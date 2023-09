« S'ouvrir au monde avec l'Arabie saoudite » : Huawei Cloud lance ses services en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei Cloud a annoncé le lancement de la région Huawei Cloud Riyadh aujourd'hui, à l'occasion du Huawei Cloud Summit Saudi Arabia 2023. La région favorisera une croissance économique axée sur le numérique dans le pays.

Le lancement de la région Huawei Cloud Riyadh révèle que la région de l'Arabie saoudite constituera le cœur de l'activité de Huawei Cloud pour servir le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique, en fournissant des services cloud innovants, fiables, sécurisés et durables. Cet accomplissement souligne le dévouement inébranlable de Huawei CLOUD à soutenir la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, en s'alignant sur les objectifs ambitieux de la nation en matière de progrès technologique, de leadership et d'innovation.

S.E. Eng. Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, vice-ministre au ministère des Communications et des Technologies de l'Information (MCIT) d'Arabie saoudite, a partagé son point de vue sur cette réalisation monumentale : « Huawei est un fier partenaire du progrès technologique dans notre pays, ayant travaillé avec le ministère, les fournisseurs de services, les entreprises et les universités dans divers efforts collectifs vers la transformation numérique. Nous sommes impatients de voir l'impact transformateur que la région Huawei Cloud Riyadh aura sur notre écosystème numérique, en créant de nouvelles voies pour l'innovation et la croissance. »

La région de Riyad offre plusieurs avantages aux clients. Tout d'abord, cette région traduit l'expertise mondiale de Huawei en matière de transformation numérique au profit de l'excellence des industries, rendant l'innovation plus facile et plus rapide. La région Huawei Cloud Saudi est située à Riyad et, grâce à une architecture 3AZ (zone de disponibilité), elle fournira des services cloud hautement disponibles et sécurisés, garantissant la stabilité des opérations de divers services. En outre, la région peut fournir des services cloud complets, y compris des services d'infrastructure, de bases de données, de conteneurs, de Big Data et d'IA pour répondre aux exigences de diverses industries.

Basée sur l'architecture ultrafiable 3AZ, la région de Riyad offre une faible latence et couvre tous les réseaux des opérateurs existants, notamment STC, Zain et Mobily. Le centre de données local stockera les données localement, conformément aux réglementations locales relatives aux données. L'entreprise lancera également 68 services cloud dans trois catégories : données, IA et cloud natif.

Steven Yi, vice-président senior de Huawei et président de Huawei Middle East and Central Asia, explique : « J'ai vécu de nombreux moments inoubliables dans ce pays extraordinaire. Hier encore, marcher dans la ville de Dariya et son quartier récemment rénové m'a profondément ému. Cela m'a rappelé un vieil adage chinois : "Construis le bon nid et le phénix viendra s'y nicher" L'idée est claire : créez un environnement accueillant et vous attirerez les meilleurs. C'est indéniablement vrai pour l'Arabie saoudite, une nation qui attire constamment les meilleurs investisseurs. »

L'entreprise a révélé que Huawei Cloud utilisera un certain nombre de technologies de pointe pour faire progresser le renseignement en Arabie saoudite, y compris les modèles Pangu 3.0, qui répondent aux défis de l'adoption de l'IA, en tirant parti des connaissances de l'industrie pour améliorer les capacités de l'IA dans des secteurs tels que la finance, le gouvernement, la fabrication, et plus encore. Les modèles Pangu 3.0 inaugureront une nouvelle ère d'innovation dans le Royaume tout en accélérant la diversification économique.

Lors du Huawei Cloud Summit Saudi Arabia 2023, l'entreprise a également lancé le programme « Saudi Arabia Go Cloud Go Global » pour connecter les entreprises chinoises et saoudiennes, en favorisant la croissance et l'innovation. Huawei s'appuiera sur la solide expérience de travail qu'elle a acquise en travaillant dans plus de 170 pays et régions, au sein de diverses industries, avec des technologies avancées et des solutions, pour aider les entreprises chinoises à entrer en Arabie saoudite et à renforcer les partenariats avec les parties prenantes locales.

La présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, Jacqueline Shi, a indiqué : « Huawei Cloud vise haut, vise mondial et vise ici en Arabie saoudite. La région de l'Arabie saoudite constituera le cœur de l'activité pour servir le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique, en fournissant des services cloud innovants, fiables, sécurisés et durables. Nous espérons créer un plus large choix pour faire progresser le renseignement. Ce cloud vous offre plus de choix pour rester innovant, inclusif et ouvert. Il vous aidera à réussir dans l'ère du numérique et du renseignement. Ce cloud est pour tout le monde. »

Lors de l'événement, l'entreprise a également annoncé que Huawei Cloud formera 200 000 développeurs en Arabie saoudite au cours des cinq prochaines années. Elle élaborera également des solutions communes avec 1 000 partenaires locaux et lancera le Huawei Cloud Startup Program pour aider 2 000 startups à se développer.

Eric Yang, PDG de Huawei Saudi Arabia, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer la région Huawei Cloud Riyadh aujourd'hui. Nous avons parcouru beaucoup de chemin en Arabie saoudite au cours des 20 dernières années. Huawei participe à la construction d'une société intelligente, contribue à une économie prospère et cultive un écosystème de talents prospère. À l'horizon 2030, nous nous consacrerons sans relâche à fournir continuellement une connectivité omniprésente, une énergie verte, un Cloud Computing omniprésent et des capacités d'IA pour l'Arabie saoudite afin de débloquer les opportunités illimitées de la nouvelle ère numérique. »

Huawei Saudi Arabia a été fondée en 2002 et a joué un rôle central dans la transformation numérique de l'Arabie saoudite. Au cours des 19 dernières années, Huawei a collaboré avec les fournisseurs de services de communication régionaux (CSP) pour fournir une assurance réseau fiable et fluide pour le pèlerinage du Hajj en Arabie saoudite. L'entreprise a également soutenu le déploiement de la 5G dans le Royaume, ce qui a fait du pays l'un des marchés pionniers de la 5G dans le monde. Huawei a contribué à connecter 3,5 millions de personnes dans les zones rurales, à créer 20 000 emplois locaux et à cultiver 10 000 talents dans le domaine des TIC pour l'Arabie saoudite.

Dans le cadre de sa stratégie « Everything as a Service », Huawei Cloud a pour objectif de devenir un socle pour le cloud et un catalyseur de la numérisation de l'industrie, en fournissant des services à des clients dans plus de 170 pays et régions à travers le monde.

