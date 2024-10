Oficiální vydání příručky o digitální transformaci podniků s názvem The Power of Datafication

FRANKFURT, Německo, 21. října 2024 /PRNewswire/ -- Dne 17. října 2024 se na předním světovém knižním veletrhu Frankfurter Buchmesse, který pořádá společnost Digital China, uskutečnila premiéra knihy The Power of Datafication. Tato zasvěcená publikace, za kterou stojí nakladatelství LID Publishing, nabízí komplexní globální výhled a zkoumá čínské prostředí digitální transformace. Autorem knihy je Guo Wei, významný podnikatelský lídr v globálním technologickém sektoru a stratég na poli digitální transformace. V knize inovativním způsobem představuje integraci datového cloudu založenou na umělé inteligenci.

Digital China guowei

Kniha The Power of Datafication byla označena za přelomový počin v digitální éře. Guo Wei zastává průkopnický názor, že digitální éra není pouhým prodloužením průmyslového věku, ale vznikem zcela nového věku.

Kromě toho Guo Wei – s využitím svých tří desetiletí zkušeností s digitální transformací v Číně – identifikuje čtyři cesty k digitalizaci podnikání. Jeho postřehy umožňují vedoucím pracovníkům v podnicích pochopit podstatu digitalizace a vyniknout v digitální éře. Kniha sloužící jako referenční rámec a praktický průvodce šitý na míru je neocenitelným nástrojem pro podniky ze všech koutů světa, které se pohybují v sektoru digitálních technologií, a povinnou četbou pro každého, kdo usiluje o inovace a dokonalost.

F. Warren McFarlan, emeritní profesor obchodní administrativy na Harvardově univerzitě, poznamenal, že kniha The Power of Datafication se do značné míry zakládá na technologických aplikacích vyvíjených v Číně i na Západě. Je neocenitelným zdrojem informací pro strategické plánovače a generální ředitele.

Julian Birkinshaw, bývalý profesor strategie a podnikání na London Business School, v předmluvě zdůraznil, že postřehy o integraci datového cloudu, středních platformách a obsahu generovaném umělou inteligencí, jež Guo Wei ve své publikaci uvádí, jsou obzvláště pozoruhodné v rámci diskuse o tom, jak umělá inteligence skutečně změní svět podnikání.

V knize The Power of Datafication se integrace datového cloudu na bázi umělé inteligence považuje za inovaci, která změní pravidla hry v oblasti informačních technologií a která bude pravděpodobně hnacím motorem nového vývoje po celém světě. Spojuje odborné znalosti mnoha společností a akademických institucí ze Spojených států, Austrálie a Evropy a je myšlenkovým majákem, který inspiruje inovace.

Od svého debutu v červnu 2022 se čínského vydání prodalo téměř 100 000 výtisků, dlouhodobě vede žebříčky prodejnosti knih a pyšní se desítkami prestižních knižních ocenění. Kniha se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších čínských prací o digitální transformaci podniků. Toto vydání je prvním překladem knihy a jejím mezinárodním vydáním.

