"Popular Mixed K-Pop Group" conhece KARD o mundialmente famoso DJ Alok e lança o remix "Without You" no dia 13.

SEUL, Coreia do Sul, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- KARD (BM, J.Seph, Somin e Jiwoo) lançará uma versão remix de seu single digital "Without You" com DJ Alok em vários sites de música às 18h. Horário da Coreia, em 13 de abril.

Alok é um DJ reconhecido globalmente que trabalhou com músicos famosos, incluindo John Legend, Ed Sheeran, Dua Lipa e Steve Aoki. Ele também ficou em quarto lugar entre os 100 melhores DJs da DJ Magazine, a principal revista mundial de música eletrônica, por dois anos consecutivos em 2020 e 2021.

Alok, foto de Hudson Rennan. Alok, foto de @rudgrcom na Tomorrowland, Bélgica KARD, foto da DSP Media

De fato, este projeto reuniu artistas de alto nível na América do Sul atraindo atenção global. Em outubro passado, KARD participou do Cervantino Festival, o maior festival da América do Sul, como representante de bandas de K-Pop e esgotou todos os shows realizados no Brasil, estabelecendo sua popularidade na América do Sul. Além disso, uma música de um famoso cantor e compositor brasileiro regravada pelo KARD atraiu a atenção da comunidade local e internacional nas redes sociais, levando o grupo a aparecer na TV. As expectativas são altas por sua colaboração com Alok, um DJ brasileiro reconhecido internacionalmente e músico que se apresenta em todo o mundo.

Enquanto isso, KARD participou recentemente do programa de sobrevivência do DJ "WET!" (World EDM Trends!), além de lançar uma nova versão dos grandes sucessos "Oh NaNa" e "Ring The Alarm" reinterpretados no estilo de DJ ASTER e JERIDE (uma dupla de produtores de EDM ativa internacionalmente). Colaborando com DJs de topo para apresentar os encantos únicos dos remixes, KARD também está chamando a atenção para sua nova música com Alok. Uma versão remix de "Without You" será lançada em vários sites de música às 6h. (horário da Coreia) de 13 de abril.

FONTE DSP Media

