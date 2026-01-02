Компания POWERCHINA повышает свои обязательства в области ESG в Сербии за счет экологичных инфраструктурных проектов и участия в жизни сообществ

News provided by

POWERCHINA

Jan 02, 2026, 03:00 ET

БЕЛГРАД, Сербия, 2 января 2026 г. /PRNewswire/ -- После утверждения более высокого глобального стандарта мер по защите климата на недавно завершившейся конференции COP30 компания Power Construction Corporation of China («POWERCHINA» или «Компания») подтверждает свою долгосрочную приверженность развитию в Сербии, где находится ее евразийская региональная штаб-квартира, своей деятельности в области защиты окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).

Continue Reading
The Belgrade Bypass in Serbia, developed by POWERCHINA to enhance urban mobility and regional connectivity.
The Belgrade Bypass in Serbia, developed by POWERCHINA to enhance urban mobility and regional connectivity.

«Наша приверженность динамичному развитию Сербии подчеркивает ощутимое влияние сильных подходов к вопросам ESG, — сказал Ян Бо (Yang Bo), главный представитель POWERCHINA в Сербии. — Сейчас, как никогда, мир нуждается в устойчивой, эффективной и инклюзивной инфраструктуре. Мы будем продолжать инвестировать в инициативы, которые способствуют устойчивому развитию, вместе с нашими партнерами, что, в свою очередь, расширит возможности сообществ и приблизит мир к более дружественному будущему».

Евразийская штаб-квартира POWERCHINA контролирует деятельность компании в 63 странах и регионах. Примерно 85 % ее трудовых ресурсов в регионе составляют местные специалисты и специалисты из третьих стран. Благодаря многочисленным проектам, реализуемым в Сербии, POWERCHINA помогла создать более 1500 рабочих мест, поддерживая местную экономику.

С момента выхода на сербский рынок в 2012 году компания POWERCHINA преобразует критически важную инфраструктуру в Сербии. Одним из заметных проектов является строительство участка «B» объездной дороги вокруг Белграда. В качестве основного подрядчика проекта компания POWERCHINA также модернизировала системы дренажа и водоснабжения в прилегающих к дороге жилых районах, ускорив процесс строительства и улучшив качество жизни жителей.

Кроме того, POWERCHINA помогает объединять общины, подписав контракты на строительство 1-й линии Белградского метрополитена, который будет важной транспортной системой в долгосрочной перспективе. Это сотрудничество между POWERCHINA и Сербией в строительстве Белградского метрополитена с 2019 года завершает долгое ожидание Белградом ослабления хронических заторов и загрязнения в городе с населением 1,7 миллиона человек. Кроме того, компания POWERCHINA оказала помощь в строительстве объездной дороги Горни — Милановац. Дорога официально открылась для эксплуатации в начале октября 2024 года, обеспечив выделенный маршрут для коммерческого транспорта.

Чтобы углубить социальную и культурную вовлеченность — инициативу, занимающую центральное место в миссии компании POWERCHINA, — 1 мая 2024 года компания начала строительство Сербского национального стадиона, современнейшего объекта, который будет поддерживать яркую спортивную жизнь Сербии для болельщиков и спортсменов. Кроме того, POWERCHINA расширяет возможности молодежи в Сербии, организуя такие инициативы, как «Диалог о дружбе между Китаем и Сербией», помогая молодежи обеих стран находить возможности для роста, одновременно укрепляя двусторонние отношения. Инфраструктурные проекты POWERCHINA также играют ключевую культурную роль: за вклад в проект объездной дороги Горни — Милановац компания POWERCHINA удостоена Золотой медали Таковского восстания, которая была учреждена муниципалитетом Горни — Милановаца для признания выдающихся преимуществ для местного сообщества.

Охрана окружающей среды остается ключевым элементом стратегии компании POWERCHINA в Евразии. В 2024 году POWERCHINA в совокупности использовала более 900 000 тонн низкоуглеродного бетона в регионе. В глобальном масштабе POWERCHINA вносит свой вклад в движение к целям по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

За пределами Сербии POWERCHINA продолжает расширять свой глобальный портфель в области возобновляемых источников энергии и устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Совсем недавно компания подписала генеральное контрактное соглашение с испанской компанией Viroque Energy по строительству фотоэлектрической станции Arreaz в Кадисе — проекта мощностью 44 МВт, который должен обеспечить ежегодную выработку 95 000 МВт-ч чистой электроэнергии. 

На протяжении всей своей деятельности компания POWERCHINA сохраняет приверженность бизнес-философии «честного, целеустремленного, взаимовыгодного» сотрудничества. Компания стремится к реализации высокоэффективных социальных проектов в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития.

О компании POWERCHINA

Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) — это интегрированная строительная группа, которая обеспечивает инвестиции и финансирование, планирование, проектирование, строительство, производство оборудования и управление эксплуатацией в области чистой и низкоуглеродной энергетики, водных ресурсов, экологического строительства и инфраструктуры. Компания POWERCHINA, специализирующаяся на гидроэлектростанциях и электроэнергетике, обеспечила свое присутствие в диверсифицированных сегментах рынка, с комплексным развитием бизнеса, от управления водной средой, умных городов, проектов железнодорожного транспорта и муниципального строительства до строительства жилых зданий.

Подробнее смотрите на веб-сайте en.powerchina.cn.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851766/image_1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

POWERCHINA rozszerza swoje zobowiązania w Serbii w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego poprzez projekty zrównoważonej infrastruktury i zaangażowanie w życie społeczności

POWERCHINA rozszerza swoje zobowiązania w Serbii w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego poprzez projekty zrównoważonej infrastruktury i zaangażowanie w życie społeczności

Po niedawno zakończonym szczycie klimatycznym COP30, na którym wytyczono wyższe standardy działań na rzecz klimatu, Power Construction Corporation of ...
POWERCHINA prehlbuje záväzky ESG v Srbsku prostredníctvom projektov udržateľnej infraštruktúry a zapojenia komunity

POWERCHINA prehlbuje záväzky ESG v Srbsku prostredníctvom projektov udržateľnej infraštruktúry a zapojenia komunity

Vzhľadom na nedávno skončenú konferenciu COP30, ktorá stanovila vyšší globálny štandard pre opatrenia v oblasti klímy, spoločnosť Power Construction...
More Releases From This Source

Explore

Construction & Building

Construction & Building

Machinery

Machinery

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics