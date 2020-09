"Un changement de paradigme pour une plus grande valeur" Huawei propose 100 solutions typiques fondées sur des scénarios et reposant sur un partenariat solide

L'année 2020 est une année extraordinaire, marquée par une croissance explosive des technologies ainsi que par des réformes dans différents secteurs. L'énorme potentiel de la transformation numérique doit être libéré sur la base d'une synergie entre cinq domaines technologiques, dans lesquels la connectivité, le cloud computing, l'IA et les applications se développent autour de la 5G comme jamais auparavant.

En transformant les mines de charbon en structures numériques pour plus de 10 scénarios, Huawei a réalisé un jumelage numérique, rendant ainsi toute l'activité minière numérique et intelligente.

Pour le Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park, Huawei a collaboré avec des clients et des partenaires afin d'établir la plate-forme en nuage pour le processus de tournage, de rationaliser l'ensemble de la production vidéo allant du tournage et du montage en streaming au stockage et au backhaul, ce qui a permis de raccourcir le cycle de 30% et de réduire les coûts de 20%.

Huawei adhère depuis longtemps aux meilleures pratiques pour un avenir meilleur. En 2018, le parc logistique de Huawei à Dongguan a subi une transformation qui a duré six mois. Grâce à des équipements automatisés et des algorithmes intelligents, l'efficacité de la livraison (volume de marchandises livrées par habitant) a augmenté de 67% et le cycle de livraison a été raccourci de plus de 50%.

Peng a conclu : "Il y a trois facteurs décisifs dans la numérisation des scénarios. Le premier est la technologie de pointe, qui permet d'intégrer les TIC aux scénarios de base. Le second est le savoir-faire industriel, pour lequel nous devons rechercher des connaissances industrielles approfondies et comprendre le savoir industriel. Enfin, il y a l'exécution. Il s'agit de mettre tout cela en pratique, de transformer les théories en réalité grâce à une exploration et une innovation continues."

Un nouveau paradigme de la transformation numérique

Un écosystème numérique avec lequel Huawei crée et partage la valeur est crucial pour la construction d'un avenir numérique prospère.

À l'ère du numérique, l'essence du commerce est de "faire grossir le gâteau" et d'obtenir des résultats gagnant-gagnant plutôt que de se battre dans le jeu à somme nulle. À cette fin, Huawei propose de construire un "cube d'écosystème numérique" à partir de trois dimensions. La première dimension consiste à se pencher sur l'avenir de la numérisation, à se faire une idée des demandes insatisfaites à partir de nombreux scénarios segmentés dans diverses industries, ce qui est la prémisse du "gros gâteau". La deuxième dimension consiste à agréger les différentes capacités des divers partenaires et à exploiter pleinement leurs points forts, ce qui est la base de la "cuisson d'un plus gros gâteau". La troisième consiste à développer des approches multiples de collaboration et des modèles commerciaux, et à faire un effort conscient pour créer et partager la valeur ensemble. Il s'agit de la force permanente qui alimente continuellement l'expansion de la taille du marché.

Prenons l'exemple de l'aéroport de Shenzhen. En travaillant avec des partenaires de solutions de pointe et en s'appuyant sur la synergie entre cinq domaines technologiques qui intègre les dispositifs terminaux, la gestion des données et les applications industrielles, Huawei a développé des solutions diverses et segmentées fondées sur des scénarios, comme la programmation des vols, l'attribution des stands et l'assistance au sol. En 2019, ceci a contribué à réduire le nombre de passagers qui prenaient la navette de quelque 2,6 millions, ce qui a permis d'augmenter de 60% l'efficacité des contrôles de sécurité. Cette approche a permis de créer un aéroport plus sûr, plus efficace et plus convivial, adapté aux besoins des voyageurs.

Aujourd'hui, Huawei s'est appuyé sur les 100 solutions fondées sur des scénarios, créant ainsi une plus grande valeur industrielle associée à des partenaires.

"Vous ne pouvez pas trouver un nouveau pays avec une vieille carte", a déclaré M. Peng, appelant les clients à accepter les changements et à élaborer un nouveau paradigme de transformation numérique industrielle pour un avenir plus grand.

À HUAWEI CONNECT 2020, le leader mondial des TIC a également invité des clients ayant réalisé de grands accomplissements dans le domaine de la transformation numérique à partager leur expérience.

Chen Jinzu, directeur général du Shenzhen Airport Group, a déclaré que l'aéroport de Shenzhen est un pionnier de la transformation numérique, contribuant à la construction d'un aéroport civique intelligent grâce à la sagesse et à l'expérience de Shenzhen.

Tang Shaojie, directeur général du Shenzhen Metro Group, a déclaré que le métro de Shenzhen, en tant qu'épine dorsale des transports publics, facilitera l'intégration gare-ville, un haut degré de fusion des multiples modes de transport à travers Shenzhen et la région, et la construction conjointe de la "Greater Bay Area on the track", avec une initiative de ville intelligente.

En guise d'appréciation des partenaires mondiaux pour les efforts qu'ils ont déployés ces dernières années afin de stimuler leur croissance et leur réussite commune, Huawei leur a décerné les prix de partenaire exceptionnel de 2020. Ces reconnaissances comprennent les mentions "excellent partenaire de distribution mondial", "excellent partenaire stratégique mondial", "excellent distributeur mondial", "excellent partenaire de solutions industrielles mondiales", "excellent partenaire de l'écosystème des talents mondial" et "excellent partenaire de distribution HUAWEI CLOUD". Entre-temps, Huawei a annoncé sa déclaration d'écosystème industriel, c'est-à-dire innover et grandir ensemble pour un futur commun couronné de succès.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement annuel phare organisé par Huawei pour l'industrie mondiale des TIC. Il se tient à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et partenaires à faire face à ces changements, à partager leur expérience et à travailler ensemble pour créer de la valeur nouvelle. Lors de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités de la numérisation industrielle, nous présenterons des technologies, des produits et des solutions TIC de pointe, nous vous donnerons un aperçu des fruits de l'innovation conjointe et nous partagerons les meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre but ultime est de construire un écosystème industriel ouvert et sain qui profitera à toutes les parties prenantes et créera une nouvelle valeur pour toutes les industries. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site ci-après :

