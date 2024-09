Zendure révolutionne les économies d'énergie grâce à un partenariat avec Rabot Charge : Bénéficier d'avantages maximaux en tirant parti des heures de consommation à l'occasion de l'IFA 2024

Retrouvez Zendure à l'IFA 2024 (Hall 2.2 - Stand n°110)

L'application Zendure intègre les prix de gros à un jour de Nord Pool et les prix de détail en temps réel de Rabot Charge

Les tarifs en fonction des heures de consommation améliorent l'efficacité deHyper 2000 et de Ace 1500

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, une société de technologies énergétiques en croissance rapide, a annoncé un partenariat avec le fournisseur allemand d'énergie verte Rabot Charge lors de l'IFA 2024 à Berlin. Dans le cadre de ce partenariat, Zendure intégrera les prix de détail en temps réel de Rabot Charge dans son application, améliorant ainsi la fonctionnalité des heures de consommation (HdC) pour les solutions de stockage d'énergie Hyper 2000 et Ace 1500 de Zendure.

Le partenariat apporte des tarifs dynamiques à l'application Zendure

Le spécialiste allemand des technologies verte Rabot Charge propose un tarif d'électricité verte dynamique, idéal pour la recharge intelligente des véhicules électriques. Le partenariat entre Zendure et Rabot Charge vise à simplifier l'utilisation des tarifs dynamiques de l'électricité et à maximiser les économies grâce aux solutions énergétiques de Zendure. A cette fin, en plus des prix de gros à un jour déjà intégrés de Nord Pool, les prix de détail en temps réel de Rabot Charge seront désormais également intégrés dans l'application Zendure. Les utilisateurs de Zendure peuvent bénéficier d'un essai gratuit de six mois du service Rabot Charge dans le cadre d'une offre spéciale.

« Notre partenariat avec Zendure marque une étape importante vers l'adoption et l'utilisation plus larges des tarifs dynamiques de l'électricité », a déclaré Julian Patton, responsable de la gestion des partenaires chez Rabot Charge. « En combinant notre expertise en matière de tarification dynamique avec les technologies énergétiques innovantes de Zendure, nous permettons aux consommateurs de gérer leur consommation d'énergie de manière plus intelligente et plus rentable. »

Rentabilité aux heures de pointe et aux heures creuses

L'intégration des tarifs d'électricité Nord Pool et Rabot Charge fait d'Hyper 2000 et de Ace 1500 de Zendure les premiers systèmes solaires rechargeables pouvant accéder à plusieurs plateformes HdC et utiliser les tarifs pour une charge et une décharge intelligentes. Grâce au mode de tarification intelligente et à l'aide d'un compteur d'énergie intelligent ou d'une prise intelligente, les batteries AB1000S/AB2000S du Hyper 2000 ou du Ace 1500 peuvent être rechargées automatiquement pendant les heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont bas, et déchargées plus tard pendant les heures pleines.

Les utilisateurs bénéficient de cette optimisation automatique de la charge et de la décharge, contrôlent davantage leur comportement d'utilisation et peuvent faire fonctionner automatiquement des appareils à forte consommation d'énergie lorsque le coût de l'électricité est faible. Les modes de tarification intelligente et l'automatisation HdC transparente permettent de réduire les coûts énergétiques des propriétaires et de maximiser les économies.

Au-delà des économies individuelles, les plateformes de tarification dynamique intégrées contribuent à réduire les émissions et à promouvoir une utilisation durable de l'énergie. Les cycles de charge et de décharge optimisés réduisent la demande d'électricité aux heures de pointe et soulagent ainsi l'infrastructure du réseau public. Grâce aux énergies renouvelables, l'énergie peut également être consommée de manière rentable et durable pendant les périodes de forte demande.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos utilisateurs tous les avantages des tarifs en fonction de l'heure de consommation grâce à nos partenariats avec Rabot Charge et Nord Pool », a déclaré Bryan Liu, PDG de Zendure. « Avec nos modèles Hyper 2000 et Ace 1500, les premiers systèmes solaires rechargeables capables d'accéder à plusieurs plateformes de tarification dynamique, nous créons une automatisation HdC transparente. Cela permet à nos clients de réduire considérablement leurs coûts énergétiques et d'exploiter pleinement le potentiel des énergies renouvelables. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises de technologies énergétiques à la croissance la plus rapide, située dans les pôles technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, et de la Greater Bay Area, en Chine, au Japon et en Allemagne. Notre mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en popularisant les dernières technologies énergétiques.

