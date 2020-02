Guillermo Álvarez Guedes fue actor, escritor, guionista, director, empresario, productor discográfico… pero sobre todo, uno de los más grandes comediantes latinoamericanos de la historia. En su Cuba natal, tuvo una exitosa carrera en teatro, radio y televisión, pero fue en el exilio donde se convirtió en una leyenda y uno de los artistas más reconocidos y queridos de todos los tiempos. Fue el primer comediante de habla hispana que utilizó frases explícitas en sus chistes e inspiró a innumerables humoristas hispanos. Su comedia atrajo a fanáticos de todo el mundo, incluso, angloparlantes disfrutaron de su humor y su álbum How to Defend Yourself from the Cubans en inglés fue uno de sus más exitosos.

"Para mí, producir conciertos y espectáculos conlleva un deber muy importante hacia nuestra comunidad. En 2018, cumplí un sueño al rendirle tributo a uno de los programas de televisión más significativos de mi juventud ¿Qué Pasa USA? Today… 40 Años Después", dice Nelson Albareda, CEO de Loud And Live, la compañía productora. "Siempre he querido reconocer a las grandes figuras de nuestra historia, sin su aporte a nuestra cultura no seríamos quienes somos hoy día. Con este espectáculo honramos a un hombre que transformó la comedia latina y dejó una huella irremplazable en nuestra comunidad y en Latinoamérica."

¡Ñooo! Un Tributo a Álvarez Guedes trae su historia y sus más conocidas rutinas de nuevo a las múltiples generaciones que aún disfrutan del humor de un genio de la comedia quien, a través de su lenguaje único, creó un idioma universal – el idioma de la risa. Grandes comediantes, actores, e invitados especiales que lo conocieron contarán su historia, ilustrada en una gran pantalla por material audio-visual inédito que nos remontará a los años en que Álvarez Guedes fue indiscutiblemente el Rey de la Comedia.

"Yo no lo veo como el famoso comediante. Para mí fue mi esposo y el padre de mis hijas," dice Elsy Álvarez Guedes, quien estuvo casada con el comediante por 58 años y de su archivo personal está aportando gran cantidad del material que se usará en el espectáculo. "Sé que a Guillermo le encantaría saber que su humor perdura y que el público aún lo admira, lo recuerda y lo quiere."

Boletos a la venta a partir de este viernes 28 de febrero. Estarán disponibles a través de la taquilla del Arsht Center en 1300 Biscayne Blvd., Miami FL, 33132, llamando al (305) 949-6722, o ingresando a www.arshtcenter.org. Los precios por boleto comienzan en $39.

¡Ñooo! Un Tributo a Álvarez Guedes – Productor y productor ejecutivo Nelson Albareda; escrita por Glenda Diaz-Rigau y Gonzalo Rodríguez; dirigida por Gonzalo Rodríguez. Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center empezando el viernes, 1ro de mayo hasta el domingo, 3 de mayo.

Reviva el legado de un Maestro de la Comedia: Guillermo Álvarez Guedes.

Acerca de Guillermo Álvarez Guedes:

(8 de junio de 1927- 30 de julio de 2013) fue un comediante cubano radicado en Miami. Es considerado uno de los precursores del género artístico stand- up comedy en Latinoamérica, donde se le conocía simplemente por sus apellidos, Álvarez Guedes. A los cinco años, actuaba en el teatro de su pueblo Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. En 1949, dramatizaba para la radio cuando lo llamó a la televisión el mítico productor Gaspar Pumarejo. Actuaba en sainetes, aventuras, comedias y musicales, hasta que su personaje del borracho en el estelar espacio de CMQ Casino de la Alegría, lo convirtió en un ícono de los cubanos, y lo lanzó a hacer pareja con La Única, la legendaria actriz y cantante, Rita Montaner. A principios de 1957, el pianista Ernesto Duarte Brito con Guillermo y Rafael Álvarez Guedes fundaron el sello "Gema" y en 1960, Álvarez Guedes, al igual que otros cubanos, se exilió en Miami, donde junto a su hermano continuó con la compañía "Gema Records" en Puerto Rico, ayudando al lanzamiento internacional del Gran Combo de Puerto Rico, grupo musical puertorriqueño.

Durante los años 70 y 80, Guedes se dedicó a grabar discos humorísticos y a escribir comedias. Escribió más de 20 libros y participó en varias películas: Thief in Silk (1953), The Big Boodle (1957), Dios Te Salve, Psiquiatra (1966), A Mí Qué Me Importa Que Explote Miami (1976) y La Chica del Alacrán de Oro (1990). Hasta 2011 conducía un programa radial de 3 horas en la emisora Clásica 92.3 FM de Miami, uno de los programas de mayor audiencia de la radio de habla hispana. Falleció el martes 30 de julio de 2013 a los 86 años debido a problemas estomacales.

Acerca de Loud And Live:

Una compañía de entretenimiento, marketing, medios y eventos en vivo, Loud And Live se desempeña integrando música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y oficinas en San Francisco, Boston, Puerto Rico y Nashville, Loud And Live se impulsa a través de su pasión por crear experiencias atractivas para el público a nivel mundial. Para encontrar más información, visite www.loudlive.com, www.instagram.com/loud_live, y www.instagram.com/loudliveentertainment.

Acerca del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del condado Miami-Dade:

El Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht del Condado de Miami-Dade es posible gracias al apoyo público del Alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el Consejo de Asuntos Culturales, el Consejo de Desarrollo Turístico del Condado de Miami-Dade y la Agencia de Reurbanización Comunitaria Omni de la Ciudad de Miami, así como el Estado de Florida, el Departamento de Estado, la División de Asuntos Culturales y el Consejo de Artes y Cultura de la Florida. El Centro Adrienne Arsht también recibe un generoso apoyo de individuos, corporaciones y fundaciones locales, estatales y nacionales.

Situado en el corazón del centro de Miami y diseñado por el famoso arquitecto Cesar Pelli, el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht del Condado de Miami-Dade es una de las organizaciones y lugares de artes escénicas más importantes del mundo. Desde su apertura en 2006, el Arsht Center, una organización sin fines de lucro 501C3, como figura fiscal , se ha convertido en un líder en la presentación de programación innovadora que refleje la diversidad del sur de la Florida y un catalizador para miles de millones de dólares en nuevos proyectos de desarrollo paran el área del Centro. Al destacar leyendas y servir de plataforma de lanzamiento para artistas locales que dejen huella en el escenario internacional, el Centro presenta cerca de 400 eventos cada año en sus espacios de actuación flexibles y de vanguardia. El Centro programa varias series únicas y originales, como la cartelera de jazz más grande del sur de la Florida, el importante Festival Flamenco anual y un sólido programa de nuevas obras teatrales, así como programación gratuita para la comunidad y un programa de educación artística que sirve a casi 60,000 niños cada año. Por ejemplo, la nueva plazoleta de Miami, el Arsht Center también alberga BRAVA by Brad Kilgore, un elegante restaurante; el Café at Books & Books en la histórica Carnival Tower y un Farmers Market semanal. Visite www.arshtcenter.org para más información.

