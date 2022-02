100.000 registrierte Teilnehmer machen die LEAP22 zum Spitzenreiter unter den internationalen Technologieveranstaltungen

Mehrere Investitionen und Fonds für Start-ups und Unternehmer in Höhe von über 266 Millionen USD wurden im Rahmen der LEAP22 vorgestellt. Zu den Ankündigungen gehörten der Abschluss der zweiten Runde des Khwarizmi Ventures-Fonds mit einem Wert von 69,8 Millionen USD, Investitionen in den Emkan VC-Fonds in Höhe von über 49,8 Millionen USD und die Auflegung eines neuen Fonds im Wert von über 134 Millionen USD durch die Saudi Venture Investment Company zur Förderung von Start-ups. Eine neue Partnerschaft zum Aufbau von Start-ups zwischen Unifonic und TheSpaceKSA, genannt UnifonicX, wurde ebenfalls präsentiert.

Zu den Start-up-Deals gehörten der Abschluss einer Investitionsrunde in Höhe von 50 Millionen USD durch Nana unter der Leitung von FIM Partners und dem STV Fund sowie der Abschluss einer Investitionsrunde in Höhe von 800.000 USD durch Quant unter der Leitung von VentureSouq und mit Beteiligung von RaedVC und Seedra, wobei auch eine weitere Investitionsrunde angekündigt wurde. Muzn Artificial Intelligence erzielte eine Investitionsrunde in Höhe von 10,1 Millionen USD unter der Leitung von Raed Ventures mit Beteiligung von Shorooq Partners, VentureSouq, Sukna Ventures und anderen, während Taffi eine Investition von mehr als 1,8 Millionen USD erhielt und SIFI und Tamawal Pre-Seed-Runden abschlossen.

Start-ups aus der ganzen Welt traten im Rocket Fuel Start-up-Wettbewerb gegeneinander an, um mit ihren innovativen Geschäftsideen einen Anteil am Preisfonds von 1 Million USD zu gewinnen. Sieben siegreiche Start-ups nahmen Geldpreise für ihre neuen Geschäftsideen mit nach Hause, die nach den Kriterien Kreativität, Innovation, Potenzial, Funktionalität und Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft bewertet wurden.

Apple hat Riad als ersten Sitz der Apple Developer Academy in der Region Naher Osten und Nordafrika ausgewählt. Die Akademie richtet sich ausschließlich an Programmiererinnen und Entwicklerinnen und befindet sich an der Princess Nourah bint Abdulrahman University.

Michael Champion, Regional Executive Vice President – MEA, Informa, der Organisator der Veranstaltung, sagte, dass die LEAP22 ein bahnbrechender Erfolg sei, da sie das größte Publikum für eine Technologieveranstaltung in den letzten Jahren anziehe und sogar die CES übertreffe und einen neuen Rekord für die meisten Teilnehmer einer neuen Plattform aufstelle.

„Die LEAP22 hat es geschafft, die führenden Namen der Technologiebranche mit den aufregendsten neuen Start-ups und Schöpfern nach Riad zu bringen, um bahnbrechende Innovationen zu präsentieren, die die Welt um uns herum umgestalten werden. Wir möchten uns bei unseren erstklassigen Rednern, Sponsoren und Partnern bedanken und freuen uns darauf, im nächsten Jahr eine noch größere LEAP zu veranstalten", sagte Champion.

