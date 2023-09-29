Высокоскоростной Wi-Fi в туристическом лагере горы Эверест

News provided by

Huawei

29 Sep, 2023, 07:42 ET

Huawei и China Mobile совместно предоставляют связь посредством F5.5G

RIKAZE, China, 29 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Посетители базового туристического лагеря горы Эверест (Джомолунгма), расположенного на высоте 5200 м над уровнем моря, теперь могут с вершины мира связываться через Wi-Fi. China Mobile Communications Corporation Co., Ltd. (China Mobile) и Huawei объявили об успешном запуске ультрагигабитной премиум-службы Wi-Fi и ведущей технологии F5.5G FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business), что позволило местным сотрудникам и посетителям пользоваться быстрой и надежной связью для развлечений и работы.

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Huawei FTTR-B device
Huawei FTTR-B device

В руководстве базового лагеря Эвереста сотрудники уделяют особое внимание экологическому сохранению Гималаев. Эта работа включает в себя ежедневный мониторинг и проверку устройств для защиты окружающей среды с последующими отчетами в Бюро управления горой Эверест, включая фото высокого разрешения, видео и журналы. Раньше работа затруднялась из-за плохой связи, что выливалось в медленную передачу видео, торможение и неудачные попытки отправить документы. Благодаря недавно установленной высокоскоростной сети FTTR-B связь значительно изменилась, что позволило всем сотрудникам лагеря и туристам поблизости использовать премиум-службу Wi-Fi.  

Решение FTTR-B также развернуто в отеле близлежащего города, расположенного на высоте 4200 метров над уровнем моря. Раньше гости страдали из-за отсутствия Интернет-связи, перебоев с видео и медленного реагирования системы регистрации. После установки решения FTTR-B до 300 гостей отеля могут одновременно пользоваться высокоскоростным Интернетом, а работа отеля стала более эффективной.  

О Huawei FTTR-B

Fiber-to-the-Room (FTTR) — это возможность предоставлять гигабитный оптический Wi-Fi, используя оптоволоконный доступ, чтобы в каждом помещении была связь 10G. Будучи одной из ключевых технологий 5.5G, FTTR предоставляет повсеместное подключение 10G. Хотя FTTR преимущественно используется в домохозяйствах,  решение FTTR-B было совместно запущено China Mobile и Huawei, чтобы предоставлять ультрагигабитную полностью оптическую сеть малому и среднему бизнесу в Китае, и широко используется в отелях и магазинах.

Устройства Huawei FTTR-B оснащены гибкими трехрежимными антеннами и могут устанавливаться на потолках и стенах, обеспечивая полное покрытие Wi-Fi внутри помещений и позволяя пользователям наслаждаться связью наивысшего качества в любом месте. Решение использует кабели передачи мощности по волокну (PoF) для одновременной передачи сигналов и питания устройств, что решает проблемы с передачей энергии. Кроме того, решение Huawei WeFTTR предоставляет такие возможности, как управление архитектурой сети, оптимизация сети одним нажатием и самостоятельная конфигурация сети для ИТ-сотрудников в офисах руководства и отелях, что сокращает нагрузку на эксплуатацию и обслуживание. Инженеры по эксплуатации и обслуживанию могут также использовать приложение для удаленного обнаружения проблем с сетью, повышая эффективность работы.

В 2024 году China Mobile будет сотрудничать с Huawei для расширения FTTR-B на базовый лагерь альпинистов. Это позволит альпинистам пользоваться гигабитной сетью при подготовке к покорению наивысшего пика в мире.

Будучи ведущим мировым поставщиком инфраструктуры ИКТ, Huawei сотрудничает с такими операторами, как China Mobile, и позволяет множеству компаний малого и среднего бизнеса осуществлять цифровое преобразование.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2234160/Huawei_FTTR_B_device.jpg

SOURCE Huawei

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