„Změna úhlu pohledu zvyšuje hodnotu". Společnost Huawei, ve spolupráci se svými partnery, nabízí již 100 řešení pro nejtypičtější scénáře použití

Rok 2020 je mimořádným rokem, kdy dochází k obrovskému rozvoji technologií a změnám v celé řadě různých průmyslových oborů. Skvělý potenciál digitální transformace můžeme nevídaným způsobem využít díky synergiím v pěti hlavních technických doménách, mezi které patří konektivita, cloudové systém, umělá inteligence a vývoj aplikací pro 5G sítě.

Společnost Huawei pomohla s přechodem na digitální infrastrukturu uhelným dolům již ve více než 10 případech a přispěla tak ke zlepšení a urychlení digitalizace tohoto průmyslového sektoru.

Ve spolupráci se svými klienty a partnery firma Huawei vytvořila cloudovou platformu pro filmování, produkci, editaci, ukládání a přehrávání videa pro Kulturní kreativní průmyslový video park Malanshan (Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park), čímž zkrátila dobu filmování a natáčení videí o 30 % a snížila náklady o 20 %.

Společnost Huawei dlouhodobě zavádí ty nejlepší postupy pro lepší budoucnost. V roce 2018 firma Huawei úspěšně během půl roku transformovala svůj logistický park v Tung-kuanu. Díky automatizaci a chytrým algoritmům se podařilo zvýšit spolehlivost dodávek (objem doručeného zboží na osobu) o 67 % a zkrátit termín dodání o více než 50 %.

Pan Pcheng dále dodal: „V digitalizaci jsou rozhodující tři faktory. První je špičková technologie, která umožňuje integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do hlavních procesů. Druhý je průmyslové know-how, kde je zejména nutné správně pochopit a porozumět důležitým průmyslovým procesům. A nakonec je to samotná realizace. Když se to všechno správně provede, může se nám podařit převést teorii do praxe a získat prostředí, které podporuje trvalé hledání a zavádění inovací."

Nové zásady digitální transformace

Digitální ekosystém, v jehož rámci firma Huawei vytváří a sdílí nové hodnoty, je kriticky důležitý pro smysluplnou digitální budoucnost.

V éře digitalizace je smyslem podnikání „zvětšit koláč pro všechny zainteresované" a namísto konkurenčního boje, kde se každý snaží získat co nejvíce, tak v duchu vzájemné spolupráce dosáhnout výsledků, které budou prospěšné pro všechny. Proto společnost Huawei navrhuje vybudování „digitálního ekosystému" ve třech krocích. Prvním krokem je orientace na budoucnost digitalizace, včetně získání informací o neuspokojených potřebách z různých oborů průmyslu, což představuje „zvětšení koláče pro všechny zainteresované". Druhým krokem je shromáždění všech možností a schopností, které mají jednotliví partneři, s cílem využít silné stránky všech zúčastněných stran. To představuje jakési „pečení většího koláče". Třetím krokem je hledání nových možností pro spolupráci a vytvoření nových obchodních modelů, jejichž cílem bude společné sdílení a vytváření hodnot. Tím vznikne síla, která bude nepřetržitě zvětšovat velikost trhu.

Jako příklad lze použít například letiště v Šen-čenu, které spolupracuje s těmi nejlepšími partnery z 5 technologických oblastí, díky čemuž je možné integrovat koncová zařízení, správu dat a průmyslové aplikace pod jeden systém. Společnost Huawei pro šenčenské letiště vytvořila segmentované řešení, založené na jednotlivých scénářích, jako jsou například plánování letového provozu, přidělování stojánek (bran) nebo podpora pozemních služeb. V roce 2019 tento systém pomohl snížit počet cestujících, kteří využili kyvadlovou autobusovou přepravu o zhruba 2,6 milionu osob, což vedlo ke zvýšení produktivity bezpečnostních kontrol o 60 %. Díky tomu je tak letiště bezpečnější, má vyšší provozní produktivitu a nabízí cestujícím ty nejlepší, na míru šité služby.

Dosud firma Huawei, spolu se svými partnery, postavila 100 řešení pro různé scénáře použití a pomohla tak vytvořit další hodnoty v mnoha průmyslových oborech.

„Na staré mapě nenajdete nové pozemky", řekl pan Pcheng a vyzval klienty, aby se nebáli změn a změnili svůj úhel pohledu na digitální transformaci a pomohli tak vytvořit lepší budoucnost.

Na akci HUAWEI CONNECT 2020 také tato přední globální firma z oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) vyzvala klienty, kterým se digitální transformace podařila výborně, aby se o své zkušenosti podělili s ostatními.

Čchen Ťin-cu, generální ředitel firmy Shenzhen Airport Group, řekl, že šen-čenské letiště je průkopníkem v digitální transformaci a spolu s městem Šen-čen tak přispívá k dalšímu rozvoji civilních letišť, které stojí na chytrých technologiích.

Tchang Šao-ťie, generální ředitel firmy Shenzhen Metro Group, řekl, že šenčenské metro, jako páteř městské hromadné dopravy v Šen-čenu, se snaží uplatňovat zásady iniciativy pro chytrá města na základě vylepšené integrace stanic metra do městské infrastruktury podporou různých způsobů přepravy v Šen-čenu a celém regionu a také „napojením oblasti Greater Bay Area" na systém městské hromadné dopravy.

Společnost Huawei také na této akci udělila ocenění svým nejlepším obchodním partnerům, kterým se v posledních letech podařilo dosáhnout řady úspěchů. Ocenění partneři za rok 2020 získali ceny Excellent Global Channel Partner (Nejlepší globální partner pro obchodní kanály), Excellent Global Strategic Partner (Nejlepší globální strategický partner), Excellent Global Distributor (Nejlepší globální distributor), Excellent Global Industry Solution Partner (Nejlepší globální partner pro průmyslová řešení), Excellent Global Talent Ecosystem Partner (Nejlepší globální partner s nejtalentovanějším ekosystémem) a Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner (Nejlepší partner HUAWEI CLOUD). Kromě toho společnost Huawei na této akci oznámila také další strategii pro inovaci a růst, jejímž cílem je zajistit úspěšnou budoucnost.

HUAWEI CONNECT 2020 je speciální akce, kterou firma Huawei každoročně pořádá pro zástupce globálního ICT průmyslu a letos se koná v Šanghaji od 23. do 26. září 2020. HUAWEI CONNECT je otevřená platforma, která pomáhá našim zákazníkům a partnerům sledovat aktuální informace a trendy a umožňuje jim sdílet své zkušenosti a spolupracovat při vytváření nových hodnot. Letošní ročník zkoumá nové trendy a příležitosti v digitalizaci průmyslu, představí také nové moderní ICT technologie, produkty a řešení a nabídne širokou plejádu inovací, které přináší prospěch všem zainteresovaným. Současně se podělíme o nejlepší postupy v digitální transformaci. Naším konečným cílem je vybudovat otevřený a silný průmyslový ekosystém, který přinese prospěch a výhody všem zainteresovaným a vytvoří nové hodnoty pro všechny průmyslové obory. Více informací najdete také na této webové stránce:

