„Zmena paradigmy pre väčšiu hodnotu". Spoločnosť Huawei aplikuje 100 typických riešení založených na scenároch, ktoré boli vytvorené na robustnom partnerstve

Rok 2020 je mimoriadnym rokom a je svedkom prudkého rastu technológií spolu s reformami v rôznych priemyselných odvetviach. Obrovský potenciál digitálnej transformácie sa má uvoľniť na základe synergie v piatich technologických doménach, v ktorých sa pripojenie, cloudové výpočty, umelá inteligencia a aplikácie vyvíjajú okolo 5G sietí spôsobmi, aké tu ešte neboli.

Premenou uhoľných baní na digitálne štruktúry pre viac ako 10 scenárov spoločnosť Huawei dosiahla digitálne prepojenie, vďaka čomu je celý podnikanie v baníctve digitálne a inteligentné.

V prípade priemyselného kreatívneho priemyselného parku Malanshan Video Cultural spoločnosť Huawei spolupracovala s klientmi a partnermi na vytvorení cloudovej platformy pre proces natáčania, zjednodušenia celej video produkcie od natáčania, cez úpravu streamingu až po ukladanie a backhaul, čím sa skrátil cyklus o 30% a náklady sa znížili o 20%.

Spoločnosť Huawei sa dlhodobo drží najlepších postupov pre lepšiu budúcnosť. V roku 2018 prešiel logistický park spoločnosti Huawei v Dongguane transformáciou, ktorá trvala pol roka. Pomocou automatizovaného zariadenia a inteligentných algoritmov sa zvýšila efektivita doručenia (objem dodaného tovaru na obyvateľa) o 67% a dodávkový cyklus sa skrátil o viac ako 50%.

Peng na záver uviedol: „Pri digitalizácii scenárov existujú tri rozhodujúce faktory. Prvým je špičková technológia umožňujúca integráciu IKT so základnými scenármi. Druhým je know-how v odbore, kde by sme mali hľadať priemyselné pohľady do hĺbky a rozumieť priemyselným znalostiam. Nakoniec je to všetko o exekúcii. To znamená uviesť všetko do praxe, premeniť teórie na skutočnosť s neustálym prieskumom a inováciami. "

Nová paradigma digitálnej transformácie

Digitálny ekosystém, s ktorým spoločnosť Huawei vytvára a zdieľa hodnotu, je rozhodujúci pre budovanie prosperujúcej digitálnej budúcnosti.

V digitalizovanej ére je podstatou podnikania „zväčšiť koláč" a dosiahnuť výsledky, ktoré sú prospešné pre všetkých, a nie súťažiť v hre s nulovým súčtom. Spoločnosť Huawei za týmto účelom navrhuje postaviť „kocku digitálneho ekosystému" z troch dimenzií. Prvou dimenziou je zamerať sa na budúcnosť digitalizácie, získať prehľad o neuspokojených požiadavkách z mnohých segmentovaných scenárov v rôznych priemyselných odvetviach, čo je predpokladom „väčšieho koláča". Druhou dimenziou je agregácia rôznych schopností rôznych partnerov a plné využitie ich silných stránok, čo je základom „pečenia väčšieho koláča". Treťou dimenziou je vyvinúť viac prístupov pre spoluprácu a obchodné modely a vyvinúť vedomé úsilie na spoločné vytváranie a zdieľanie hodnoty. Toto je trvalá sila, ktorá neustále poháňa rozširovanie veľkosti trhu.

Ako príklad si vezmeme letisko v Šen-čene. Vďaka spolupráci s poprednými priemyselnými partnermi v oblasti riešení a na základe synergie v piatich technologických doménach, ktoré integrujú koncové zariadenia, správu dát a priemyselné aplikácie, vyvinula spoločnosť Huawei rozmanité a segmentované riešenia založené na scenároch, ako sú letové poriadky, rozmiestnenie stojanov a pozemná podpora. V roku 2019 to pomohlo znížiť počet cestujúcich, ktorí nastúpili na kyvadlový autobus, asi o 2,6 milióna, čím sa zvýšila účinnosť bezpečnostnej kontroly o 60%. Viedlo to k bezpečnejšiemu letisku s lepšou účinnosťou a vynikajúcimi zážitkom šitým na mieru pre cestujúcich.

Spoločnosť Huawei teraz stavila na 100 riešení založených na scenároch a vytvára viac priemyselnej hodnoty spojenej s partnermi.

„Nenájdete novú zem so starou mapou," povedal Peng a vyzval klientov, aby prijali zmeny a vytvorili novú paradigmu priemyselnej digitálnej transformácie pre lepšiu budúcnosť.

Na udalosti HUAWEI CONNECT 2020 popredná svetová spoločnosť v oblasti ICT tiež pozvala klientov s úspechmi v digitálnej transformácii, aby sa podelili o svoje skúsenosti.

Chen Jinzu, generálny riaditeľ Shenzhen Airport Group, uviedol, že letisko Šen-čen je priekopníkom v digitálnej transformácii a prispieva k budovaniu inteligentného občianskeho letiska s múdrosťou a skúsenosťami zo Šen-čenu.

Tang Shaojie, generálny riaditeľ skupiny Shenzhen Metro Group, uviedol, že ako chrbtica verejnej dopravy umožní metro Šen-čen integráciu medzi mestom a stanicou, vysoký stupeň zlúčenia viacerých druhov dopravy v Šen-čene a regióne a spoločnú výstavbu „Veľkej oblasti v zálive" s iniciatívou inteligentného mesta.

Ako ocenenie globálnych partnerov za ich úsilie pri riadení obchodného rastu a spoločného úspechu za posledné roky spoločnosť Huawei udelila ocenenia pre partnerov za rok 2020. Medzi tieto ocenenia patrí Excellent Global Channel Partner (Excelentný globálny partner v kanáli), Excellent Global Strategic Partner (Excelentný globálny strategický partner), Excellent Global Distributor (Excelentný globálny distribútor), Excellent Global Industry Solution Partner (Excelentný globálny partner pre priemyselné riešenia), Excellent Global Talent Ecosystem Partner (Excelentný partner globálneho ekosystému talentov) a Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner (Excelentný partner kanála HUAWEI CLOUD). Spoločnosť Huawei medzitým ohlásila deklaráciou priemyselného ekosystému, ktorej cieľom je inovácia a spoločný rast pre spoločný úspech v budúcnosti.

HUAWEI CONNECT 2020 je každoročnou vlajkovou udalosťou, ktorú organizuje spoločnosť Huawei pre globálny priemysel informačných a komunikačných technológií. Koná sa v Šanghaji od 23. do 26. septembra 2020. HUAWEI CONNECT je otvorená platforma, ktorá pomáha našim zákazníkom a partnerom orientovať sa v týchto zmenách, zdieľať skúsenosti a spolupracovať na vytvorení novej hodnoty. Na tohtoročnom podujatí preskúmame trendy a príležitosti v oblasti digitalizácie priemyslu; predvedieme pokrokové technológie, produkty a riešenia v oblasti IKT; poskytne vám zasvätený pohľad na plody spoločnej inovácie; a budeme zdielať najlepšie postupy v oblasti digitálnej transformácie. Naším konečným cieľom je vybudovať otvorený a zdravý priemyselný ekosystém, ktorý bude prospešný pre všetky zúčastnené strany a vytvorí novú hodnotu pre všetky odvetvia. Ďalšie informácie nájdete na adrese:

