Компания POWERCHINA повышает свои обязательства в области ESG в Сербии за счет экологичных инфраструктурных проектов и участия в жизни сообществ

БЕЛГРАД, Сербия, 2 января 2026 г. /PRNewswire/ -- После утверждения более высокого глобального стандарта мер по защите климата на недавно завершившейся конференции COP30 компания Power Construction Corporation of China («POWERCHINA» или «Компания») подтверждает свою долгосрочную приверженность развитию в Сербии, где находится ее евразийская региональная штаб-квартира, своей деятельности в области защиты окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).

The Belgrade Bypass in Serbia, developed by POWERCHINA to enhance urban mobility and regional connectivity.

«Наша приверженность динамичному развитию Сербии подчеркивает ощутимое влияние сильных подходов к вопросам ESG, — сказал Ян Бо (Yang Bo), главный представитель POWERCHINA в Сербии. — Сейчас, как никогда, мир нуждается в устойчивой, эффективной и инклюзивной инфраструктуре. Мы будем продолжать инвестировать в инициативы, которые способствуют устойчивому развитию, вместе с нашими партнерами, что, в свою очередь, расширит возможности сообществ и приблизит мир к более дружественному будущему».

Евразийская штаб-квартира POWERCHINA контролирует деятельность компании в 63 странах и регионах. Примерно 85 % ее трудовых ресурсов в регионе составляют местные специалисты и специалисты из третьих стран. Благодаря многочисленным проектам, реализуемым в Сербии, POWERCHINA помогла создать более 1500 рабочих мест, поддерживая местную экономику.

С момента выхода на сербский рынок в 2012 году компания POWERCHINA преобразует критически важную инфраструктуру в Сербии. Одним из заметных проектов является строительство участка «B» объездной дороги вокруг Белграда. В качестве основного подрядчика проекта компания POWERCHINA также модернизировала системы дренажа и водоснабжения в прилегающих к дороге жилых районах, ускорив процесс строительства и улучшив качество жизни жителей.

Кроме того, POWERCHINA помогает объединять общины, подписав контракты на строительство 1-й линии Белградского метрополитена, который будет важной транспортной системой в долгосрочной перспективе. Это сотрудничество между POWERCHINA и Сербией в строительстве Белградского метрополитена с 2019 года завершает долгое ожидание Белградом ослабления хронических заторов и загрязнения в городе с населением 1,7 миллиона человек. Кроме того, компания POWERCHINA оказала помощь в строительстве объездной дороги Горни — Милановац. Дорога официально открылась для эксплуатации в начале октября 2024 года, обеспечив выделенный маршрут для коммерческого транспорта.

Чтобы углубить социальную и культурную вовлеченность — инициативу, занимающую центральное место в миссии компании POWERCHINA, — 1 мая 2024 года компания начала строительство Сербского национального стадиона, современнейшего объекта, который будет поддерживать яркую спортивную жизнь Сербии для болельщиков и спортсменов. Кроме того, POWERCHINA расширяет возможности молодежи в Сербии, организуя такие инициативы, как «Диалог о дружбе между Китаем и Сербией», помогая молодежи обеих стран находить возможности для роста, одновременно укрепляя двусторонние отношения. Инфраструктурные проекты POWERCHINA также играют ключевую культурную роль: за вклад в проект объездной дороги Горни — Милановац компания POWERCHINA удостоена Золотой медали Таковского восстания, которая была учреждена муниципалитетом Горни — Милановаца для признания выдающихся преимуществ для местного сообщества.

Охрана окружающей среды остается ключевым элементом стратегии компании POWERCHINA в Евразии. В 2024 году POWERCHINA в совокупности использовала более 900 000 тонн низкоуглеродного бетона в регионе. В глобальном масштабе POWERCHINA вносит свой вклад в движение к целям по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

За пределами Сербии POWERCHINA продолжает расширять свой глобальный портфель в области возобновляемых источников энергии и устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Совсем недавно компания подписала генеральное контрактное соглашение с испанской компанией Viroque Energy по строительству фотоэлектрической станции Arreaz в Кадисе — проекта мощностью 44 МВт, который должен обеспечить ежегодную выработку 95 000 МВт-ч чистой электроэнергии.

На протяжении всей своей деятельности компания POWERCHINA сохраняет приверженность бизнес-философии «честного, целеустремленного, взаимовыгодного» сотрудничества. Компания стремится к реализации высокоэффективных социальных проектов в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития.

Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) — это интегрированная строительная группа, которая обеспечивает инвестиции и финансирование, планирование, проектирование, строительство, производство оборудования и управление эксплуатацией в области чистой и низкоуглеродной энергетики, водных ресурсов, экологического строительства и инфраструктуры. Компания POWERCHINA, специализирующаяся на гидроэлектростанциях и электроэнергетике, обеспечила свое присутствие в диверсифицированных сегментах рынка, с комплексным развитием бизнеса, от управления водной средой, умных городов, проектов железнодорожного транспорта и муниципального строительства до строительства жилых зданий.

