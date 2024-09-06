Компания Zendure революционно меняет энергосбережение за счет партнерства с Rabot Charge: реализуя максимальные преимущества от времени использования на IFA 2024

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Приложение Zendure обеспечивает интеграцию оптовых цен на сутки вперед от Nord Pool и розничных цен в режиме реального времени от Rabot Charge

и розничных цен в режиме реального времени от Rabot Charge Тарифы с различием от времени использования повышают эффективность установок SolarFlow Hyper и SolarFlow Ace

БЕРЛИН, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Zendure, быстрорастущая энерготехнологическая компания, объявила о партнерстве с немецким поставщиком экологически чистой энергии Rabot Charge на выставке IFA 2024 в Берлине. В рамках партнерства компания Zendure интегрирует розничные цены в режиме реального времени от Rabot Charge в свое приложение, расширяя функциональность тарифов с различием по времени использования (TOU) для решений хранения энергии Zendure SolarFlow Hyper и SolarFlow Ace.

Партнерство позволяет добавить динамические тарифы в приложение Zendure

Немецкая зеленая технологическая компания Rabot Charge предлагает динамический зеленый тариф на электроэнергию, идеально подходящий для интеллектуальной зарядки электромобилей. Партнерство между компаниями Zendure и Rabot Charge направлено на упрощение использования динамических тарифов на электроэнергию и обеспечение максимальной экономии затрат с помощью энергетических решений Zendure. С этой целью, в дополнение к уже интегрированным оптовым ценам на сутки вперед от компании Nord Pool, розничные цены в режиме реального времени от Rabot Charge теперь также будут интегрированы в приложение Zendure. Пользователи Zendure в качестве специального предложения могут получить шестимесячную бесплатную пробную версию сервиса Rabot Charge.

«Наше партнерство с Zendure знаменует собой значительный шаг на пути к более широкому внедрению и использованию динамических тарифов на электроэнергию, — сказал Джулиан Паттон (Julian Patton), отдел по управлению партнерами в Rabot Charge. Объединяя наш опыт в области динамического ценообразования с инновационными энергетическими технологиями Zendure, мы даем потребителям возможность более рационально и экономично управлять своим потреблением энергии».

Экономическая эффективность в периоды пиковых и непиковых нагрузок

Интеграция тарифов на электроэнергию от компаний Nord Pool и Rabot Charge делает установки Zendure Hyper и SolarFlow Ace первыми подключаемыми к электросети солнечными системами, которые имеют доступ к нескольким платформам тарифов TOU и могут использовать эти тарифы для интеллектуальной зарядки и разрядки. Используя режим интеллектуального ценообразования, с помощью интеллектуального счетчика энергии или интеллектуальной вилки батареи AB1000S/AB2000S SolarFlow Hyper или Ace могут автоматически заряжаться в непиковое время, когда тарифы на электроэнергию низкие, и разряжаться позже в часы пик.

Пользователи получают выгоду от этой автоматической оптимизации зарядки и разрядки, дополнительный контроль над своей моделью использования энергии и могут автоматически запускать устройства с высоким энергопотреблением в периоды, когда стоимость электроэнергии ниже. Интеллектуальные тарифные режимы и целостная автоматизация тарифов TOU снижают затраты на энергию у домовладельцев и обеспечивают максимальную экономию.

Помимо индивидуальной экономии, интегрированные платформы динамических тарифов помогают сократить выбросы и способствуют устойчивому использованию энергии. Оптимизация циклов зарядки и разрядки обеспечивает снижение спроса на электроэнергию в периоды пиковой нагрузки и таким образом снижает нагрузку на инфраструктуру общей энергосистемы. Благодаря возобновляемым источникам энергия также может потребляться экономически эффективно и устойчиво в периоды высокого спроса.

«Мы рады предложить пользователям все преимущества тарифов с разницей по времени использования благодаря нашему партнерству с Rabot Charge и Nord Pool, — сказал Брайан Лю (Bryan Liu), генеральный директор Zendure. — С нашими установками Hyper 2000 и Ace 1500 — первыми подключаемыми к электросети солнечными системами, способными получать доступ к нескольким платформам динамических тарифов, мы создаем целостную автоматизацию тарифов TOU. Это позволяет нашим клиентам значительно снизить затраты на электроэнергию и полностью реализовать потенциал возобновляемых источников энергии».

О компании Zendure

Основанная в 2017 году компания Zendure является одной из самых быстрорастущих энерготехнологических компаний, которая присутствует в технологических центрах Кремниевой Долины, США, и в Регионе Большого залива, Китай, а также в Японии и Германии. Наша миссия — обеспечить надежную и доступную чистую энергию для домашних хозяйств по всему миру, популяризируя новейшие энерготехнологические достижения.

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