10 dicas para os varejistas venderem ainda mais na Black Friday

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, a Black Friday entrou de vez para o calendário de eventos do varejo brasileiro, se consolidando como uma das datas mais relevantes para o setor. Pensando nisso, a Linx, gigante do segmento de software para varejo e empresa da StoneCo, convocou seus especialistas para trazer algumas dicas relevantes para que o empreendedor possa colocar em prática na Black Friday.

Para este ano, a expectativa é que 50% dos consumidores façam compras na Black Friday, segundo uma pesquisa da Globo, trazendo novas oportunidades, já que a Copa do Mundo de Futebol acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro. Com a alta demanda e o volume de compras crescendo cada vez mais, é preciso se planejar para que a estratégia vá além dos descontos.

As novas tendências do varejo fazem com que um novo comportamento entre os consumidores surja, e uma prova disso é a omnicanalidade. Mesmo voltando a frequentar as lojas físicas, o cliente não abandonou o meio on-line, agilizando as compras e comparando os preços. O modelo "phygital" – mistura de físico e digital – veio para ficar, trazendo consigo a digitalização do estoque e melhorias no e-commerce e utilizando ainda as redes sociais com estratégias para atrair o cliente para a loja física e o melhor aproveitamento das datas sazonais do varejo.

Para Tiago Mello, CPO e CMO da Linx, é importante que o varejista esteja atento às mudanças do setor. "Segundo nossa base de clientes da Linx Digital, em 2021, nós registramos um crescimento de 27,4% no número de pedidos omnichannel durante a Black Friday e um crescimento de 88% na retirada de produtos em lojas físicas. Acredito que esse comportamento deva ser explorado cada vez mais, para que, assim, o empreendedor possa alcançar suas metas", comenta.

Como aproveitar esse novo momento do varejo?

Para que o varejista obtenha sucesso nas vendas da Black Friday e comece a se preparar para o Natal, a Linx preparou 10 dicas infalíveis e importantes para o setor. Confira abaixo:

1. Atenção à cadeia de suprimentos

Quanto maior a variedade de itens, tamanhos e cores à disposição, maior a probabilidade de ruptura. Não esqueça de avaliar quais produtos você pretende colocar em promoção em uma "queima de estoque" e quais costumam ter maior rotatividade na loja e que não podem faltar na data, além daqueles que estão presos no estoque há muito tempo e que vale a pena colocar para vender neste período.

2. Calendário atípico e planejamento promocional

A Copa do Mundo de Futebol começa na véspera da Black Friday. É importantíssimo saber aproveitar o "esquenta" da data para vender itens com a temática esportiva, especialmente de futebol.

3. Aproveitar o relacionamento já desenvolvido com os clientes

Cliente gosta de ser bem atendido e mais ainda de ser lembrado! Aumente o engajamento e as vendas criando ações promocionais e campanhas com seus principais clientes.

4. Agilidade nas promoções

Pense em ações específicas e mapeie as possibilidades para preparar um plano ágil e imediato. Um exemplo é agir de acordo com os resultados dos jogos da Copa do Mundo.

5. Estratégia de mídia

A estratégia de publicidade digital ajuda a captar clientes e dar mais visibilidade. É sempre importante lembrar que quem não aparece não vende.

6. Entender melhor o comportamento do consumidor

Tanto a Black Friday quanto a Copa do Mundo influenciam fortemente o comportamento do consumidor. Entender os momentos de compra é fundamental, inclusive com as grandes aquisições planejadas de televisões, celulares e eletroeletrônicos na data para assistir aos jogos. Além disso, pense sempre no que você pode vender além do que é esperado.

7. Aproveitar o poder dos dados

A coleta e a análise dos dados dos consumidores são essenciais para organizar bem as compras e ter o volume certo de estoque em cada ponto de venda. Esse é um recurso básico para fazer o cliente voltar para uma próxima compra na temporada de Natal e criar um fluxo de consumo.

8. Lojas "phygital"

É essencial disponibilizar mais canais, cuidar da retirada de pedidos on-line na loja física e aproveitar a oportunidade para fazer uma nova venda, de forma estratégica e personalizada. A interação direta com cada vendedor, além do espaço físico da loja, aumenta a capacidade de vendas e torna a presença digital mais relevante.

9. Preparar a equipe

Nem sempre é fácil recrutar mão de obra temporária para o período da Black Friday e do Natal também. O ideal é começar essa procura com antecedência. Aproveite também para buscar novos talentos e para implementar novos processos.

10. Logística

Busque possibilidades para diminuir o valor do frete e o prazo de entrega. Se possível, ofereça frete grátis, afinal, os clientes estão comprando na Black Friday para pagar menos. Uma alternativa é buscar parceiros especializados, que farão entregas com segurança e agilidade. Se preparar para receber solicitações de trocas e recolher mercadorias precisa estar acordado também.

