Uma em cada seis pessoas no mundo têm dificuldade de leitura devido à Síndrome de Irlen

O The Word Gobblers, um manual para pais e professores que trabalham com crianças com dificuldade de leitura, aborda esses problemas e oferece modificações simples e imediatas para amenizá-los ou superá-los, além de soluções de longo prazo. O livro contém um questionário sobre sintomas e comportamentos e utiliza exercícios interativos em uma variedade de papéis coloridos para ajudar os pais ou professores a descobrir se uma criança pode ter essa doença.

Crianças que leem mal ou que têm baixo desempenho nos esportes são frequentemente intimidadas ou sofrem bullying, o que resulta em sentimentos de vergonha ou baixa autoestima. The Word Gobblers explica a razão médica pela qual algumas crianças e adultos têm dificuldade para ler e escrever ou exibem comportamentos inapropriados e compara a incapacidade do corpo para digerir determinados alimentos, como morangos ou amendoins, com a incapacidade do cérebro para interpretar certos comprimentos de onda de luz.

Com ricas ilustrações de Joan Gilbert, The Word Gobblers mostra às crianças, por meio de imagens de perus travessos que mastigam, trituram e amassam números, letras e palavras, que elas não têm culpa. Imagens de rostos sorridentes em verde e laranja ajudam as crianças a ver que não estão sozinhas, mostrando que uma em cada seis, dez em cada sessenta e 100 em 600 pessoas têm esse mesmo problema.

No prefácio, Helen L. Irlen, fundadora e diretora do Irlen Institute, explica a descoberta da Síndrome de Irlen e o progresso já obtido no tratamento. O Método Irlen para tratar essa doença tem recebido atenção da mídia nacional e internacional.

A análise do Library Journal conclui: "VEREDITO: um volume útil para pais, cuidadores e professores de crianças com dificuldade de leitura."

Recentemente, Betsy Wurzel, da Passive Worldwide Talk Radio, entrevistou Catherine Matthias para seu blog "Talking with Betsy": https://bit.ly/3C5EDnl.

A autora Catherine Matthias é uma examinadora certificada da Síndrome de Irlen e autora de seis livros ilustrados publicados para leitores iniciantes.

Publicado pela Square One Publishers, Nova York. ISBN 978-0-7570-0502-2. USD 15,95.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

FONTE Catherine Matthias, Author

https://www.catherinematthias.com



