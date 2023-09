Connexion Wi-Fi haut débit depuis le camp de base touristique de l'Everest

Huawei et China Mobile collaborent pour apporter la connectivité grâce à la F5.5G

RIKAZE, Chine, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les visiteurs du camp de base touristique de l'Everest (mont Qomolangma), situé à 5 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, sont désormais connectés depuis le sommet du monde grâce au WiFi à haut débit. China Mobile Communications Corporation Co. (China Mobile) et Huawei ont annoncé le lancement réussi de services Wi-Fi premium ultra-gigabit et de la technologie de pointe FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business) de la F5.5G, ce qui permet au personnel de l'administration locale et aux visiteurs de bénéficier d'une communication rapide et fiable pour leurs besoins de loisirs et de travail.

Huawei FTTR-B device

Au bureau de gestion du camp de base de l'Everest, le personnel se consacre à la conservation écologique de l'Himalaya. Ce travail consiste à surveiller et à vérifier quotidiennement les dispositifs de protection de l'environnement, puis à rendre compte au bureau d'administration du mont Everest grâce à des photos, des vidéos et des journaux de bord en haute résolution. Le travail était auparavant entravé par des connexions réseau de mauvaise qualité, ce qui se traduisait par un téléchargement lent des vidéos, un gel des images et des tentatives infructueuses d'envoi de documents. Grâce au tout nouveau réseau FTTR-B à haut débit, la communication a radicalement changé, permettant à l'ensemble du personnel du camp et aux touristes se trouvant à proximité de bénéficier de services Wi-Fi de qualité supérieure.

La solution FTTR-B est également déployée dans un hôtel de la ville voisine situé à 4 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Auparavant, les clients souffraient de l'absence de connexion au réseau, du gel des images et de la lenteur du système d'enregistrement. Depuis le déploiement de la solution FTTR-B, jusqu'à 300 clients de l'hôtel peuvent bénéficier simultanément d'un accès Internet à haut débit, alors que les opérations de l'hôtel sont plus efficaces.

À propos de la solution FTTR-B de Huawei

Le FTTR (Fiber-to-the-Room) est un moyen de fournir un réseau Wi-Fi gigabit tout optique de haute qualité en utilisant un accès par fibre optique pour amener les réseaux 10G dans toutes les pièces. Le FTTR, qui est l'une des technologies clés de la 5.5G, se caractérise par l'omniprésence des réseaux 10G. Alors que le FTTR est principalement destinée aux particuliers, la solution FTTR-B a été lancée conjointement par China Mobile et Huawei pour fournir un réseau tout-optique ultra-gigabit aux petites et moyennes entreprises (PME) en Chine et est largement utilisée dans les hôtels et les magasins.

Les appareils FTTR-B de Huawei sont dotés d'antennes flexibles à triple mode et peuvent être installés au plafond ou sur les murs pour fournir une couverture Wi-Fi complète dans les zones intérieures, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience réseau de qualité supérieure partout. La solution utilise des câbles d'alimentation en fibre optique (PoF) pour transmettre des signaux et alimenter les appareils en même temps, résolvant ainsi les problèmes difficiles d'acquisition d'énergie. De plus, l'application WeFTTR de Huawei fournit des fonctions telles que la gestion de l'architecture réseau, l'optimisation du réseau en un clic et la configuration du réseau en libre-service pour le personnel informatique des bureaux de direction et des hôtels, réduisant ainsi la charge de travail d'exploitation et de maintenance. Les ingénieurs O&M de China Mobile peuvent également utiliser l'application pour localiser à distance les problèmes de réseau, ce qui améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

En 2024, China Mobile travaillera avec Huawei pour étendre la solution FTTR-B au camp de base des alpinistes. Cela permettra aux alpinistes de bénéficier de services de réseau gigabit alors qu'ils se préparent à atteindre les sommets au toit du monde.

En tant que fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures TIC, Huawei s'associe à des opérateurs tels que China Mobile et aide de nombreuses PME à réaliser la transformation numérique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2234160/Huawei_FTTR_B_device.jpg

SOURCE Huawei