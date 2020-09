„Zmiana paradygmatu dla zwiększenia wartości" Huawei opracowuje 100 rozwiązań opartych na typowych scenariuszach budowanych na fundamencie trwałego partnerstwa

Rok 2020 jest czasem wyjątkowym ze względu na intensywny rozwój technologii i wprowadzanie reform obejmujących różne branże. Ogromny potencjał transformacji cyfrowej zostanie uwolniony w oparciu o synergię pięciu dziedzin technologii, w których łączność, technologia chmury obliczeniowej, sztuczna inteligencja i ich zastosowanie przyczyniają się do rozwoju sieci 5G na niespotykaną skalę.

Poprzez przekształcenie kopalni węgla w konstrukcje cyfrowe w ramach ponad 10 scenariuszy Huawei osiągnął powiązania cyfrowe, sprawiając, że cała branża wydobywcza zostanie poddana cyfryzacji i zyska inteligentne rozwiązania.

Na zlecenie Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park firma Huawei współpracowała z klientami i partnerami w celu stworzenia platformy w chmurze do przeprowadzenia procesów filmowania i usprawnienia całego procesu produkcji filmowych, obejmujących zdjęcia, montaż, streaming, po przechowywanie i dosył, skracając cały cykl o 30% i obniżając koszty o 20%.

Huawei od dawna stosuje najlepsze praktyki na rzecz lepszej przyszłości. W 2018 r. park logistyczny Huawei w Donguguan został poddany transformacji, która trwała pół roku. Przy pomocy zautomatyzowanego sprzętu i inteligentnych algorytmów wydajność dostaw (wolumen dostarczonych towarów w przeliczeniu na jedną osobę) wzrosła o 67%, a cykl dostawy skrócono o ponad 50%.

P. Peng podsumował: „Istnieją trzy decydujące czynniki wpływające na cyfryzację scenariuszy. Pierwszym z nich jest nowoczesna technologia, pozwalająca na integrację technologii informacyjnych i komunikacyjnych ze scenariuszami podstawowymi. Drugim z nich jest specjalistyczna wiedza branżowa, gdzie powinniśmy dążyć do zgłębienia i zrozumienia jej tajników. Wreszcie wszystko opiera się na realizacji. Oznacza to zastosowanie wszystkich powyższych elementów w praktyce, przekształcenie teorii w rzeczywistość, nieustannie eksplorując i wprowadzając innowacyjne rozwiązania".

Nowy paradygmat transformacji cyfrowej

Ekosystem cyfrowy, który Huawei wykorzystuje do generowania wartości i dzielenia się nią, jest niezbędny do budowy pomyślnej cyfrowej przyszłości.

W erze cyfryzacji istotą prowadzonej działalności jest „powiększenie tortu" i osiąganie dobrych wyników z korzyścią dla wszystkich stron, zamiast konkurowania w grze o sumie zerowej. W tym celu Huawei zaproponował budowę „sześcianu ekosystemu cyfrowego" obejmującego trzy wymiary. Pierwszy wymiar polega na koncentrowaniu się na przyszłości cyfryzacji, analizie istniejącego zapotrzebowania na podstawie rożnych fragmentarycznych scenariuszy w różnych gałęziach przemysłu, co stanowi przesłankę do stworzenia „większego tortu". Drugi wymiar polega na połączeniu różnorodnych umiejętności licznych partnerów i wykorzystanie ich mocnych stron, co stanowi podstawę „upieczenia większego tortu". Trzecim jest opracowanie wielu strategii współpracy i modeli biznesowych oraz świadome podjęcie działań na rzecz wspólnego generowania wartości i jej podziału. Jest to nieustanna siła, która napędza ekspansję rynku.

Za przykład można podać Port Lotniczy w Shenzhen. Poprzez podjęcie współpracy z partnerami oferującymi najlepsze w branży rozwiązania, oraz w oparciu o synergię pięciu dziedzin technologii, integrującą urządzenia końcowe, zarządzanie danymi i zastosowanie w przemyśle, Huawei opracował różnorodne podzielone na segmenty rozwiązania w oparciu o scenariusze, takie jak opracowywanie rozkładu lotów, przydział stanowisk i wsparcie obsługi naziemnej. W 2019 roku pozwoliło to na obniżenie liczby pasażerów korzystających z wahadłowego połączenia autobusowego o ok. 2,6 mln, poprawiając wydajność kontroli bezpieczeństwa o 60%. Rezultatem jest bezpieczniejsze lotnisko z wyższymi wskaźnikami skuteczności, zapewniające podróżnym wspaniałe wrażenia, które spełniają ich potrzeby.

Obecnie Huawei opiera swoje działania na 100 rozwiązaniach opartych na scenariuszach, generując wyższą wartość przy współpracy z partnerami.

„Nie można odkryć nowego lądu ze starą mapą" – powiedział p. Peng, apelując do klientów o pozytywne nastawienie do zmian i opracowanie nowego paradygmatu transformacji cyfrowej przemysłu na rzecz lepszej przyszłości.

Na konferencję HUAWEI CONNECT 2020 ta wiodąca na rynku ICT firma zaprosiła również klientów, którzy mają duże osiągnięcia w obszarze transformacji cyfrowej i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami.

Chen Jinzu, dyrektor Shenzhen Airport Group, powiedział, że Port Lotniczy Shenzhen jest pionierem transformacji cyfrowej, przyczyniając się do budowy inteligentnego pasażerskiego portu lotniczego z wykorzystaniem mądrości i doświadczenia Shenzhen.

Tang Shaojie, dyrektor Shenzhen Metro Group, powiedział, że jako trzon systemu transportu publicznego, Metro Shenzhen będzie wspierać integrację stacji i miast, duży stopień konsolidacji wielu środków transportu na całym obszarze Shenzhen i regionu i wspólną budowę inwestycji „Greater Bay Area on the track" z inicjatywą na rzecz inteligentnego miasta.

Doceniając naszych globalnych partnerów za ich działania na rzecz przyspieszenia rozwoju i osiągniecie wspólnego sukcesu w ostatnich kilku latach, firma Huawei wręczyła nagrody dla wybitnych partnerów za 2020 rok. Wyróżnienia te obejmują tytuły Excellent Global Channel Partner, Excellent Global Strategic Partner, Excellent Global Distributor, Excellent Global Industry Solution Partner, Excellent Global Talent Ecosystem Partner oraz Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner. Równocześnie Huawei ogłosiła deklarację ekosystemu przemysłu, obejmującą wprowadzanie innowacji i wspólny rozwój w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości.

HUAWEI CONNECT 2020 jest flagowym wydarzeniem organizowanym przez firmę Huawei dla przedstawicieli globalnego sektora ICT, które odbywa się w Szanghaju w dniach 23-26 września 2020 r. HUAWEI CONNECT jest otwartą platformą stworzoną z myślą o wsparciu klientów i partnerów w obszarze przeprowadzania zmian, dzieleniu się doświadczeniami i wspólnej pracy na rzecz wygenerowania nowej wartości. Podczas tegorocznego spotkania zajmiemy się analizą trendów w cyfryzacji przemysłu i możliwości jakie za sobą niesie, przedstawimy zaawansowane technologie, produkty i rozwiązania ICT oraz informacje z pierwszej ręki na temat rezultatów wspólnych innowacji. Podzielimy się również najlepszymi praktykami w zakresie transformacji cyfrowej. Naszym nadrzędnym celem jest budowa otwartego i mocnego ekosystemu przemysłowego, który przyniesie korzyści wszystkim stronom zainteresowanym i wygeneruje nową wartość we wszystkich branżach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

