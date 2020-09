"Mudança de paradigma para um valor maior" a Huawei conduz 100 soluções típicas com base em cenários construídos em parceria robusta

O ano de 2020 é extraordinário, testemunhando crescimento explosivo em tecnologias juntamente com reformulações em diferentes setores. O potencial imenso da transformação digital está para ser liberado com base na sinergia de cinco domínios tecnológicos, entre eles conectividade, computação na nuvem, IA e aplicações desenvolvidas em torno de 5G, de formas jamais vistas.

Ao transformar minas de carvão em estruturas digitais para mais de 10 cenários, a Huawei chegou à réplica digital, tornando digital e inteligente todo o negócio de mineração.

No caso do Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park, a Huawei colaborou com clientes e parceiros para estabelecer a plataforma em nuvem para o processo de filmagem, agilizar toda a produção de vídeo, desde a filmagem, edição de streaming, até o armazenamento e backhaul, diminuindo o ciclo em 30% e reduzindo o custo em 20%.

A Huawei aderiu há tempos às melhores práticas para um futuro melhor. Em 2018, o parque logístico da Huawei em Dongguan passou por uma transformação que durou meio ano. Com a ajuda de equipamento automatizado e algoritmos inteligentes, a eficiência da entrega (volume de bens entregues per capita) aumentou 67% e o ciclo de entregas diminuiu mais de 50%.

Peng concluiu, "Há três fatores decisivos ao digitalizar cenários. O primeiro é a tecnologia de ponta, permitindo a integração de TIC com cenários principais. O segundo é o conhecimento do setor, no qual devemos buscar insights industriais em profundidade e entender o conhecimento industrial. Finalmente, tudo se resume à execução. Que é colocar tudo isso em prática, transformando teorias em realidade, com exploração e inovação contínuas."

Um novo paradigma de transformação digital

Um ecossistema digital com o qual a Huawei cria e compartilha valor é fundamental para a construção de um futuro digital próspero.

Na era digitalizada, a essência do negócio é "aumentar o bolo" e obter resultados ganha-ganha mais do que competir no jogo de soma zero. Para tanto, a Huawei propõe construir um "cubo de ecossistema digital" a partir de três dimensões. A primeira dimensão é ter como alvo o futuro da digitalização, obter insights das demandas insatisfeitas de diversos cenários segmentados em vários setores, que é o pressuposto do "bolo maior". A segunda dimensão é agregar diferentes capacidades de diversos parceiros e aproveitar todas as suas forças, que é a base de "assar um bolo maior". A terceira é desenvolver abordagens múltiplas para modelos de colaboração e de negócio e fazer um esforço consciente para criar e compartilhar valor juntos. Esta é a força permanente que conduz continuamente a expansão do tamanho do mercado.

Tomando o Aeroporto de Shenzhen como um exemplo. Ao trabalhar com parceiros líderes do mercado de soluções e com base na sinergia de cinco domínios tecnológicos que integram dispositivos finais, gestão de dados e aplicação na indústria, a Huawei desenvolveu soluções com base em cenários diversos e segmentados, tais como programação de voos, alocação de estandes e apoio em solo. Em 2019, ela ajudou a reduzir para cerca de 2,6 milhões o número de passageiros que pegavam o ônibus de translado, melhorando a eficiência da verificação de segurança em 60%. Isso levou a um aeroporto mais seguro, mais eficiente e experiência superior feita sob medida para os viajantes.

No momento, a Huawei desenvolveu 100 soluções com base em cenário, criando mais valor industrial em associação com parceiros.

"Você não pode encontrar terra nova com um mapa antigo," disse Peng, chamando os clientes para aceitar mudanças e criar um novo paradigma de transformação digital industrial para um futuro mais grandioso.

Na HUAWEI CONNECT 2020, a empresa líder global de TIC também convidou os clientes com grandes conquistas em transformação digital para compartilharem suas experiências.

Chen Jinzu, General Manager do Shenzhen Airport Group, disse que o Aeroporto de Shenzhen é um pioneiro em transformação digital, contribuindo para a construção de um aeroporto cívico inteligente com a sabedoria e experiência de Shenzhen.

Tang Shaojie, General Manager do Shenzhen Metro Group, disse que como espinha dorsal do transporte público, o metrô de Shenzhen facilitará, com uma iniciativa de cidade inteligente, a integração estação-cidade, alto grau de reunião de múltiplos modos de transporte em Shenzhen e região, e construção conjunta da "Greater Bay Area nos trilhos".

Ao apreciar os esforços de seus parceiros globais em conduzir o crescimento dos negócios e compartilhar o sucesso nos anos passados, a Huawei apresentou a eles o prêmio de parceiro excepcional de 2020. Esses reconhecimentos incluem o Excellent Global Channel Partner, Excellent Global Strategic Partner, Excellent Global Distributor, Excellent Global Industry Solution Partner, Excellent Global Talent Ecosystem Partner, and Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner. Ao mesmo tempo, a Huawei anunciou sua declaração de ecossistema industrial, que é para inovar e crescer junto para ter sucesso junto no futuro.

A HUAWEI CONNECT 2020 é o principal evento anual patrocinado pela Huawei para o setor global de TIC e está sendo realizado em Xangai, de 23 a 26 de setembro de 2020. A HUAWEI CONNECT é uma plataforma aberta concebida para ajudar nossos clientes e parceiros a navegar por essas mudanças, compartilhar experiências e trabalhar juntos para criar um novo valor. No evento deste ano, vamos explorar tendências e oportunidades na digitalização do setor; mostrar tecnologias, produtos e soluções avançadas de TIC; dar uma visão privilegiada dos benefícios da inovação conjunta e compartilhar as melhores práticas em transformação digital. Nosso objetivo final é construir um ecossistema aberto e sólido do setor que irá beneficiar todas as partes interessadas e criar um novo valor para todas as indústrias. Para mais informações, acesse:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279768/HUAWEI_CONNECT_2020.jpg

