medycznej, takie jak test na gruźlicę utajoną. Dystrybucja systemu AFIAS-10 będzie odbywać się z wykorzystaniem naszego potencjału sprzedażowego i marketingowego w krajach objętych umową".

Boditech Med.

Boditech Med Inc. od 20 lat tworzy produkty do diagnostyki in-vitro oraz odczynniki diagnostyczne. Firma z siedzibą w Korei jest liderem w eksploracji nowych rynków poprzez automatyzację urządzeń immunodiagnostycznych do bezpośredniej diagnozy oraz rozwój nowych wysokoczułych metod diagnostycznych.

A.Menarini Diagnostics - „technologia ludzkiego dotyku"

Od ponad 45 lat firma zajmuje się wspieraniem pracowników służby zdrowia w stawianiu bezpiecznych i rzetelnych diagnoz, poprawiając jakość życia ludzi na całym świecie.

A.Menarini Diagnostics jest częścią Grupy Farmaceutycznej Menarini założonej w 1886 roku. Dziś jest obecna w 140 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 17 tysięcy pracowników, a jej obroty w 2022 roku wyniosły 4,154 mld euro.

