KARD, el popular grupo de K-Pop mixto, se encuentra con el famoso DJ Alok a nivel mundial y el día 13 lanza el remix "Without You".

SEÚL, Corea del Sur, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- KARD (BM, J. Seph, Somin y Jiwoo) lanzará una versión remix de su sencillo digital "Without You" con DJ Alok en varios sitios web de música a las 6: 00 p. m., hora de Corea, el 13 de abril.

Alok es un DJ reconocido a nivel mundial que ha trabajado con músicos famosos como John Legend, Ed Sheeran, Dua Lipa y Steve Aoki. También ocupó el cuarto lugar entre los 100 DJ más importantes de DJ Magazine, la revista de música electrónica líder en el mundo, por dos años consecutivos en 2020 y 2021.

Alok, imagen de Hudson Rennan. Alok, imagen de @rudgrcom en Tomorrowland Belgium KARD, imagen de DSP Media

Cabe destacar que este proyecto ha reunido a artistas de primer nivel de Sudamérica que son reconocidos a nivel mundial. El pasado octubre, KARD participó en el Festival Cervantino, el festival más grande de Sudamérica, como representante de bandas K-Pop y agotó las entradas de todos sus conciertos realizados en Brasil, lo que estableció su popularidad en Sudamérica. Además, una canción de un famoso cantautor brasileño interpretada por KARD atrajo la atención de la comunidad local e internacional en las redes sociales, lo que le permitió al grupo aparecer en la televisión. Las expectativas son altas por su colaboración con Alok, un DJ y músico brasileño reconocido a nivel internacional que realiza presentaciones en todo el mundo.

Mientras tanto, KARD participó recientemente en el programa de supervivencia de DJ "WET!" (World EDM Trends!), así como en el lanzamiento de un remix de los grandes éxitos "Oh NaNa" y "Ring The Alarm" reinterpretados en el estilo de DJ ASTER y JERIDE (un dúo productor de EDM activo a nivel internacional). Al colaborar con los mejores DJ para presentar los encantos únicos de los remixes, KARD también está atrayendo la atención por su nueva canción con Alok. Se lanzará una versión remix de "Without You" en varios sitios web de música a las 6 p.m., hora de Corea, el 13 de abril.

