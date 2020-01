"Reverendo Moon: 100 anos de legado de paz"

NOVA YORK, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Os membros da Federação da Família para a Paz e Unificação Mundial (informalmente conhecida como "Igreja da Unificação") comemoram o centésimo aniversário de seu falecido fundador, o reverendo Sun Myung Moon, e o aniversário 77 anos da Dr. Hak Ja Han Moon, sua esposa. As comemorações acontecerão em todos os 50 estados americanos, bem como cinco grandes reuniões regionais, em 25 de janeiro, além de uma semana de eventos e comemorações internacionais, de 2 a 8 de fevereiro, na Coréia, país natal do Rev. Moon. Líderes religiosos, antigos e atuais chefes de estado participarão da Cúpula Mundial da Federação Universal da Paz 2020, da Comemoração do Centenário do Rev. Moon e de uma Cerimônia de Bênção do Casamento no Centro Internacional de Exposições Kintex, em Seul. Mais informações podem ser obtidas nos EUA em aclc.info/revmoon100.