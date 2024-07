« New Chapters in the Reform and Opening-up », la série spéciale de CCTV-4

Des images éclatantes révèlent une kyrielle de scènes de la modernisation de la Chine

PÉKIN, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- « La réforme et l'ouverture, la seconde révolution de la Chine, ont profondément changé la Chine, mais aussi influencé le monde entier ! » La troisième session plénière du 20e comité central du PCC, qui s'est tenue à Pékin du 15 au 18 juillet 2024, a marqué le début d'une nouvelle ère pour la réforme et l'ouverture de la Chine, au cours de laquelle davantage d'énergie sera injectée dans un monde animé et interconnecté.

Le Global Chinese Programming Center de CCTV-4, sous l'égide du China Media Group, a diffusé une série spéciale en 13 parties intitulée « New Chapters in the Reform and Opening-Up » du 6 au 18 juillet. Centrés sur les 31 provinces, régions autonomes et municipalités de la Chine, les programmes montrent comment la réforme et l'ouverture sont mises en œuvre dans la pratique dans chaque région et narrent avec des prismes multiples l'histoire de la modernisation de la Chine.

En captant et en explorant les caractéristiques du développement coordonné et des pratiques innovantes de la Chine, cette programmation spéciale se concentre sur divers aspects, tels que l'économie, la technologie, la culture et l'environnement, et révèlent pleinement le grand succès de la réforme et de l'ouverture dans l'ensemble du pays. Par exemple, l'épisode « The Beijing Chapter » s'intéresse à la nouvelle zone technologique de Zhongguancun et à l'écologie verte de la ville. L'épisode « Hebei » se penche sur le développement de la région Pékin-Tianjin-Hebei, ainsi que sur celui de Xiongan, la ville intelligente du futur. L'épisode « Hainan » met en lumière le développement coordonné de la technologie et de l'environnement dans le port de libre-échange de Hainan. « Shanxi » présente quant à lui la transformation énergétique et l'intégration de la culture et du tourisme. Le volet intitulé « Xizang » a pour thème la manière dont le réseau de transport le plus haut en altitude au monde rend la vie plus agréable pour les habitants de la région.

