POWERCHINA prehlbuje záväzky ESG v Srbsku prostredníctvom projektov udržateľnej infraštruktúry a zapojenia komunity
News provided byPOWERCHINA
Jan 02, 2026, 03:00 ET
BELEHRAD, Srbsko, 2. januára 2026 /PRNewswire/ -- Vzhľadom na nedávno skončenú konferenciu COP30, ktorá stanovila vyšší globálny štandard pre opatrenia v oblasti klímy, spoločnosť Power Construction Corporation of China („POWERCHINA" alebo „spoločnosť") potvrdzuje svoj dlhodobý záväzok k rozvoju v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) v Srbsku, kde sídli jej regionálne ústredie pre Euráziu (RHQ).
„Náš záväzok k dynamickému rastu Srbska podčiarkuje hmatateľný vplyv, ktorý môžu priniesť úspešné postupy ESG," povedal pán Yang Bo, hlavný zástupca spoločnosti POWERCHINA v Srbsku. „Svet teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebuje infraštruktúru, ktorá je udržateľná, efektívna a inkluzívna. Spolu s našimi partnermi budeme naďalej investovať do iniciatív, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, čo následne posilní komunity a posunie svet smerom k priateľskejšej budúcnosti."
Regionálne ústredie pre Euráziu spoločnosti POWERCHINA dohliada na operácie v 63 krajinách a regiónoch. Približne 85 percent jej pracovnej sily v regióne tvoria miestni odborníci a odborníci z tretích krajín. Prostredníctvom mnohých projektov, ktoré spoločnosť POWERCHINA realizovala v Srbsku, pomohla vytvoriť viac ako 1 500 pracovných miest a posilniť tak miestnu ekonomiku.
Odkedy spoločnosť POWERCHINA vstúpila na srbský trh v roku 2012, transformuje kritickú infraštruktúru v Srbsku. Výstavba projektu úseku B obchvatu Belehradu je jedným z takýchto vrcholov. Spoločnosť POWERCHINA ako hlavný dodávateľ projektu tiež zmodernizovala odvodňovacie a vodovodné systémy v obytných oblastiach okolo cesty, čím urýchlila proces výstavby a zároveň zlepšila kvalitu života obyvateľov.
Okrem toho spoločnosť POWERCHINA pomáha prepájať komunity podpisovaním zmlúv na výstavbu linky 1 belehradského metra, čo je dlhodobo kľúčový spôsob dopravy. Táto spolupráca medzi spoločnosťami POWERCHINA a Srbskom na výstavbe belehradského metra od roku 2019 ukončuje dlhé čakanie Belehradu a zmierňuje chronické dopravné zápchy a znečistenie v meste s 1,7 miliónmi obyvateľov. Okrem toho spoločnosť POWERCHINA pomáhala pri výstavbe obchvatu Gornji Milanovac. Cesta bola oficiálne otvorená pre prevádzku začiatkom októbra 2024 a poskytla tak vyhradenú trasu pre komerčnú dopravu.
S cieľom prehĺbiť spoločenskú a kultúrnu angažovanosť spoločnosť 1. mája 2024 začala s výstavbou Srbského národného štadióna – iniciatívou, ktorá je ústredným prvkom poslania spoločnosti POWERCHINA – najmodernejšieho zariadenia, ktoré podporí dynamickú športovú scénu Srbska pre fanúšikov a športovcov. Okrem toho POWERCHINA posilňuje postavenie mladých ľudí v Srbsku organizovaním iniciatív, ako je „Dialóg priateľstva medzi mládežou Číny a Srbska", čím pomáha mladým ľuďom z oboch krajín objavovať príležitosti na rast a zároveň posilňovať bilaterálne vzťahy. Infraštruktúrne projekty spoločnosti POWERCHINA zohrávajú aj kľúčovú kultúrnu úlohu. Za svoj príspevok k projektu obchvatu Gornji Milanovac získala spoločnosť POWERCHINA Zlatú medailu povstania v Takove, vyznamenania, ktoré založila obec Gornji Milanovac ako uznanie za mimoriadny prínos pre miestnu komunitu.
Ochrana životného prostredia zostáva kľúčovou súčasťou stratégie spoločnosti POWERCHINA v Eurázii. V roku 2024 spoločnosť POWERCHINA v regióne spoločne spotrebovala viac ako 900 000 ton nízkouhlíkového betónu. POWERCHINA globálne prispieva k cieľom dosiahnuť vrchol emisií uhlíka do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060.
Mimo územia Srbska spoločnosť POWERCHINA naďalej rozširuje svoje globálne portfólio obnoviteľnej energie a infraštruktúry odolnej voči zmene klímy. Nedávno podpísala všeobecnú zmluvu o obstarávaní so španielskou spoločnosťou Viroque Energy na fotovoltickú elektráreň Arreaz v Cádize, projekt s výkonom 44 MW, ktorý by mal ročne dodať 95 000 MWh čistej elektriny.
Spoločnosť POWERCHINA sa vo všetkých svojich operáciách naďalej zaväzuje k obchodnej filozofii spolupráce v zmysle „integrity, záväzku, obojstranne výhodných podmienok". Spoločnosť sa zaviazala realizovať sociálne projekty s vysokým vplyvom, ktoré sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN.
O spoločnosti POWERCHINA
Spoločnosť Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) je integrovaná stavebná skupina, ktorá poskytuje investície a financovanie, plánovanie, projektovanie, inžinierske stavebné práce, výrobu zariadení a riadenie prevádzky v oblasti čistej a nízkouhlíkovej energie, vodných zdrojov, environmentálnej výstavby a infraštruktúry. Spoločnosť POWERCHINA, zameraná na elektrinu z vodných zdrojov a elektrickú energiu, si etablovala svoju pozíciu v diverzifikovaných trhových segmentoch s integrovaným rozvojom podnikania od manažmentu vodného prostredia, inteligentných miest, projektov železničnej dopravy a komunálneho inžinierstva až po obytné budovy.
Viac informácií nájdete na stránke en.powerchina.cn.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2851766/image_1.jpg
Share this article