100 000 participants inscrits pour que LEAP22 se hisse au premier rang des événements technologiques internationaux

Le LEAP22 a vu l'annonce de multiples investissements et fonds pour les start-ups et les entrepreneurs de plus de 266 millions de dollars américains. Parmi les annonces figuraient l'achèvement de la deuxième série de fonds Khwarizmi Ventures, d'une valeur de 69,8 millions de dollars américains, l'investissement dans le fonds Emkan VC de plus de 49,8 millions de dollars américains et le lancement par la Saudi Venture Investment Company d'un nouveau fonds d'une valeur de plus de 134 millions de dollars américains, destiné à promouvoir les start-ups. Un nouveau partenariat entre Unifonic et TheSpaceKSA, appelé UnifonicX, a également été révélé.

Parmi les opérations de démarrage, citons la clôture par Nana d'un tour d'investissement dirigé par FIM Partners et le fonds STV, d'une valeur de 50 millions de dollars américains, et la clôture par Quant d'un tour d'investissement d'une valeur de 800 000 dollars américains dirigé par VentureSouq avec la participation de RaedVC et Seedra, et l'annonce d'un tour d'investissement supplémentaire. Muzn Artificial Intelligence a levé un tour d'investissement de 10,1 millions de dollars, mené par Raed Ventures avec la participation de Shorooq Partners, VentureSouq, Sukna Ventures et d'autres ; tandis que Taffi a levé plus de 1,8 million de dollars d'investissement, et SIFI et Tamawal ont clôturé des tours de pré-amorçage.

Des start-ups du monde entier se sont affrontées dans le cadre du concours « Rocket Fuel Start-up Competition », afin de promouvoir leurs idées commerciales innovantes et de remporter une part du prix d'un million de dollars américains. Sept start-ups gagnantes ont remporté des prix en espèces pour leurs nouvelles idées commerciales, évaluées en fonction de leur créativité, de leur innovation, de leur potentiel, de leur fonctionnalité et de leur impact sur les personnes et la société.

Apple a choisi Riyad pour installer son premier siège de l'Apple Developer Academy dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette académie, qui s'adresse exclusivement aux femmes programmeurs et développeurs, est située à l'université Princesse Nourah bint Abdulrahman.

Michael Champion, vice-président exécutif régional – MEA, Informa, les organisateurs de l'événement ont déclaré que le LEAP22 est un succès retentissant, attirant la plus grande audience pour un événement technologique de ces dernières années, dépassant même le CES, et établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de participants à une nouvelle plate-forme.

« Le LEAP22 a été en mesure d'amener à Riyad les grands noms de la technologie avec les nouvelles start-ups et les créateurs les plus passionnants, pour présenter des innovations de pointe qui remodèleront le monde qui nous entoure. Nous tenons à remercier nos orateurs, sponsors et partenaires de classe mondiale et nous nous réjouissons d'organiser un LEAP encore plus grand l'année prochaine », a déclaré M. Champion.

