Menarini anuncia un acuerdo de distribución exclusiva del sistema AFIAS-10 de Boditech

El acuerdo abarca la distribución exclusiva del sistema de inmunoanálisis de prueba única AFIAS-10, incluido IGRA-Tuberculosis, en 34 países de Europa.

FLORENCIA, Italia, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) se complace en anunciar un acuerdo de distribución exclusiva para el sistema AFIAS-10 y del ensayo IGRA-TB (entre otros), basado en varios años de fructífera colaboración con Boditech Med Inc. (Boditech) en Italia.

Este acuerdo concede a Menarini, con disponibilidad inmediata, la exclusividad para la distribución -en 34 países de toda Europa- del sistema integrado muestra-respuesta AFIAS-10, una plataforma de diagnóstico totalmente automatizada que puede realizar de forma independiente 10 pruebas diferentes en paralelo.

AFIAS-10 cuenta con un procedimiento de análisis fácil de usar directamente a partir de los tubos de recogida de sangre, con un rendimiento multianálisis que proporciona resultados rápidos y permite la rápida transmisión de la información médica. El cartucho todo en uno para la plataforma AFIAS está listo para usar y contiene todos los reactivos del ensayo. Actualmente está disponible para la medición de más de 50 parámetros.

IGRA-TB es un ensayo de liberación de citocinas para la determinación cuantitativa del interferón gamma (IFN-γ) producido por células sanguíneas humanas estimuladas con antígenos de Mycobacterium tuberculosis (MTB). En particular, la prueba AFIAS IGRA-TB es un inmunoensayo fluorescente sencillo, rápido y rentable que puede utilizarse en la plataforma AFIAS-10, una solución óptima para la prueba de la tuberculosis latente para una amplia gama de tipologías de laboratorios.

La tuberculosis es una de las principales causas de muerte en el mundo(1). Según la OMS, se estima que 10,6 millones de personas contrajeron tuberculosis en todo el mundo y un total de 1,6 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad en 2021(1). En Europa, se estima que 230.000 personas enfermaron de tuberculosis en 2021 y, por primera vez en dos décadas, se calcula que la tasa de incidencia aumentó un 1,2% en comparación con 2020(2)

Fabio Piazzalunga, director de A. Menarini Diagnostics S.r.l., declaró: "Este acuerdo representa una gran oportunidad para que nuestra empresa contribuya a la eficiencia requerida de los servicios de IVD al introducir en el mercado de la UE un sistema altamente innovador para el mercado de pruebas únicas de inmunoensayo, siendo Afias-10 un ajuste perfecto para el uso descentralizado con un posicionamiento rentable. La cartera de ensayos de la plataforma incluye pruebas de alto valor médico, como la prueba de tuberculosis latente. La distribución de AFIAS-10 se beneficiará del aprovechamiento de nuestras sólidas fuerzas de ventas y marketing desplegadas en los países cubiertos por el acuerdo".

Acerca de Boditech Med

Boditech Med Inc. lleva 20 años desarrollando productos para el diagnóstico in vitro y reactivos de diagnóstico. La empresa, con sede en Corea, ha liderado la exploración de nuevos mercados mediante la automatización de dispositivos de inmunodiagnóstico in situ y el desarrollo de nuevos diagnósticos de alta sensibilidad.

Acerca de A.Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology

Desde hace más de 45 años, la empresa se dedica a ayudar a los profesionales sanitarios a realizar diagnósticos seguros y sostenibles, mejorando la calidad de vida de personas de todo el mundo.

A.Menarini Diagnostics es parte de Menarini Pharmaceutical Group, fundado en 1886. Hoy está presente en 140 países de todo el mundo, con más de 17.000 empleados y una facturación en 2022 de 4.154 millones de euros.

Para más información, visite: www.menarinidiagnostics.com y Linkedin.

