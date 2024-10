« The Power of Datafication », un manuel sur la transformation numérique des entreprises, a été officiellement publié

FRANCFORT, Allemagne, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 17 octobre 2024, The Power of Datafication a été présenté à la Frankfurter Buchmesse, la première foire mondiale du livre, organisée par Digital China. Ce tome perspicace, publié par LID Publishing, offre une perspective globale complète et examine le paysage de la transformation numérique de la Chine. Rédigé par Guo Wei, éminent chef d'entreprise du secteur technologique mondial et stratège de la transformation numérique, cet ouvrage présente de manière innovante une intégration de données dans le cloud basée sur l'IA.

The Power of Datafication a été encensé et est considéré comme un jalon de l'ère numérique. Dans une démarche novatrice, Guo Wei affirme que l'ère numérique n'est pas un simple prolongement de l'ère industrielle, mais l'émergence d'une ère entièrement nouvelle.

En outre, Guo Wei, fort de ses trois décennies d'expérience dans le domaine de la transformation numérique en Chine, identifie quatre voies pour la numérisation des entreprises. Ses idées permettent aux chefs d'entreprise de saisir l'essence de la numérisation et d'exceller à l'ère numérique. Servant de cadre de référence et de guide pratique sur mesure, cet ouvrage est un outil inestimable pour les entreprises mondiales qui naviguent dans la marée numérique et une lecture incontournable pour tous ceux qui aspirent à l'innovation et à l'excellence.

F. Warren McFarlan, Albert H. Gordon, Professeur d'administration des affaires et professeur émérite à l'Université de Harvard, a fait remarquer que The Power of Datafication est fortement influencé par les applications technologiques développées à la fois en Chine et en Occident. Il constitue une ressource inestimable pour les planificateurs stratégiques et les PDG.

Dans la préface, Julian Birkinshaw, ancien professeur de stratégie et d'entrepreneuriat à la London Business School, souligne que les idées de Guo Wei sur l'intégration des données dans le cloud, les plateformes intermédiaires et le contenu généré par l'IA sont particulièrement remarquables pour discuter de la manière dont l'IA va réellement changer le monde des affaires.

The Power of Datafication présente l'intégration de données dans le cloud basée sur l'IA comme une innovation qui changera la donne dans le domaine des technologies de l'information et qui sera probablement à l'origine de nouveaux développements à l'échelle mondiale. Il intègre l'excellence d'une myriade d'entreprises et d'institutions universitaires des États-Unis, d'Australie et d'Europe, et se présente comme un phare de la pensée qui inspire l'innovation.

Depuis son lancement en juin 2022, l'édition chinoise s'est vendue à près de 100 000 exemplaires, se plaçant régulièrement en tête des ventes de livres et remportant des dizaines de prix prestigieux. Cet ouvrage s'est imposé comme l'un des plus renommés et des plus populaires de Chine sur la transformation numérique des entreprises. Ce lancement marque la première traduction et la première publication internationale du livre.

