Wi-Fi de alta velocidade no Acampamento Base Turístico do Monte Everest

Huawei e China Mobile colaboram para trazer conectividade via F5.5G

RIKAZE, China, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Os visitantes do Acampamento Base Turístico do Monte Everest (Monte Qomolangma), a 5.200 m acima do nível do mar, agora estão conectados com Wi-Fi de alta velocidade no topo do mundo. A China Mobile Communications Corporation Co., Ltd. (China Mobile) e a Huawei anunciaram o lançamento bem-sucedido de serviços de Wi-Fi premium ultra-gigabit e a tecnologia líder do F5.5G, FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business), permitindo que a equipe da administração local e os visitantes se beneficiem da comunicação rápida e confiável para suas necessidades de lazer e trabalho.

Dispositivo Huawei FTTR-B (PRNewsfoto/Huawei)

No escritório de gestão do Acampamento Base do Everest, a equipe está focada na conservação ecológica do Himalaia. Esse trabalho inclui monitoramento e verificação diários de dispositivos de proteção ambiental e apresentação de relatórios ao Escritório de Administração do Monte Everest (Mount Everest Administration Bureau) com fotos, vídeos e registros de alta resolução. Anteriormente, o trabalho era dificultado por conexões de rede ruins, o que resultava em lentidão no upload de vídeos, congelamento de quadros e tentativas sem sucesso de enviar documentos. Com a rede FTTR-B de alta velocidade recém-instalada, a comunicação mudou drasticamente, permitindo que todos os funcionários do acampamento e turistas nas proximidades desfrutem de serviços de Wi-Fi premium.

A solução FTTR-B também está sendo implementada em um hotel na cidade vizinha situada a 4.200 metros acima do nível do mar. No passado, os hóspedes sofriam com a ausência de conexão de rede, congelamento de quadros e uma resposta lenta para o sistema de check-in. Desde a instalação da solução FTTR-B, até 300 hóspedes do hotel podem desfrutar simultaneamente de acesso à internet de alta velocidade e as operações do hotel são mais eficientes.

Sobre a Huawei FTTR-B

A Fiber-to-the-Room (FTTR) é uma forma de oferecer Wi-Fi totalmente óptico gigabit de alta qualidade usando acesso à fibra óptica para levar as redes 10G a todos os cômodos. Como uma das principais tecnologias 5.5 G, a FTTR é caracterizada por redes 10G onipresentes. Embora a FTTR seja principalmente para usuários domésticos, a solução FTTR-B foi lançada em conjunto pela China Mobile e pela Huawei para oferecer rede totalmente óptica ultra-gigabit para pequenas e médias empresas (PMEs) na China, sendo amplamente utilizada em hotéis e lojas.

Os dispositivos FTTR-B da Huawei incluem antenas flexíveis de modo triplo e podem ser instalados em tetos ou paredes para oferecer cobertura Wi-Fi completa em áreas internas, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência de rede premium em qualquer lugar. A solução utiliza cabos Power-over-Fiber (PoF) para transmitir sinais e fornecer energia aos dispositivos ao mesmo tempo, resolvendo problemas de difícil aquisição de energia. Além disso, o aplicativo WeFTTR da Huawei oferece funções como gerenciamento de arquitetura de rede, otimização de rede com um clique e configuração de rede de autoatendimento para a equipe de TI em escritórios de gestão e hotéis, reduzindo a carga de trabalho de operações e manutenção (O&M). Os engenheiros de O&M da China Mobile também podem utilizar o aplicativo para localizar remotamente problemas de rede, melhorando a eficiência de O&M.

Em 2024, a China Mobile trabalhará com a Huawei para estender a solução FTTR-B à situação do acampamento base dos escaladores. Isso permitirá que os alpinistas desfrutem de serviços de rede gigabit enquanto se preparam para chegar aos cumes no topo do mundo.

Como um dos principais provedores globais de infraestrutura de TIC, a Huawei faz parcerias com operadoras como a China Mobile e ajuda muitas pequenas e médias empresas a realizar a transformação digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234160/Huawei_FTTR_B_device.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei