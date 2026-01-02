POWERCHINA rozszerza swoje zobowiązania w Serbii w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego poprzez projekty zrównoważonej infrastruktury i zaangażowanie w życie społeczności

BELGRAD, Serbia, 2 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Po niedawno zakończonym szczycie klimatycznym COP30, na którym wytyczono wyższe standardy działań na rzecz klimatu, Power Construction Corporation of China („POWERCHINA" lub „spółka") odnawia swoje długoterminowe zobowiązanie w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) w Serbii, gdzie znajduje się jej Euroazjatycka Siedziba Regionalna (RHQ).

The Belgrade Bypass in Serbia, developed by POWERCHINA to enhance urban mobility and regional connectivity.

„Nasze zaangażowanie w dynamiczny rozwój Serbii podkreśla wymierny wpływ praktyk ESG - powiedział Yang Bo, główny przedstawiciel POWERCHINA w Serbii. - Teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, świat potrzebuje infrastruktury cechującej się trwałością, efektywnością i włączającym charakterem. Będziemy nadal inwestować w inicjatywy, które wspomagają zrównoważony rozwój wspólnie z naszymi partnerami, którzy z kolei będą wspierać społeczności i kierować świat w stronę bardziej przyjaznej przyszłości.

Euroazjatycka Siedziba Regionalna spółki POWERCHINA nadzoruje działalność w 63 krajach i regionach. Około 85 procent pracowników spółki w regionie to specjaliści lokalni i pochodzący z państw trzecich. Poprzez liczne projekty podejmowane w Serbii, spółka POWERCHINA przyczyniła się do utworzenia ponad 1500 miejsc pracy, wzmacniając lokalną gospodarkę.

Od czasu wejścia POWERCHINA na serbski rynek w 2012 r., spółka odmienia infrastrukturę krytyczną tego kraju. Budowa odcinka B obwodnicy Belgradu jest jednym z największych osiągnięć w tym zakresie. Jako główny wykonawca inwestycji, POWERCHINA wyremontował także systemy kanalizacyjne i wodociągowe w sąsiadujących z drogą obszarach mieszkalnych, przyspieszając proces budowy przy jednoczesnej poprawie jakości życia mieszkańców.

POWERCHINA pomaga też zbliżać do siebie społeczności, podpisując umowy na budowę I linii metra w Belgradzie, która jest kluczową inwestycją transportową w perspektywie długoterminowej. Dzięki trwającej od 2019 r. współpracy pomiędzy POWERCHINA i Serbią w zakresie budowy metra w Belgradzie, długie oczekiwanie dobiega końca, a 1,7 miliona mieszkańców tego miasta, którzy borykają się z ciągłymi korkami i zanieczyszczonym powietrzem, już wkrótce odetchnie. Ponadto spółka POWERCHINA uczestniczyła w budowie obwodnicy miasta Gornji Milanovac. Droga została oficjalnie otwarta na początku października 2024 r., zapewniając oddzielną trasę dla ruchu komercyjnego.

Aby zwiększyć swoje zaangażowanie społeczne i kulturowe - co stanowi kluczową inicjatywę dla misji POWERCHINA - 1 maja 2024 r. spółka rozpoczęła budowę Serbskiego Stadionu Narodowego, nowoczesnego obiektu, który wesprze barwną serbską branżę sportową z perspektywy fanów i sportowców. Dodatkowo, POWERCHINA pomaga młodym ludziom z Serbii, organizując takie inicjatywy, jak „Dialog przyjaźni młodzieży Chiny-Serbia", pomagając młodzieży z obu krajów odkrywać szanse rozwojowe i jednocześnie wzmacniając dwustronne relacje pomiędzy państwami. Projekty infrastrukturalne POWERCHINA również odgrywają kluczową rolę - za swój wkład w inwestycję budowy obwodnicy miasta Gornji Milanovac spółka otrzymała Złoty Medal Powstania w Takowie, wyróżnienie ustanowione przez władze Gornji Milanovaca w uznaniu za wyjątkowe zasługi dla lokalnej społeczności.

Ochrona środowiska pozostaje w centrum strategii POWERCHINA w rejonie Europy i Azji. W 2024 r. POWERCHINA wykorzystało w regionie łącznie ponad 900 tys. ton niskoemisyjnego betonu. Na całym świecie POWERCHINA przyczynia się do osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i neutralności węglowej do 2060 r.

Poza Serbią, POWERCHINA nadal powiększa swoje globalne portfolio w zakresie energii odnawialnej i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu. W ostatnim czasie spółka podpisała umowę o generalnym wykonawstwie z hiszpańskim Viroque Energy na Elektrownię Fotowoltaiczną Arreaz w Kadyksie - jest to inwestycja o mocy 44 MW, która ma dostarczać rocznie 95 000 MWh czystej energii elektrycznej.

We wszystkich swoich działaniach POWERCHINA pozostaje wierna filozofii biznesowej „Integralność, Zaangażowanie, Wspólne Korzyści". Spółka angażuje się w realizację projektów społecznych o dużym znaczeniu, zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

